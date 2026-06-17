Velik iskorak u Splitu: Pacijente liječe bez klasične operacije

Liječnici Zavoda za gastroenterologiju Klinike za unutarnje bolesti KBC-a Split po prvi su put izveli tehnički zahtjevan endoskopski zahvat Z-POEM kojim se minimalno invazivno liječi Zenkerov divertikl, izvijestili su u srijedu iz te zdravstvene ustanove. Zenkerov divertikl je vrećasto proširenje na stražnjoj stijenci ždrijela koje može uzrokovati otežano gutanje, zaostajanje hrane te moguću aspiraciju hrane u dišni sustav. Iako nije česta bolest, značajno narušava kvalitetu života bolesnika, objašnjavaju u splitskoj bolnici. Zahvat su izveli Žarko Ardalić i endoskopska sestra Tea Selak, uz potporu anesteziološkog tima predvođenog Antonelom Bunozom. Zahvat je izveden pod mentorstvom predstojnika Zavoda za gastroenterologiju Željka Puljiza i voditelja Odjela intervencijske gastroenterologije Damira Bonacina.

Z-POEM je u svijetu prvi put izveden 2016. godine kao alternativa kirurškom liječenju, uz znatno brži oporavak bolesnika. Od tada se postupno uvodi u specijaliziranim centrima. Prije uvođenja ove metode, zlatni standard liječenja bio je kirurški zahvat otvorenom operacijom vrata ili resekcijom kroz rigidni ezofagoskop. Takav pristup je zahtijevao dulju hospitalizaciju i oporavak te nosio veći rizik od ozbiljnih komplikacija, poput medijastinitisa ili ozljede povratnog grkljanskog živca.

Liječnički tim navodi da Z-POEM, u usporedbi s kirurškim liječenjem, omogućuje znatno brži oporavak zahvaljujući čemu se bolesnik u pravilu otpušta kući 24 sata nakon zahvata i to uglavnom bez tegoba. Nakon otpusta preporučuje se tekuća dijeta tijekom desetak dana, nakon čega se bolesnik može vratiti potpuno normalnoj prehrani.

"Uvođenje Z-POEM zahvata u našu ustanovu potvrđuje visoku razinu stručnosti i organiziranosti Zavoda za gastroenterologiju. Riječ je o zahvatu koji zahtijeva veliko iskustvo, preciznost i timski pristup, a njegovim izvođenjem našim bolesnicima omogućujemo suvremeno, minimalno invazivno liječenje uz brži oporavak i kraću hospitalizaciju", naglasio je predstojnik Zavoda Željko Puljiz.

"Zahvate takve složenosti ne bi bilo moguće izvoditi bez predanog rada cijelog tima endoskopskih sestara i tehničara, anesteziologa, no za uspješnost tako složenog zahvata ključna je i kvalitetna prijeproceduralna i postproceduralna skrb, koju pružaju medicinske sestre i tehničari Odjela intervencijske gastroenterologije te Jedinice intenzivne njege Zavoda za gastroenterologiju, kazao je Žarko Ardalić.

Na Zavodu za gastroenterologiju godišnje se izvede više od 17 .tisuća dijagnostičkih i terapijskih endoskopskih procedura, a prvi Z-POEM je još jedan u nizu novih modaliteta endoskopskog liječenja implementiranih u rad tijekom proteklih nekoliko godina.