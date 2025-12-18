Obavijesti

PROMJENA STRATEGIJE

Velika Britanija imenovala novog veleposlanika u SAD-u

Velika Britanija imenovala novog veleposlanika u SAD-u
London u ključnom trenutku za odnose s Washingtonom šalje Christiana Turnera, iskusnog diplomata, nakon što je političko imenovanje završilo skandalom i otkazom zbog Epsteinove afere

Britanija je u četvrtak imenovala Christiana Turnera svojim sljedećim veleposlanikom u Sjedinjenim Državama, dajući diplomatskom veteranu jednu od najprestižnijih i politički osjetljivih pozicija u zemlji u ključnom trenutku za transatlantske veze.

Imenovanje karijernog diplomata na visokoprofilirano mjesto predstavlja promjenu strategije premijera Keira Starmera, nakon što je njegova odluka da pošalje politički imenovanog diplomata Petera Mandelsona da izgradi odnose s Trumpovom administracijom imala kontraefekt ranije ove godine.

Mandelson je otpušten u rujnu zbog podržavajućih e-poruka koje je poslao osuđenom seksualnom prijestupniku Jeffreyju Epsteinu, a koje su izašle na vidjelo, otkrivajući mnogo bliži odnos nego što se prije priznavalo.

Turner je rekao da je "počašćen" preuzeti ulogu, opisujući partnerstvo između Ujedinjenog Kraljevstva i SAD-a kao "ukorijenjeno u zajedničkim vrijednostima, zajedničkoj sigurnosti i dubokim ekonomskim vezama".

Starmer je rekao da će Turnerovo imenovanje pomoći u jačanju bliskih veza Londona s Washingtonom, opisujući njegovo diplomatsko iskustvo kao ključno za održavanje i jačanje dugogodišnjeg partnerstva između dviju zemalja.

Turner (53) imenovan je sljedećim britanskim veleposlanikom pri Ujedinjenim narodima u New Yorku i trebao je preuzeti tu ulogu krajem 2025. Preuzima ključni zadatak upravljanja odnosima Ujedinjenog Kraljevstva s Trumpovom administracijom u vrijeme kada se dvije zemlje otvoreno ne slažu oko pitanja poput slobode govora i energetske politike, ali također blisko surađuju u drugim područjima poput tehnologije umjetne inteligencije i okončanja rata u Ukrajini.

Turner je rekao da se raduje suradnji s Trumpovom administracijom na jačanju odnosa.

Glasnogovornica Bijele kuće Anne Kelly rekla je Reutersu kako se Trumpova administracija ''raduje suradnji s veleposlanikom Turnerom na daljnjem jačanju snažnog odnosa između Sjedinjenih Država i Ujedinjenog Kraljevstva''.

