Velika investicija u željeznice: Do kraja 2029., od Zagreba do Karlovca za samo 20-ak minuta

HŽ Infrastruktura je ovih dana sa španjolskom tvrtkom Comsa potpisala ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji postojećeg i izgradnji drugog kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac-Karlovac duge 44 kilometra, koja je dio željezničke pruge Zagreb-Rijeka. Vrijednost ugovora iznosi 278,849.960,28 eura plus PDV, koji se sufinanciraju bespovratnim sredstvima iz programa 'Konkurentnost i kohezija' u financijskome razdoblju 2021. – 2027., piše Poslovni dnevnik.

Predviđeni rok završetka radova je do kraja 2029 godine, a ciljevi projekta su povećanje kapaciteta pruge, brzine do 160 km/h i sigurnosti prometovanja. Potpredsjednik Vlade i ministar Oleg Butković rekao je kako se radi se o jednoj od najvećih investicija u hrvatsku željezničku infrastrukturu, ali i velikom iskoraku prema modernizaciji i usklađivanju željezničkog sustava Republike Hrvatske s europskim standardima interoperabilnosti.

- Željeznica je sektor koji je dugo vremena bio zapostavljen, ali u ovom desetogodišnjem razdoblju planiramo uložiti gotovo šest milijardi eura u njezinu obnovu, rekao je ministar Butković.

Predsjednik Uprave HŽ Infrastrukture Damir Lončarić rekao je da se početak radova očekuje na ljeto.

- Radovi obuhvaćaju kompletnu rekonstrukciju postojećeg te izgradnju novog kolosijeka, elektrifikaciju, zamjenu signalno-sigurnosnih i telekomunikacijskih uređaja te obnovu kolodvorskih zgrada u Hrvatskom Leskovcu, Jastrebarskom i Karlovcu. Na trasi su već izgrađeni svi objekti poput nadvožnjaka i podvožnjaka umjesto željezničko-cestovnih prijelaza - rekao je.

Direktor Ugovaranja Comse Pedro Miguel Rivero Moya izjavio je kako potpisivanjem ovog ugovora učvršćuju prisutnost u Hrvatskoj, u kojoj već više od desetljeća doprinosimo modernizaciji željezničke mreže.

- Ovaj projekt jasan je primjer izvrsne suradnje i međusobnog povjerenja. Rekonstrukcija željezničke pruge i izgradnja novoga kolosijeka na dionici Hrvatski Leskovac - Karlovac bit će treći željeznički projekt koji provodimo u Hrvatskoj. Vjerujemo da će naše stečeno iskustvo i predanost zaposlenika omogućiti uspješno savladavanje izazova koji je pred nama, rekao je Rivero Moya.

Najvažniji rezultat ovog projekta jest povećanje konkurentnosti riječkih lučkih potencijala, koji će se željeznicom kvalitetnije povezati s tržištima srednje Europe u smislu teretnog prijevoza. Ponajprije se misli na zemlje poput Mađarske, Slovačke i Poljske. Osim toga, značajno će se unaprijediti i prigradski putnički prijevoz između Zagreba i Karlovca. Nakon završetka radova na pruzi Hrvatski Leskovac-Karlovac, putovanje vlakom od Karlovca do Zagreba trebalo bi trajati 20-ak minuta - navode u HŽ Infrastrukturi.