MANJE ORUŽJA-MANJE TRAGEDIJA

Velika zapljena u Novoj Gradiški i Podcrkavlju: Građani predali veću količinu oružja i eksploziva

Piše Marta Divjak,
Velika zapljena u Novoj Gradiški i Podcrkavlju: Građani predali veću količinu oružja i eksploziva
Foto: Jurica Galoic/PIXSELL, ilustracija

Policija poziva građane da po uzoru na ove odgovorne građane, vremenski neograničeno i bez ikakvih sankcija prijave oružje i streljivo koje ilegalno posjeduju

Dva savjesna stanovnika s područja Nove Gradiške i općine Podcrkavlje pokazala su proteklog utorka i srijede, 24. i 25. veljače, kako se na najsigurniji način riješiti opasnog nasljeđa iz Domovinskog rata. Tijekom čišćenja potkrovlja svojih obiteljskih kuća, oni su pronašli veću količinu oružja, streljiva i eksploziva te su odmah postupili po pravilima struke, nazvali su broj 192.

- Stručno osposobljeni policijski službenici za protueksplozijsku zaštitu došli su odmah nakon pozivu na dogovorenu lokaciju te od osoba na siguran način preuzeli:  16 komada eksplozivnih sredstava (15 ručnih bombi i jednu improviziranu ručnu bombu), 7 komada vatrenog oružja (dvije automatske puške, dvije puške s užlijebljenim cijevima te tri poluautomatske puške) uz 5 pripadajućih spremnika, te 1447 komada nerasprskavajućeg streljiva različitih vrsta i kalibara - priopćili su iz policije te pozvali građane da po uzoru na ove odgovorne građane, vremenski neograničeno i bez ikakvih sankcija prijave oružje i streljivo koje ilegalno posjeduju.

- Upozoravamo da oružje, streljivo i druga opasna sredstva ne diraju i ne donose samostalno u policijske postaje kako ne bi došlo do njihovog aktiviranja i neželjenog ozljeđivanja. Dovoljan je jedan poziv policiji i stručno osposobljeni policijski službenici će doći na lokaciju i preuzeti ubojita sredstva na siguran način - poručuju.

