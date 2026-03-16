Veliko naoružavanje Grčke: 4 milijarde eura za obranu i F-16

Piše HINA,
Veliko naoružavanje Grčke: 4 milijarde eura za obranu i F-16
Grčka planira nadograditi dodatnih 38 zrakoplova F-16 Block 50, koji datiraju iz 1990-ih, na modernu verziju "Viper" s procijenjenim troškom od oko milijardu eura, dodao je izvor

Grčki parlamentarni odbor odobrio je u ponedjeljak kupnju višeslojnog sustava protuzračne i protudronske obrane vrijednog tri milijarde eura i nadogradnju 38 borbenih zrakoplova F-16, s ukupnim procijenjenim troškovima od oko 4 milijarde eura, rekla su dva izvora za Reuters. Grčka već pregovara s Izraelom o osiguranju velikog dijela raketnih sustava za kupolu, nazvanu "Ahilov štit", s procijenjenim troškovima od oko 3 milijarde eura.

"Parlamentarni odbor odobrio je projekt i nadogradnju zrakoplova F-16", rekao je visoki izvor izravno upoznat s tim pitanjem. Sjednica se održala iza zatvorenih vrata.

LUKSUZNI BISER NA KRFU FOTO Ovo je najbolji resort u Europi: I jako nam je blizu! Zavirite u raj za dušu i tijelo
FOTO Ovo je najbolji resort u Europi: I jako nam je blizu! Zavirite u raj za dušu i tijelo

Grčka planira nadograditi dodatnih 38 zrakoplova F-16 Block 50, koji datiraju iz 1990-ih, na modernu verziju "Viper" s procijenjenim troškom od oko milijardu eura, dodao je izvor.

Druga osoba potvrdila je informaciju.

Grčka ima oko 150 zrakoplova F-16 i već ih je oko 40 modernizirala.

NAPETOSTI RASTU Grčka šalje Patriote i F-16 na sjever: Bugarsku štite od Irana!
Grčka šalje Patriote i F-16 na sjever: Bugarsku štite od Irana!

Grčka vlada izjavila je da planira potrošiti ukupno oko 28 milijardi eura do 2036. za modernizaciju svojih oružanih snaga dok izlazi iz dužničke krize iz 2009.-2018. i pokušava držati korak sa svojim povijesnim rivalom Turskom.

Novu kupnju također će morati odobriti najviše grčko tijelo za vanjske poslove i obranu KYSEA.

Odbor je u ponedjeljak također dao zeleno svjetlo za modernizaciju četiri stare fregate MEKO 200 te za ugovor o održavanju vojnog transportnog zrakoplova C29J.

Komentari 1
Ispovijest swingera iz Slavonije: Spavao sam s više od 300 žena. Ja sam 'Bull', evo što to znači...
SEKS I POVJERENJE

Ispovijest swingera iz Slavonije: Spavao sam s više od 300 žena. Ja sam 'Bull', evo što to znači...

Slavonca (41) u svijet swinganja uvukao je par iz Baranje. 'Nekad smo se upoznavali po partyjima na raznim lokacijama, u luksuznim hotelima, privatnim vilama. Danas se upoznajemo preko interneta'
EU uvodi nove sankcije Iranu, Donald Trump: 'Brojne zemlje su na putu da nam pomognu'
IZ MINUTE U MINUTU

EU uvodi nove sankcije Iranu, Donald Trump: 'Brojne zemlje su na putu da nam pomognu'

Pratite događaje američko-izraelskog rata protiv Irana, koji se od 28. veljače proširio diljem Bliskog istoka
VELIKO SRCE ZAGORE 'Da nema Marka ostali bismo gladni. Kruh nam donosi u baš svaki zaseok'
PEKAR IZ SNOVA

VELIKO SRCE ZAGORE 'Da nema Marka ostali bismo gladni. Kruh nam donosi u baš svaki zaseok'

Na cijelom sjeverozapadu Imotske krajine nema ni jedne trgovine. Srećom, pekar Marko svako jutro kombijem kruh raznosi kilometrima daleko, od zaseoka do zaseoka, a ljudi su mu neizmjerno zahvalni

