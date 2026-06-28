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JOŠ IMA ŽIVIH

Venezuela: Dječak (11) spašen iz ruševina tri dana nakon potresa

Piše HINA,
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Venezuela: Dječak (11) spašen iz ruševina tri dana nakon potresa
Foto: Screenshot/X

Prema najnovijim podacima vlasti, najmanje 1430 ljudi poginulo je u dva uzastopna potresa magnitude 7,2 i 7,5 koji su u srijedu pogodili sjever zemlje, a više od 50.000 se još uvijek vodi kao nestalo

Jedanaestogodišnji dječak izvučen je živ iz ruševina u Caraballedi, na sjeveru Venezuele, tri dana nakon smrtonosnih potresa koji su pogodili regiju, objavila je privremena predsjednica zemlje, Delcy Rodriguez a prenosi agencija AFP.  

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- Prije nekoliko minuta, 11-godišnji dječak spašen je u Caraballedi. U ovom trenutku, svaki život je izvor nade za Venezuelu - napisala je Rodriguez na X-u, priloživši svojoj poruci video spašavanja djeteta.

U petak navečer iz ruševina su spašeni novorođenče staro 18 dana i njegova majka.

- Uglavnom sada iskopavamo beživotna tijela, ali hvala Bogu ponekad ipak pronađemo preživjele - rekao je za AFP spasilac u gradu Playa Grande.

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Prema najnovijim podacima vlasti, najmanje 1430 ljudi poginulo je u dva uzastopna potresa magnitude 7,2 i 7,5 koji su u srijedu pogodili sjever zemlje, a više od 50.000 se još uvijek vodi kao nestalo. Potres je pogodio sedam milijuna ljudi, pokazuju podaci UN-a.

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