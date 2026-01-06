Jednokratnu novčanu naknadu za prvo dijete ta je općina povećala s dosadašnjih 530 na 600 eura, a za drugo sa 700 na 800 eura, dakle za 70, odnosno sto eura
Vela Luka povećala jednokratne naknade za novorođenčad
Vela Luka odlučila je povećati jednokratne naknade za djecu rođenu od 1. siječnja ove godine, najviše za treće i svako sljedeće dijete, a uz to, značajno povećava i stalnu mjesečnu naknadu koju kroz pet godina isplaćuje obiteljima s troje i više djece.
Jednokratnu novčanu naknadu za prvo dijete ta je općina povećala s dosadašnjih 530 na 600 eura, a za drugo sa 700 na 800 eura, dakle za 70, odnosno sto eura. Za treće i svako sljedeće dijete u obitelji, jednokratnu naknadu povećala je za 300 eura, s 1000 na 1300 eura.
Vela Luka jedna je od rijetkih lokalnih jedinica koja obitelji s više djece novčano podupire i godinama nakon rođenja djeteta, a ove je godine odlučila značajno povećati i mjesečnu naknadu koju kroz pet godina isplaćuje za obitelji s troje i više djece.
Stalnu mjesečnu naknadu za treće dijete povećala je sa 66,36 eura na sto eura mjesečno, a onu za četvrto i svako sljedeće dijete s 132,72 eura na 200 eura.
Tim povećanjima roditelji trećeg djeteta ostvaruju ukupno 7300 eura, odnosno 1300 eura jednokratno i 6000 eura kroz pet godina, a za četvrto i svakog sljedeće dijete ostvaruju 13.3000 eura, odnosno 1300 eura jednokratno i 12000 eura kroz pet godina.
Ostvarivanje navedenih prava vezano je uz prebivalište roditelja i djeteta na području Vele Luke, a promjena prebivališta znači gubitak prava na daljnju mjesečnu isplatu, podsjeća općina.
Vela Luka nije jedina koja se odlučila povećati naknade za novorođenčad, isto je učinio i Grad Senj, a zanimljivo će biti pratiti hoće li njihov primjer slijediti i druge lokalne jedince koje su dosad obilno i u velikom broju davale novčane potpore za rođenje djeteta.
Samo šest općina lani nije davalo potpore za rođenje djeteta
Prema podacima o demografskim mjerama u 2025., koje je prikupilo resorno Ministarstvo, a na upitnik o mjerama odgovorilo 570 od 575 općina, gradova i županija, samo 18 jedinica: šest općina i 12 županija prošle godine nije davalo novčane potpore za rođenje djeteta. Bile su to općine Donji Vidovec, Kotoriba, Mala Subotica, Orehovica, Peteranec i Petrijanec.
Općina Sali i prošle je godine prednjačila po potporama za prvo i drugo dijete od 7963 eura, za treće su najviše davali Imotski i Novska, po 10.000 eura, dok je Vir bio rekorder po potporama za četvrto i peto dijete, a iznose 13.000, odnosno čak 26.000 eura. Turistički Vir ima i besplatni vrtić.
Pristup sličan onome Vele Luke imale su još neke otočne općine.
Općina Milna na Braču, u kojoj potpora za prvo dijete iznosi 670 eura, a za drugo 930, za tu djecu do navršene treće godine života mjesečno uplaćuje 70 eura, za treće 80, a za četvrto i svako slijedeće 100 eura. Pučišća na Braču daju godišnju potporu za djecu od 500 eura, zaključno do navršene treće godine djetetova života.
Grad Vis već desetljeće isplaćuje jednokratnu naknadu u prvoj godini djetetova života, te stalnu mjesečnu pomoć do 10. godine života za svako treće i slijedeće dijete, koliko, nije poznato.
Komiža pak za prvo dijete daje potporu od 650 eura, za drugo 1300, a za treće, četvrto i peto po 1600 eura. Uz to, daje stalnu mjesečnu naknadu za treće i svako naredno dijete kroz devet godina u ukupnom iznosu od 14.364 eura.
Zanimljive pristupe imaju i jedinice na kontinentu.
Petrinja daje potporu od 531 eura po djetetu, neovisno radi li se o prvom ili petom, a roditelji od tog grada dodatno dobivaju 271 euro, pod uvjetom da ostanu još godinu dana živjeti u tom gradu.
Pleternica u Požeško-slavonskoj županiji pak daje potporu od 13,27 eura mjesečno za djecu do 12 godina starosti, a Rugvica u blizini Zagreba 40 eura godišnje za svako dijete od 2. do 18 godine, a 400 eura mjesečne potpore za djecu koja nisu upisana u vrtić zbog psihofizičkog stanja.
