Velike promjene u jednoj od najprometnijih ulica u Zagrebu: Šire nogostup, stiže nova rasvjeta

Krenuli su radovi na proširenju sjevernog nogostupa zagrebačke Ulice grada Vukovara, na dijelu od Avenije Marina Držića do Ulice Hrvatske bratske zajednice dugom gotovo 1200 metara radi izgradnje odvojene biciklističke staze, izvijestio je u srijedu Grad Zagreb, navodeći da je planirani rok završetka četiri mjeseca. Radovi neće utjecati na cestovni promet, ali će biti otežano prometovanje pješaka i biciklista koje se moli da za vrijeme radova koriste južni nogostup.

“Riječ je o jednom od najfrekventnijih biciklističkih pravaca u gradu, kojim svakodnevno prolazi više tisuća ljudi. Početkom nove školske godine građani će se ovom dionicom kretati znatno sigurnije i ugodnije jer ćemo imati jasno definirane i fizički odvojene površine za bicikliste i pješake, što će dodatno smanjiti međusobno ometanje", rekao je pročelnik nadležnog Gradskog ureda Andro Pavuna.

Staza će biti proširena na ukupno 5,5 metara: dvosmjerna biciklistička staza širine 3 metra te pješačka staza od 2,5 metra.

Projekt uključuje i uređenje zelenih pojaseva s drvoredima, koji će služiti kao zaštitna zona između kolnika i biciklističke staze, ali i dodatno razdvajati pješake i bicikliste na pojedinim dijelovima.

Nova javna rasvjeta temeljena na energetski učinkovitoj LED tehnologiji osigurat će bolju vidljivost uz smanjeno svjetlosno onečišćenje, kažu u Gradu.

Ističu i da kontinuirano ulažu u razvoj biciklističke infrastrukture s ciljem stvaranja sigurnije, povezanije i pristupačnije mreže za svakodnevno korištenje bicikla kao održivog oblika prijevoza.

Poseban naglasak stavljen je na unapređenje postojeće, često neadekvatne infrastrukture, koja nije u skladu s pravilnicima ili ne odgovara potrebama suvremenog Zagreba, stoji u priopćenju.