Velika Britanija Kini odobrila gradnju najvećeg veleposlanstva u Europi

Kineski planovi za izgradnju novog veleposlanstva na mjestu dva stoljeća starog zdanja Royal Mint Court u blizini Londonskog tornja tri su godine bili na čekanju zbog protivljenja lokalnih stanovnika, zastupnika i hongkonških prodemokratskih aktivista u Velikoj Britaniji.

Odluka je objavljena prije očekivanog posjeta premijera Keira Starmera Kini krajem ovog mjeseca. Bit će to prvi posjet britanskog čelnika toj zemlji od 2018., a neki britanski i kineski dužnosnici tvrde da je putovanje ovisilo upravo o odobrenju veleposlanstva.

Kineska vlada kupila je Royal Mint Court 2018. godine, ali lokalna je uprava 2022. godine odbila njezine zahtjeve za građevinsku dozvolu za izgradnju novog veleposlanstva na toj lokaciji. Kineski predsjednik Xi Jinping prošle je godine zatražio od Starmera da intervenira.

Vlada je prošle godine preuzela kontrolu nad odlukom o planiranju, a u veljači prošle godine provedena je istraga i saslušanje o tome treba li se odobriti gradnja veleposlanstva.

Odobrenje je bilo podložno određenim uvjetima.

Neki političari u Velikoj Britaniji i Sjedinjenim Državama rekli su da bi Kini trebalo zabraniti gradnju na lokaciji u blizini povijesne financijske četvrti Londona jer bi to moglo omogućiti Pekingu prisluškivanje optičkih kabela koje koriste financijske tvrtke i prolaze ispod područja.

Britanski sigurnosni dužnosnici također su upozorili da bi dopuštanje Kini da izgradi puno veće veleposlanstvo značilo više kineskih špijuna u Velikoj Britaniji, kao i više diplomata, što je kinesko veleposlanstvo u Londonu odbacilo.

Šef britanske domaće obavještajne agencije MI5 rekao je u listopadu da njegova obavještajna agencija ima više od stoljeća iskustva u radu sa stranim veleposlanstvima, sugerirajući da se svim sigurnosnim rizicima može upravljati.

No MI5 je također upozorio na prijetnju koju predstavljaju pokušaji Kine da regrutira ljude koji imaju pristup britanskoj vladi.

Vlada je odobrila novo veleposlanstvo nakon godina diplomatskog pritiska Kine jer Starmer pokušava resetirati odnose s Pekingom, što je jedan od njegovih prioriteta vanjske politike.

Britanija je u posljednjem desetljeću prešla sve od toga da želi biti najveća potpora Kini u Europi preko toga da je jedan od njezinih najžešćih kritičara, do toga da sada pokušava ponovno poboljšati odnose. Starmer je prošli mjesec rekao da su bliske poslovne veze u nacionalnom interesu.

Novo veleposlanstvo bilo bi jedno od najvećih diplomatskih sjedišta na svijetu s površinom od oko 55.000 četvornih metara, prema planskoj dokumentaciji.

To je gotovo 10 puta veća površina od trenutnog kineskog veleposlanstva u središtu Londona i znatno veće od veleposlanstva u Sjedinjenim Državama.

Prije odluke donesene u utorak, Kina je blokirala planove Britanije da proširi svoje veleposlanstvo u Pekingu, rekli su dužnosnici uključeni u razgovore.

Kineski dužnosnici kažu da je Peking, kupivši tu lokaciju za 255 milijuna funti, dobio jamstva od tadašnje konzervativne vlade da može izgraditi svoje veleposlanstvo.

Royal Mint Court je od početka 19. stoljeća do 1967. bio lokacija Kraljevske kovnice novca.