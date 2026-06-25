Veleposlanik otkrio za 24sata: 'U strašnom potresu u Venezueli stradala je i hrvatska kuća...'

Trenutno je u Venezueli oko 4000 Hrvata, potvrdio je za 24sata Ranko Vilović, hrvatski veleposlanik u Brazilu koji pokriva i Venezuelu. Podsjetimo, najmanje 164 osobe poginule su, a više od tisuću je ozlijeđeno u dva razorna potresa koja su u srijedu pogodili Venezuelu. Prvotno podrhtavanje u Venezueli magnitude 7,2 dogodilo se u 18.04 po lokalnom vremenu u srijedu, oko 200 kilometara zapadno od Caracasa. Nakon njega je došlo do drugog potresa magnitude 7,5 po Richteru 45 kilometara dalje, a potom i do 20-ak naknadnih podrhtavanja.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Seizmolog Kuk otkrio zašto je potres bio toliko razoran: 'Zgrade to ne mogu izdržati' | Video: 24sata/Reuters

- Dvije su kategorije Hrvata, jedna koji su hrvatski državljani i druga iseljenici. U kontaktu smo s njima i svi su nam rekli, koliko naše informacije sežu, da nitko nije teže stradao - rekao nam je veleposlanik Vilović. Dodao je i kako nije isključeno da će se naknadno javiti netko od ozlijeđenih hrvatskih državljana.

- Materijalna šteta je velika. U Venezueli imamo hrvatsku kuću koja je oštećena, ali ne znamo koliko, mnoge zgrade su tamo oštećene, znat ćemo koliko je stradala nakon procjene - rekao nam je veleposlanik.

Istaknuo je i kako će Republika Hrvatska sigurno pomoći u nekakvoj mjeri Venezueli.

- Za sada nemam informacija da smo se uključili u pomoć, kasnije će trebati i humanitarna pomoć, Hrvatska će sigurno pomoći u nekom obliku - zaključio je veleposlanik.