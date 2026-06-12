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IZVJEŠTAJ NEW YORK TIMESA

Velika promjena u NATO-u: SAD smanjuje vojne kapacitete u EU

Piše HINA,
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Velika promjena u NATO-u: SAD smanjuje vojne kapacitete u EU
Foto: Stoyan Nenov

Prema izvještaju New York Timesa, Washington planira smanjiti broj borbenih aviona, izviđačkih letjelica i ratnih brodova koji su stavljeni na raspolaganje NATO operacijama.

Sjedinjene Države planiraju značajno smanjiti broj zrakoplova i ratnih brodova koje stavljaju na raspolaganje za NATO operacije u Europi, izvijestio je New York Times u petak, pozivajući se na dva viša europska dužnosnika. Ta bi odluka ograničila NATO-ovu sposobnost izvođenja dalekosežnih udara i provođenja izviđanja, navodi se u izvještaju. Američki plan uključuje smanjenje broja borbenih zrakoplova F-16 i F-15E s otprilike 150 na 100, kao i smanjenje pomorskih izviđačkih zrakoplova s 26 na 15 te uklanjanje svih osam mlažnjaka za punjenje goriva u zraku koje je prethodno stavljalo na raspolaganje Europi, dodaje se u izvještaju.

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Također se planira premještanje podmornice za lansiranje projektila i nosača zrakoplova, zajedno s nekoliko ratnih brodova i mnogo zrakoplova koji sudjeluju u misijama nosača, naveo je New York Times, dodavši da bi jedna od dvije grupe bombardera prethodno raspoređenih za obranu Europe također mogla biti preraspoređena.

Reuters nije mogao zasad potvrditi izvještaj. NATO i Ministarstvo obrane SAD-a nisu dosad odgovorili na zahtjeve za komentar.

Istočno zapovjedništvo SAD-a reklo je u priopćenju prošlog tjedna da će "prilagoditi veličinu" svojih doprinosa NATO-ovom modelu snaga, bez davanja daljnjih pojedinosti.

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Reuters je u svibnju izvijestio da SAD planira smanjiti vojne sposobnosti koje bi stavilo na raspolaganje saveznicima u savezu tijekom velike krize.

Trumpova administracija više puta je optužila europske vlade za nedovoljno ulaganje u vlastite vojske i pretjerano oslanjanje na američku zaštitu, pozivajući i Europu i azijske saveznike da povećaju rashode za obranu na 3,5 posto BDP-a.

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