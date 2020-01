Velika pljuska: 'Lex šerif' štiti župana da ostane na funkciji

Uzaludna je svaka osuda nasilnika u obitelji i samog nasilja dok i nepravomoćno osuđeni za ta djela mogu biti na svojim javnim dužnostima.

Iako nepravomoćna presuda, ona je pljuska svima koji su bili uključeni u donošenje “lex šerifa” krajem 2017. godine, samom županu i svim ostalim akterima političkog sustava koji su izrijekom ili prešutno podržali zakon, a njih je bilo na svim stranama političkog spektra, uključujući tzv. lijevi, smatra vodeći stručnjak za javnu upravu Ivan Koprić.

Na problematičnost zakona, koji je u Saboru usvojen sa 78 ruku, Koprić je upozoravao i prije izglasavanja.



- Pljuska je to i svima nama, čitavom društvu, koje nije smoglo snage, volje i želje jasno i ozbiljno osuditi nasilje političkog moćnika nad suprugom - poručio je.

Spomenutim zakonom mogućnost smjene načelnika ili župana praktično nema, iako zakon razrađuje neke mehanizme - podsjeća stručnjak za javnu upravu.

- Oni su ‘lex šerifom’ regulirani nepošteno, tj. tako da se osigura da ih se nikad praktično ne bi moglo pokrenuti i da nikad ne bi mogli dovesti do opoziva načelnika ili župana. To je situacija u kojoj svašta reguliraš s jasnom namjerom da to nikad ne profunkcionira. I nije profunkcioniralo ni neće nikad - napominje Koprić.

Stava je da bi hitno trebalo promijeniti ovaj, ali i Zakon o lokalnim izborima kako bi se osigurale efektivne mogućnosti smjene lokalnih dužnosnika u ovakvim ozbiljnim situacijama.

- Nažalost, osim jačanja načelnika i župana te apsurdnog jačanja županija nizom mjera kojima se zemlji nanosi dugoročna i nepopravljiva šteta ova Vlada nije učinila ništa. Sve to pod već pomalo zaboravljenom egidom ‘sigurnosti vlasti’, što je zapravo drugo ime za neodgovornost vlasti prema građanima i zajednici čiji bi instrumenti trebali biti svi koji obnašaju funkcije vlasti na državnoj, županijskoj i lokalnoj razini. I, naravno, za grčevito držanje rukama, nogama i noktima za pozicije vlasti i moći - kaže Koprić.

Kao jedan od razloga za prestanak dužnosti župana Zakon o lokalnim izborima spominje pravomoćnu osudu na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju duljem od jednog mjeseca, podsjeća Koprić.

- Znajući koliko traju postupci prije nego što se završe pravomoćnom odlukom kaznenog suda, jasno je da će županu koji je u pitanju prije isteći mandat nego takva presuda bude donesena, ili će ga sud, znajući za ovu odredbu, osuditi, primjerice, na uvjetnu kaznu zatvora ili nešto drugo - rekao je Koprić.



Navodi kako je, nažalost, cijeli sustav javne vlasti ispolitiziran uzduž i poprijeko te smo se i na takve “prilagodbe” sudskih odluka potrebama pojedinih, čak i bivših, dužnosnika već naviknuli.

- Tužno, s gledišta pravne države, odnosno vladavine prava - zaključio je Koprić.

I dok ženske udruge, ali i struka, pozivaju na hitne izmjene zakona, pitali smo u Vladi planiraju li krenuti u tom smjeru budući da su u posljednje vrijeme jasno slali poruke o neprihvatljivosti bilo koje vrste nasilja. Odgovor zasad nismo dobili.

Ovo je župan Tomašević

Alojz Tomašević se osuđuje na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 10 mjeseci. Izriče mu se uvjetna osuda i jedinstvena kazna zatvora u trajanju od deset mjeseci koja neće biti izvršena ako u roku od dvije godine ne počini novo kazneno djelo, presudio je u srijedu Slaven Vidmar, sudac Općinskog suda u Slavonskom Brodu. Požeško- slavonski župan i bivši HDZ-ovac Tomašević nepravomoćnu presudu za nasilje nad suprugom Marom saslušao je mirno, kamenog lica i čvrsto stisnutih usana.

Žalit ćemo se na ovu presudu. Ne smatram se nasilnikom i idem na posao, kratko je okupljenim novinarima rekao Tomašević. I odjurio.

Njegova supruga Mara novinarima je nakon presude povjerila da je umorna, no da više ne strahuje od nasilnog supruga.

- Odselio se u roditeljsku kuću i nećemo se viđati. Treba biti neka kazna za takva djela, makar i ovako mala. Neka vide žene da trebaju prijaviti. Mislim da će im ovo biti poticaj - rekla je Mara Tomašević i najavila da će tražiti imovinsko obeštećenje.

Vrijeđao je i udarao

Podsjetimo, supruga je za nasilje prijavila još 2017. godine, a sudu je predala dokaze o zlostavljanju i ozljedama na oku, nozi, rukama i licu. Sud je utvrdio da ju je požeški župan od listopada 2016. do 2. listopada 2017. godine u obiteljskoj kući u Požegi omalovažavao govoreći da je luđakinja, glupa kravetina, budala, glupača, fizički na nju nasrtao, hvatao je objema rukama za vrat i snažno stiskao te šamarao. Govorio joj je da će je ubiti, izbosti, rasparati joj grkljan, stoji u optužnici. Čak ju je 17. srpnja 2016. šakom udario u predjelu oka, čime je kod nje izazvao osjećaj straha i ugroženosti te povredu dostojanstva. Sud je odredio da Tomašević mora platiti 7000 kuna sudskih troškova. Presuda Tomaševiću izazvala je lavinu reakcija u javnosti, posebice udruga koje se bore za zaštitu žena. Osim što su zgranuti visinom kazne, pitaju se kakva se poruka time šalje, zašto se ne poštuje Istanbulska konvencija i kako je moguće da osuđeni župan, pa makar i nepravomoćno, i dalje bude župan.

Razočarani presudom

- Ovom presudom jasno je do izražaja došla politička moć i ovo je tragikomična situacija. Rodno uvjetovano nasilje uvijek se mora gledati kroz prizmu kontinuiteta. Deset mjeseci uvjetno? Pa kakva se to poruka šalje žrtvama čiji partneri nisu politički eksponirani - pita se Neva Tolle, predsjednica Autonomne ženske kuće.

Napominje da je ratificirana Istanbulska konvencija te pita čemu njezina ratifikacija ako ne postoji politička volja i odluka svih institucija da je primjenjuju u svakodnevnom poslu.

- Imamo dva ključna čovjeka - ministra pravosuđa Bošnjakovića i premijera Andreja Plenkovića koji svako toliko izjavljuju da će pooštriti kazne. Super, ljudi moji! Pa pitam Bošnjakovića zašto njegovi suci Istanbulsku konvenciju ne provode u djelo - proziva Tolle.

Neshvatljivo joj je da se osuđeni nasilnik uopće može vratiti na svoje radno mjesto u Županiju.

- Treba pod hitno mijenjati Zakon o lokalnim izborima jer gradonačelnici i župani nisu svete indijske krave - smatra Tolle.

Presudom Tomaševiću razočarana je i Udruga B.a.B.e. Smatraju nedopustivim povratak osuđenog Tomaševića na poziciju župana.

- Time se ponovno umanjuje ozbiljnost zločina i poručuje javnosti da se nasilje smije tolerirati. Smatramo apsolutno neprihvatljivim situaciju u kojoj osuđeni obiteljski nasilnik obnaša javnu funkciju, jer se time normalizira nasilje - smatraju B.a.b.e.

Što se presude tiče, smatraju da ta kazna nije u skladu s težinom počinjenog djela i da oslikava odnos hrvatskog društva prema obiteljskom nasilju. S obzirom na to da je Kaznenim zakonom za svako nasilje u obitelji počinjeno prema bliskoj osobi i kazneno djelo tjelesne ozljede propisana kazna zatvora u trajanju od jedne do tri godine, neugodno su iznenađeni preblagom dosuđenom kaznom.

- Imajući u vidu inkriminirani period i činjenicu da se radilo o teškim oblicima obiteljskog nasilja, iznenađuje nas izrazito blaga kazna. Osim što ovakva presuda odvraća žrtve od prijavljivanja nasilja, demotivira žrtve u traženju pomoći, a u konačnici i izlaska iz kruga nasilja. Upravo zbog ovakvih presuda žrtve nemaju povjerenja u institucije, stoga veliki postotak rodno uvjetovanog nasilja ostaje neprijavljen, u takozvanoj sivoj zoni - ističu B.a.B.e.

Ovo je pljuska žrtvama

I Forum žena SDP-a smatra da se ovom presudom ohrabruje zlostavljače.

- Svi mi dobili smo i poruku: nasilje nad ženama nije osobito teško djelo i za njega se ne odgovara zatvorskom kaznom.

Ovo je poruka i svim žrtvama rodno utemeljenog nasilja da pravosuđe nema empatije za njihove masnice, njihovu patnju i strah. Naše pravosuđe nije pokazalo samo needuciranost i neosjetljivost, nego i jasan otpor da bude jedan od faktora suzbijanja nasilja u društvu. Počinitelja se ili oslobodi ili blago kazni, a potom predsjednik Vrhovnog suda uputi ispriku, valjda kao satisfakciju žrtvi - ističe Forum žena SDP-a. Ne ulazeći u konkretan slučaj, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić kaže kako već godinama ističe da počinitelje nasilja treba najstrože kazniti, te da se pravosuđe već duže vrijeme ne snalazi u primjeni zakonodavnog okvira u duhu ratificirane Konvencije.

Predsjednica Kolinda Grabar Kitarović nepravomoćne presude ne komentira, pa nije ni ovu.

Ovo je šest razloga za prestanak mandata

Župan Tomašević nije pomišljao na ostavku kad su ga izbacili iz HDZ-a, a nakon što je zaradio optužnicu za obiteljsko nasilje. Zakon o lokalnim izborima propisuje da mandat župana po sili zakona prestaje u slučaju ostavke, ako mu pravomoćnom odlukom sud oduzme poslovnu sposobnost ili ako je osuđen na bezuvjetnu kaznu zavora u trajanju duljem od jednog mjeseca, danom prestanka prebivališta ili ako mu prestane hrvatsko državljanstvo te u slučaju smrti.

