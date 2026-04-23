'KRŠILI PROPISE'

Veleposlanik Irana u Srbiji: Nema razloga za paniku. Uskoro rješenje s brodom Francesca

Piše HINA,
Foto: Stringer

Na 'MSC Francesci' šest pomoraca iz regije, brod pod nadzorom zbog sumnji u kršenje pravila

Iranski veleposlanik u Srbiji izjavio je za crnogorsku televiziju da će situacija s brodom Francesca, na kojem se nalaze četvorica crnogorskih i dvojica hrvatskih pomoraca, uskoro biti riješena i da nema razloga za zabrinutost.  Brod “MSC Francesca” koji plovi pod panamskom zastavom zaustavila je iranska Revolucionarna garda u Hormuškom tjesnacu pod optužbom da su kršili propise i pokušali iz njega “tajno isploviti”.  Veleposlanik Irana u Srbiji uvjerava da ne postoji nikakav razlog za zabrinutost te kaže da su svi pomorci dobrog zdravlja. “Prema informacijama koje imam, spomenuto plovilo nije zaplijenjeno, već je samo zaustavljeno zbog ratnih uvjeta. Nijedan član posade nije priveden. Svi su slobodni”, rekao je Sadek Fazli te dodao da su “svi dobrog zdravstvenog stanja i potpuno sigurni”.

On tvrdi da pomorci mogu komunicirati sa svojim obiteljima te da su slobodni raditi što žele.

“Kao što sam rekao, nema pritvora. Jednostavno, zbog ratne situacije, brod je samo zaustavljen. Slučaj je trenutno u razmatranju i nadam se da će uskoro biti riješen. Ne mogu vam reći točan vremenski okvir, jer je situacija tamo veoma složena, ali sam siguran da će uskoro biti riješena”, zaključio je veleposlanik Irana u izjavi za crnogorsku televiziju. 

Prethodno je crnogorski ministar pomorstva Filip Radulović potvrdio da su crnogorski pomorci u dobrom stanju te uvjerio njihove obitelji da će država Crna Gora učiniti sve da ih vrati kući.

On je rekao da je brod usidren devet nautičkih milja od iranske obale te da pregovori između kompanije MSC i Irana napreduju.

O slučaju se radnije oglasilo i hrvatsko ministarstvo vanjskih poslova. “MVEP je u stalnom kontaktu s obiteljima hrvatskih pomoraca, kao i s relevantnim hrvatskim i međunarodnim tijelima”, navodi ministarstvo, dodajući da je prioritet “zaštita interesa, prava i sigurnosti hrvatskih državljana”. 

Prema priopćenju Revolucionarne garde, izraelski brod “MSC Francesca” i grčki “Epaminondas” zaustavljeni su pod optužbom da su namjeravali “tajno” izaći iz Hormuškog tjesnaca te da su počinili višestruke prekršaje, manipulirali sustavima za pomoć u navigaciji i ugrozili pomorsku sigurnost.

Mornarica IRGC-a priopćila je da su ti brodovi sada u iranskim teritorijalnim vodama radi pregleda tereta i dokumenata.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

