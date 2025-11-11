Inspekcijom je utvrđeno da bik koji u Gračacu luta bez nadzora vlasnika opasan za okolinu, odnosno da predstavlja opasnost za sigurnost ljudi i imovinu, kao i da ugrožava zdravlje i sigurnost ljudi i životinja
VIDEO Bika koji terorizira ljude u Gračacu će usmrtiti: 'Luta bez nadzora, opasan je za okolinu!'
Bik Miško terorizirao je posljednjih nekoliko mjeseci mještane Gračaca. Bježao je s farme i slobodno lutao, ulazio ljudima u dvorišta, češao se o automobile, čupao drveće i glasnom rikom te sa svojih 900 kila uznemiravao prolaznike.
- Rogovima je izvalio krušku. Nenormalno muče, odjekuje sve. Očito voli i kopati jer ostaju rupe za njim. Strah nas je. Bik od pola tone luta bez nadzora. Radi probleme, iza sebe ostavlja štetu - govori nam Blaženka Mikić (35), majka troje djece. Boje se izaći iz kuće, preplašena su.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Veterinarska inspekcija Državnog inspektorata naredila je da se bik mora usmrtiti.
Kako doznaje 24sata, inspekcijom je utvrđeno da bik koji u Gračacu luta bez nadzora vlasnika opasan za okolinu, odnosno da predstavlja opasnost za sigurnost ljudi i imovinu, kao i da ugrožava zdravlje i sigurnost ljudi i životinja.
Dodaju da je "radi otklanjanja neposredne opasnosti za život i zdravlje ljudi, poduzeta hitna mjera na temelju Zakona o zaštiti životinja te Zakona o općem upravnom postupku, a rješenjem je naređeno usmrćivanje bika putem ovlaštene osobe".
Mještani kažu kako se dobro zna tko je vlasnik bika te upiru prstom na susjeda koji u okolici ima OPG s kravama i kozama.
- Išli smo do njega. On se samo pravda da je sve u redu i tvrdi da se problem neće ponoviti. Njegova izjava je: 'Bik je dobar, neće vam on ništa'. A što da netko naleti automobilom na bika? E, onda će biti kasno. Vlasnik kaže da ima električnog pastira i da njemu netko pušta krave - tvrde mještani.
Kako je utvrdila inspekcija, vlasnik je imao tri policijske prijave. Bika je u međuvremenu preprodao za nekoliko tisuća eura, no novom vlasniku nije rekao da je životinja opasna, a on nije imao kamo s njom. I tako je lutao mjestom i plašio mještane.
Protiv vlasnika životinje biti pokrenut prekršajni postupak.
- To je nekad bio moj bik. Ja sam ga prodao prije mjesec dana i još čekam novog vlasnika da dođe po njega. Bik je pobjegao jer je netko skinuo oprugu s električnog pastira i ograde te pustio blago. Onda ljudi nisu zatvarali svoje kapije i ulazio je ljudima u dvorište. Štetu koju je bik napravio platio sam. Novi vlasnik treba doći iz Obrovca. Moja dobra volja je da ga čuvam - kaže Ivica Šimunović, vlasnik OPG-a, s kojega bježi bik.
Otkrio je da bik Miško ima oko 900 kilograma, a star je tek tri i pol godine.
- Impresivan je. Riječ je o pasmini simentalac, a oni nisu opasni - dodaje Šimunović.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+