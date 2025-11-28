Obavijesti

DESNA RUKA ZELENSKOG

Veliki šok u Ukrajini! Glavni savjetnik Zelenskog podnio je ostavku! Sumnjaju na korupciju
Foto: GLEB GARANICH/REUTERS

Vijest dolazi u teškom trenutku za Zelenskog, dok se Kijev suočava s teškim pregovorima s administracijom američkog predsjednika Donalda Trumpa...

Ukrajinska politička scena doživjela je jedan od najsnažnijih potresa od početka ruske invazije. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je u petak da je njegov dugogodišnji šef ureda i jedan od najbližih suradnika, Andrij Jermak, podnio ostavku. Ova vijest dolazi samo nekoliko sati nakon što su ukrajinske antikorupcijske agencije izvršile raciju u Jermakovom domu, u sklopu opsežne istrage o korupciji...

Jermak je bio u principu desna ruka Zelenskog, ključan čovjek u pregovorima o okončanju rata... Smatralo ga se jednim od najmoćnijih ljudi u Ukrajini...

Vijest dolazi u teškom trenutku za Zelenskog, dok se Kijev suočava s teškim pregovorima s administracijom američkog predsjednika Donalda Trumpa.

U ranim jutarnjim satima petka, detektivi Nacionalnog antikorupcijskog biroa Ukrajine (NABU) i Specijaliziranog antikorupcijskog tužiteljstva (SAPO) ušli su u dom Andrija Jermaka. Iako detalji optužnice nisu odmah objavljeni u cijelosti, izvori bliski istrazi navode da je riječ o sumnjama na umiješanost u organiziranu korupcijsku shemu.

Jermak je putem društvenih mreža potvrdio da su istražitelji u njegovom domu te izjavio kako "u potpunosti surađuje" s vlastima. "Istražitelji ne nailaze na prepreke. Dobili su puni pristup stanu, a moji odvjetnici su na licu mjesta", poručio je sada već bivši šef ureda Zelenskog...

U popodnevnim satima petka Zelenski je potvrdio da Jermak napušta poziciju, zahvalio mu se na svemu što je radio za Ukrajinu... Nije još poznato tko će preuzeti njegovu ulogu glavnog pregovarača...

