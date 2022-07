Velika analiza: Koja je skrivena veza uhićenog HDZ-ova vinara Tolušića i ministrice Vučković

Ovo je tek početak jer istražitelji kopaju i uzeli su dokumente u još desecima slučaja u kojima sumnjaju na pogodovanja, namještanje natječaja i subvencijske prevare. Očekujem da ćemo vrlo skoro vidjeti nove istrage. Ovo s Tolušićem je samo vrh ledene sante i obrazac kako je sve funkcioniralo, a to nije moglo proći bez blagoslova u Ministarstvu poljoprivrede. Nemoguće mi je da ministrica Marija Vučković nije ništa znala jer ona je bila najbliža Tolušićeva suradnica, on se osobno založio da ona bude ministrica. A ako slučajno nije sudjelovala u tome, onda treba odgovarati zbog grijeha nečinjenja jer njene kontrole nisu ništa otkrile i nije uvela reda, kaže nam to sugovornik iz HDZ-a iznimno dobro upućen u situaciju u Ministarstvu poljoprivrede, koje je potreseno uhićenjem bivšeg ministra Tomislava Tolušića.