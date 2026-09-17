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novi režim

Velika promjena za putnike u Karlovačkoj županiji: Uvode 33 autobusne linije i 440 polazaka

Piše HINA,
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Velika promjena za putnike u Karlovačkoj županiji: Uvode 33 autobusne linije i 440 polazaka
Karlovac: Gradska ?etvrt Rakovac | Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
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Ministar Oleg Butković i županica Martina Furdek Hajdin najavili su novu mrežu autobusnih linija koja će od 1. listopada omogućiti bolju povezanost za 90 posto stanovništva Karlovačke županije.

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković i karlovačka županica Martina Furdek Hajdin potpisali su u četvrtak ugovor o sufinanciranju javne usluge u cestovnom prijevozu putnika u vrijednosti 50 milijuna eura, od čega ministarstvo financira 75 posto, a županija 25 posto. Nova usluga počinje 1. listopada po novom režimu s 33 linije i 440 polazaka autobusa radnim danom, odnosno 130 subotom i 60 nedjeljom.

Butković je istaknuo kako je dosad devet županija sklopilo takve ugovore. "Karlovačka županija je izradila mrežu, provela postupak javne nabave radi uvođenja javne usluge koja je dostupna svima i uvažila posebnosti, raznolikosti i potrebe građana", kazao je.

"Bitno je da postoji javni prijevoz tamo gdje se i jedan čovjek vozi, to je demografska mjera", rekao je ministar.

Furdek Hajdin kaže da treba napraviti veliki iskorak u javnom prijevozu jer se njime do sada uglavnom koriste srednjoškolci i tek pokoji umirovljenik.

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Nova mreža omogućuje javni linijski autobusni prijevoz za 90 posto stanovništva Karlovačka županije, to je puno frekventniji prijevoz od dosadašnjeg, a bit će dostupan, poželjan i na višem standardu, rekla je.

Također je najavila kampanju informiranja o polascima i dolascima autobusa "KaŽu ide bus".

Besplatne karte će imati stariji od 65 godina i učenici, a povlaštene cijene će biti za studente, najavila je županica i poručila - "krećemo u nov način života".

Posao je povjeren zajednici ponuditelja koju predvodi tvrtka Autotransport Karlovac, čiji direktor Karlo Rukavina ističe da je projekt dugoročan pa omogućuje planiranje, razvoj i ulaganje u opremu i zaposlenike.

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