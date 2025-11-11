Obavijesti

News

Komentari 4
NAREDILA INSPEKCIJA

VIDEO Bika koji terorizira ljude u Gračacu će usmrtiti: 'Luta bez nadzora, opasan je za okolinu!'

Piše Antonela Šaponja, Petra Mustać,
Čitanje članka: 2 min
VIDEO Bika koji terorizira ljude u Gračacu će usmrtiti: 'Luta bez nadzora, opasan je za okolinu!'
7

Inspekcijom je utvrđeno da bik koji u Gračacu luta bez nadzora vlasnika opasan za okolinu, odnosno da predstavlja opasnost za sigurnost ljudi i imovinu, kao i da ugrožava zdravlje i sigurnost ljudi i životinja

Bik Miško terorizirao je posljednjih nekoliko mjeseci mještane Gračaca. Bježao je s farme i slobodno lutao, ulazio ljudima u dvorišta, češao se o automobile, čupao drveće i glasnom rikom te sa svojih 900 kila uznemiravao prolaznike.

- Rogovima je izvalio krušku. Nenormalno muče, odjekuje sve. Očito voli i kopati jer ostaju rupe za njim. Strah nas je. Bik od pola tone luta bez nadzora. Radi probleme, iza sebe ostavlja štetu - govori nam Blaženka Mikić (35), majka troje djece. Boje se izaći iz kuće, preplašena su.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Bijesni bik hara selom: 'Djeca se boje i ne izlaze van. Uništava aute i napada ljude' 01:42
Bijesni bik hara selom: 'Djeca se boje i ne izlaze van. Uništava aute i napada ljude' | Video: Čitatelj 24sata

Veterinarska inspekcija Državnog inspektorata naredila je da se bik mora usmrtiti.

Kako doznaje 24sata, inspekcijom je utvrđeno da bik koji u Gračacu luta bez nadzora vlasnika opasan za okolinu, odnosno da predstavlja opasnost za sigurnost ljudi i imovinu, kao i da ugrožava zdravlje i sigurnost ljudi i životinja.

ROGONJA OPASNIH NAMJERA Bik sije teror po Gračacu, ljudi su u strahu: 'Više nije moj, ja ga samo čuvam. Ima 900 kila...'
Bik sije teror po Gračacu, ljudi su u strahu: 'Više nije moj, ja ga samo čuvam. Ima 900 kila...'

Dodaju da je "radi otklanjanja neposredne opasnosti za život i zdravlje ljudi, poduzeta hitna mjera na temelju Zakona o zaštiti životinja te Zakona o općem upravnom postupku, a rješenjem je naređeno usmrćivanje bika putem ovlaštene osobe".

Mještani kažu kako se dobro zna tko je vlasnik bika te upiru prstom na susjeda koji u okolici ima OPG s kravama i kozama.

- Išli smo do njega. On se samo pravda da je sve u redu i tvrdi da se problem neće ponoviti. Njegova izjava je: 'Bik je dobar, neće vam on ništa'. A što da netko naleti automobilom na bika? E, onda će biti kasno. Vlasnik kaže da ima električnog pastira i da njemu netko pušta krave - tvrde mještani.

Kako je utvrdila inspekcija, vlasnik je imao tri policijske prijave. Bika je u međuvremenu preprodao za nekoliko tisuća eura, no novom vlasniku nije rekao da je životinja opasna, a on nije imao kamo s njom. I tako je lutao mjestom i plašio mještane.

AGRESIVAN JE VIDEO Bik mjesecima terorizira Gračac, policija je već pet puta intervenirala: 'Bojimo se...'
VIDEO Bik mjesecima terorizira Gračac, policija je već pet puta intervenirala: 'Bojimo se...'

Protiv vlasnika životinje biti pokrenut prekršajni postupak.

- To je nekad bio moj bik. Ja sam ga prodao prije mjesec dana i još čekam novog vlasnika da dođe po njega. Bik je pobjegao jer je netko skinuo oprugu s električnog pastira i ograde te pustio blago. Onda ljudi nisu zatvarali svoje kapije i ulazio je ljudima u dvorište. Štetu koju je bik napravio platio sam. Novi vlasnik treba doći iz Obrovca. Moja dobra volja je da ga čuvam - kaže Ivica Šimunović, vlasnik OPG-a, s kojega bježi bik.

Otkrio je da bik Miško ima oko 900 kilograma, a star je tek tri i pol godine.

- Impresivan je. Riječ je o pasmini simentalac, a oni nisu opasni - dodaje Šimunović.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
Žalac došla u Remetinec pa će na iskupljenje u Požegu! Evo što je na meniju i koje su aktivnosti
SKORO 3 GODINE ZATVORA

Žalac došla u Remetinec pa će na iskupljenje u Požegu! Evo što je na meniju i koje su aktivnosti

Gabrijela Žalac počinje svoj zatvorski 'mandat' od dvije godine i sedam mjeseci. Samo dva mjeseca dulje bila je ministrica
VIDEO Divljak autom driftao po nogometnom terenu u Kninu i uništio ga! Šteta je 18.000 €
NEVJEROJATNO

VIDEO Divljak autom driftao po nogometnom terenu u Kninu i uništio ga! Šteta je 18.000 €

Vandal je ostavio znatnu štetu jer je uništio teren koji se pripremao za sijanje nove trave te oštetio prskalice za navodnjavanje. Čeka ga prijava za oštećenje tuđe stvari
Dvije godine od Banožićeve nesreće: Sagradio je kuću i otvorio firmu, plaća mu 2000 €
ČEKA PRESUDU

Dvije godine od Banožićeve nesreće: Sagradio je kuću i otvorio firmu, plaća mu 2000 €

Bivši ministar ministar skrivio je nesreću u kojoj je poginuo Goran Šarić

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025