VIDEO Bika koji terorizira ljude u Gračacu će usmrtiti: 'Luta bez nadzora, opasan je za okolinu!'

Bik Miško terorizirao je posljednjih nekoliko mjeseci mještane Gračaca. Bježao je s farme i slobodno lutao, ulazio ljudima u dvorišta, češao se o automobile, čupao drveće i glasnom rikom te sa svojih 900 kila uznemiravao prolaznike.

- Rogovima je izvalio krušku. Nenormalno muče, odjekuje sve. Očito voli i kopati jer ostaju rupe za njim. Strah nas je. Bik od pola tone luta bez nadzora. Radi probleme, iza sebe ostavlja štetu - govori nam Blaženka Mikić (35), majka troje djece. Boje se izaći iz kuće, preplašena su.

Pokretanje videa... 01:42 Bijesni bik hara selom: 'Djeca se boje i ne izlaze van. Uništava aute i napada ljude' | Video: Čitatelj 24sata

Veterinarska inspekcija Državnog inspektorata naredila je da se bik mora usmrtiti.

Kako doznaje 24sata, inspekcijom je utvrđeno da bik koji u Gračacu luta bez nadzora vlasnika opasan za okolinu, odnosno da predstavlja opasnost za sigurnost ljudi i imovinu, kao i da ugrožava zdravlje i sigurnost ljudi i životinja.

Dodaju da je "radi otklanjanja neposredne opasnosti za život i zdravlje ljudi, poduzeta hitna mjera na temelju Zakona o zaštiti životinja te Zakona o općem upravnom postupku, a rješenjem je naređeno usmrćivanje bika putem ovlaštene osobe".

Mještani kažu kako se dobro zna tko je vlasnik bika te upiru prstom na susjeda koji u okolici ima OPG s kravama i kozama.

- Išli smo do njega. On se samo pravda da je sve u redu i tvrdi da se problem neće ponoviti. Njegova izjava je: 'Bik je dobar, neće vam on ništa'. A što da netko naleti automobilom na bika? E, onda će biti kasno. Vlasnik kaže da ima električnog pastira i da njemu netko pušta krave - tvrde mještani.

Kako je utvrdila inspekcija, vlasnik je imao tri policijske prijave. Bika je u međuvremenu preprodao za nekoliko tisuća eura, no novom vlasniku nije rekao da je životinja opasna, a on nije imao kamo s njom. I tako je lutao mjestom i plašio mještane.

Protiv vlasnika životinje biti pokrenut prekršajni postupak.

- To je nekad bio moj bik. Ja sam ga prodao prije mjesec dana i još čekam novog vlasnika da dođe po njega. Bik je pobjegao jer je netko skinuo oprugu s električnog pastira i ograde te pustio blago. Onda ljudi nisu zatvarali svoje kapije i ulazio je ljudima u dvorište. Štetu koju je bik napravio platio sam. Novi vlasnik treba doći iz Obrovca. Moja dobra volja je da ga čuvam - kaže Ivica Šimunović, vlasnik OPG-a, s kojega bježi bik.

Otkrio je da bik Miško ima oko 900 kilograma, a star je tek tri i pol godine.

- Impresivan je. Riječ je o pasmini simentalac, a oni nisu opasni - dodaje Šimunović.