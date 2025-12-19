VIDEO Australskom heroju Ahmedu uručili ček na 1,5 mil. eura: 'Zaslužujem li ja ovo?'

"Zaslužujem li ja ovo?", upitao je Ahmed al Ahmed dok su mu pružali ček na iznos od 2,5 milijuna australskih dolara (oko 1,5 mil. eura). "Svaki cent", odgovorio mu je influencer Zachery Dereniowski koji mu je uručio ček...

Australski 'heroj Bondija' uručio 1,65 milijuna dolara prikupljenih prikupljanjem sredstava

Širom svijeta više od 43.000 ljudi doniralo je novac za Ahmeda, australskog junaka koji je zaustavio užasni teroristički napad na plaži Bondi kod Sydneyja u kojem je ubijeno 15 ljudi.

On sam u napadu je teško ranjen, propucan je pet puta, oporavlja se u bolnici...

- Budite jedni uz druge. Zaboravite sve loše. U trenutku napada djelovao sam iz srca - kazao je Ahmed kad su ga pitali koji poruku ima za cijeli svijet.

Užasni teroristički napad izveli su otac i sin, otac je ubijen, dok je sin pod nadzorom vlasti. Tog kobnog dana oni su počeli pucati po ljudima na plaži, ali Ahmed nije pobjegao. Prikrao se jednom od napadača, oborio ga na tlo i oduzeo mu oružje.

Ahmeda su ranije u bolnici posjetili australski premijer Anthony Albanese i premijer Novog Južnog Walesa Chris Minns, nazvavši ga "herojem iz stvarnog života" i "najboljim od naše zemlje". Njegovu hrabrost pohvalio je i američki predsjednik Donald Trump.

Heroj Ahmed, rodom iz Sirije, kazao je i kako je za njega Australija najbolja država na svijetu.

"Kakva legenda", "Treba nam više Ahmeda", "Ovaj čovjek zaslužuje svoj spomenik", "Zaslužuje nacionalni praznik", "On je dokaz da su heroji i dalje među nama", pišu u komentarima o Ahmedu...