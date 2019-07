Veledrogerije prijete tužbama i limitiraju isporuku bolnicama

Ni nakon nedavnog sastanka u Vladi s premijerom Andrejem Plenkovićem i ministrima Milanom Kujundžićem i Zdravkom Marićem, kao ni nakon prethodno poslanih brojnih službenih dopisa i javno upućenih apela za pronalaženje rješenja za nagomilane dugove bolnica prema veledrogerijama, pomaka i dalje nema i dug se nastavlja gomilati. Zbog toga su veledrogerije prinuđene započeti sa selektivnom obustavom, odnosno limitiranom isporukom lijekova i medicinskih proizvoda kao i podizanjem tužbi protiv pojedinih bolnica, objavljeno je na današnjoj je konferenciji za medije HUP - Koordinacija veledrogerija.

Radi se o bolnicama s najstarijim dugovanjima - onima čiji rokovi plaćanja prelaze 1000 dana: OB Dubrovnik, OB Sisak i OB Vinkovci.

- To što će neke bolnice početi ostajati bez lijekova i medicinskih proizvoda isključivo je odgovornost Vlade koja ignorira problem – izjavio je u ime HUP - Koordinacije veledrogerija, predsjednik Ivan Klobučar.

'Stjerani smo pred zid'

- Smatrajući da imamo odgovornost prema zdravlju pacijenata i ljudskim životima, veledrogerije već duži niz godina izbjegavaju obustavu lijekova i na različite načine osiguravaju normalno funkcioniranje bolničkog sustava. Iako mi ne možemo od bolnica naplatiti svoja potraživanja, svoje dobavljače moramo plaćati i činimo to u zakonski propisanom roku. Građani i pacijenti nisu zbog toga imali povećane cijene lijekova. Međutim, veledrogerije više ne mogu preuzimati odgovornost za funkcioniranje bolničkog sustava jer smo i sami dovedeni u položaj u kojem nam je ugrožen opstanak. Mi dug moramo početi naplaćivati i više ne možemo dopustiti da on raste. Do sada smo učinili daleko više nego što smo to po bilo kojem zakonu bili obvezni isključivo zbog naše odgovornosti prema građanima i zemlji, ali sada smo i sami stjerani pred zid - kazao je Klobučar.

Ukupni dospjeli dug prema veledrogerijama krajem lipnja iznosi 2,6 milijardi kuna. Nakon sastanka s premijerom u svibnju bolnicama je doznačeno 200 milijuna kuna za hitno podmirenje manjeg dijela duga, uz obećanje da će se odmah započeti tražiti rješenje za održivo plaćanje nagomilanih dugovanja, a unatoč pokušajima dogovaranja sastanka s ministrima financija i zdravstva kako bi se razgovaralo o načinu na koji će se sustavno riješiti problema dugovanja do njega još nije došlo.

'Nitko ne želi bolnice dovesti pred blokade'

Do kraja godine dugovanja bolnica veledrogerijama za lijekove i medicinske proizvode premašit će 3,6 milijardi kuna, jer se svakog mjeseca dug povećava za 150 milijuna kuna, dok se prosječan rok plaćanja penje na 590 dana (što ne uključuje bolnice koje već sad imaju rokove plaćanja duže od 800, odnosno tisuću dana).

- Nitko ne želi dovesti bolnice do blokade jer to znači i obustavu plaća liječnicima i medicinskom osoblju, no ne možemo očekivati od nekoliko tvrtki da godinama financiraju bolničke sustave i njihove dugove i još jednom upozoravamo kao odgovorni građani da će taj balon puknuti ako se hitno ne pristupi rješavanju problema - izjavio je Davor Majetić, glavni direktor HUP-a.

Prgomet: Hrvatske bolnice neće ostati bez lijekova

Predsjednik Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) Drago Prgomet izjavio je u petak, komentirajući najavu Koordinacije veledrogerija da će zbog naraslih dugova započeti selektivnu obustavu isporuke lijekova, da hrvatske bolnice nikada nisu ostale bez lijekova, pa neće ostati ni sada.

- Hrvatska nikad nije ostala bez lijekova, bolnice nikad nisu ostale bez lijekova i neće ostati ni sada - poručio je Prgomet nakon potpisivanja ugovora o financiranju projekta "Dječji centar za translacijsku medicinu Dječje bolnice Srebrnjak".

Upitan kako namjeravaju riješiti taj problem odgovorio je da će to riješiti kao i do sada - isplatom dugova.

- Svjesni smo da dugova imamo, dugovi će se isplatiti, ali obustave lijekova neće biti. Naši građani ne moraju brinuti, nikada hrvatski građani nisu ostali bez lijekova, neće ostati sada niti u budućnosti - rekao je.

Ocijenio je kako veledrogerije ostvaruju itekako dobar profit u Hrvatskoj pa neće ići s tužbama. Upitan znači li to da veledrogerije zarađuju dovoljno bez obzira na velike dugove, Prgomet je poručio da nijedna nije zatvorila svoja vrata.

Tema: Hrvatska