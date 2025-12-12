Obavijesti

Komentari
MODEL IZ PULE

VIDEO Asi je mamac za kupce: 'Vau, vau, samo me slikajte!'

Piše Dijana Marić Odobašić,
24sata: Pula: Pas pozira ispred cvjećarnice i glumi soba | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Dvogodišnja mješanka pudlice i maltezera glavna je atrakcija pred pulskom cvjećarnicom. Kad je vide, ljudi misle da je plišana igračka, a onda se ona pomakne...

Red se čeka pred pulskom cvjećarnicom Leona, gdje je glavna zvijezda kujica Asi, koja izuzetno mirno sjedi na tabureu te čeka prolaznike i kupce, koji se stalno slikaju s njom. Isprva ljudi misle da je vlasnica ispred objekta stavila kakvog plišanca. U odijelcu soba Asi mami prolaznike simpatičnom pojavom. Vlasnica Leona Puničkar Radaković kazala je da je Asi prava atrakcija cijele ulice, a to su potvrdili i prolaznici koji su u srijedu popodne strpljivo čekali na svoj trenutak s Asi.

Asi (2), mješanka pudlice i maltezera, glavna je atrakcija pred pulskom cvjećarnicom 00:54
Asi (2), mješanka pudlice i maltezera, glavna je atrakcija pred pulskom cvjećarnicom | Video: 24sata/Srećko Niketić/PIXSELL

- Asi je dvogodišnja mješanka pudlice i maltezera te zaista, tko god dođe u cvjećarnicu isprva misli da je riječ o plišanoj igrački. Tek kad se pomakne, shvate da su pogriješili. Ona je mirna i samo promatra, a navikla je već da je svi uzimaju u krilo, u ruke i slikaju se s njom. Ona to obožava i prava je ‘pozerica’. S obzirom na to da u našem gradu i nema nekog adventa, bar do sada, vlasnik susjednoga kafića i ja odlučili smo ukrasima, lampicama i mojom vjernom pratiteljicom Asi nekako unijeti taj božićni duh u centar grada - kazala je Leona.

Asi obožava gledati prolaznike ispred cvjećarnice. Nema tko se ne zaustavlja kako bi je najprije dotaknuo i uvjerio se da je to pravi pas.

- Izgleda baš kao igračka. Ona je pravi božićni duh ove pulske uličice. Okružena lampicama i u odijelu soba ‘kupila’ me odmah. Morala sam se slikati s njom. Mislim da ovakvih neobičnih sitnica u najveselijemu mjesecu u godini treba više - kazala je Puljanka Marija Stoković.

Dok je pozirala s čupavim klupkom slikao ju je prijatelj Arian Alagić.

- Ma čim sam vidio lampice, ukrasni bicikl i predivnog psa, i ja sam ugrabio trenutak s Asi -rekao je Arian iz Pule. Vlasnica je dodala da Asi voli ljude i djecu i da jedva čeka da je netko uzme u ruke.

- A slikanje s njom dođe spontano. Mislim da je fora, to više što sam shvatila da moj pas to obožava. Volim da se ljudi zaustave ispred cvjećarnice i barem na trenutak zastanu te osjete taj božićni duh - rekla je vlasnica na kraju.

