VIDEO Benčić o ilegalnom otpadu u Gospiću: 'Ova Vlada sama sebi je zatvorila oči'

Koordinatorica stranke Možemo! Sandra Benčić u srijedu je najavila da će na izvanrednoj sjednici Sabora kao glavni cilj zatražiti definiranje koraka u sanaciji ilegalnog otpada u Gospiću i poduzimanje hitnih mjera za sprečavanje daljnjeg otjecanja procjednih u podzemne vode.

Benčić je izuzetno važnim ocijenila što je predsjednik Republike za četvrtak sazvao izvanrednu sjednicu Sabora radi osiguranja hitne i momentalne sanacije gospićkog ilegalnog odlagališta i prevencije daljnje štete za okoliš i za zdravlje ljudi. Pritom je podsjetila i kako su, zajedno s drugim strankama 'od centra nalijevo', donijeli i deklaraciju kojom se traži da se s hitnim mjerama sanacije krene odmah i bez odlaganja.

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Pokretanje videa... VIDEO Zagreb: Sandra Benčić o sutrašnjem izvanrednom zasjedanju Sabora | Video: 24sata/pixsell

''Ono što nam je sutrašnji cilj jest osigurati upravo to da se definiraju koraci u sanaciji i da se hitne mjere sprečavanja daljnjeg otjecanja procjednih voda u podzemne vode poduzmu odmah. Dakle, da se ta mjera poduzme odmah, bez odlaganja i bez dugotrajnih postupaka javne nabave'', poručila je Benčić. Rekla je i kako regulativa Europske unije, kao i hrvatska regulativa javne nabave, predviđa iznimke za određene situacije, a to je, kazala je, upravo kada se radi o hitnim radnjama sprečavanja određenih velikih rizika.

''Ovdje se upravo radi o tome. No, činjenica jest da se Vlada vjerojatno boji da će im to, ako to napravi, pasti na Europskom sudu jer se hitne mjere moraju provoditi hitno'', kazala je.

Dodala je i kako vladajući za postojeću situaciju znaju od 2023. kada je Državni inspektorat počeo provoditi nadzor i 2024. tražio da se zaustave sve djelatnosti odlaganja otpada i prekogranični uvoz otpada od tvrtke koja je, kako je kazala, počinila ekocid u Gospiću.

''Dakle, ako se to zna tri i nešto godine, onda je jasno da će biti teško pravdati situaciju hitnosti'', rekla je Benčić.

Dodala je i da sada ''jednostavno treba napraviti ono što treba napraviti, pa makar i platili kaznu'' te istaknula da će, u suprotnom, buduće generacije plaćati svojim životima i zdravljem. Druga stvar koju želimo sutra raščistiti, nastavila je Benčić, jest da Gospić nije jedini i izolirani incident u inače dobrom i uređenom sustavu naglasivši da je Gospić jedan od tisuću pokazatelja da takav sustav omogućuje da Hrvatska postane odlagalište otpada Europske unije.

Vlada je sama sebi "zatvorila oči"

''Ako imate jedan slučaj, to može biti kriminal. Ako imate dva, tri ili četiri, to može biti neki organizirani kriminal. Ali ako ih imate na tisuće kontinuirano, onda je to politička odgovornost vlasti koja je takav sustav postavila. I mi ćemo sutra točno reći kako i kada ga je postavila'', kazala je Benčić.

Ocijenila je i kako je izmjenama zakona u posljednjih nekoliko godina nastavljena deregulacija i ne postavljaju se nikakvi uvjeti da bi državna vlast, inspektorat, policija, carina i DORH znali gdje završava otpad koji se uveze u Hrvatsku.

“Ako biste pitali ministricu zaštite okoliša Mariju Vučković zna li ona za svaku pošiljku otpada koja uđe u Hrvatsku gdje točno na kraju taj otpad završi, ona bi morala — ako ne laže — reći da ne zna. A ne zna jer je ova Vlada sama sebi zatvorila oči da ne bi to vidjela”, rekla je Benčić.

Najavila je i kako će tražiti da se to ispravi i da se drugačije regulira Zakonom o gospodarenju otpadom. Uz to, najavila je da će tražiti i vrlo strogu primjenu svih standarda iz nove Uredbe Europske unije, koja se tiče, između ostalog, i prekograničnog prometa otpadom. "Najvažniji uvjet da ikada u Hrvatskoj imamo uvjete za normalan i uređen sustav gospodarenja otpadom koji ne služi nekolicini za osobno bogaćenje, dok građani plaćaju štete, jest da HDZ maknemo s vlasti", kazala je Benčić.

''Nije dovoljno da ode neki ćato ili da se zatvori jedna firma, nego da ode onaj tko je taj sustav stvorio. To je bio onaj koji je bio predsjednik Vlade cijelo ovo vrijeme”, zaključila je Benčić.