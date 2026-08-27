VIDEO Trumpova eskalacija rata s Kanadom: 'Jezero Ontario odsad se zove jezero Amerika'

U potezu koji predstavlja dramatičnu eskalaciju trgovinskog rata sa susjednom Kanadom, američki predsjednik Donald Trump potpisao je u četvrtak izvršnu uredbu kojom se za sve službene potrebe američke vlade jezero Ontario preimenuje u "jezero Amerika". Ovaj čin, koji su mnogi promatrači ocijenili kao bizarnu diplomatsku provokaciju, nastavak je niza unilateralnih poteza kojima Trumpova administracija vrši pritisak na Ottawu, pretvarajući geografske nazive u oružje vanjske politike.

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Odluka je objavljena u Ovalnom uredu, a dolazi nakon višednevnih prijetnji koje je predsjednik iznio na svojoj društvenoj mreži Truth Social, gdje je najavio da SAD "ozbiljno razmatra" promjenu imena jer "više ne očekuje značajnije poslovanje s Ontariom".

'Novi naziv stupa na snagu odmah'

Predsjednik Trump objavio je odluku pred novinarima u karakterističnom stilu, naglašavajući njezinu trenutnu primjenu i administrativnu spremnost.

​- Mijenjamo ime jezera Ontario, s trenutnim učinkom, u jezero Amerika. To se događa upravo sada, dok potpisujem ovu uredbu - izjavio je Trump, pokazujući potpisani dokument.

Dodao je kako je njegova administracija već obavila sve potrebne procedure.

​- Predali smo sve potrebne papire, dokumente i sve ostalo. Obavijestili smo sve ljude koje smo morali obavijestiti. Dakle, učinili smo sve što se mora učiniti i ovo je službeno, stupa na snagu odmah - poručio je.

Svoj potez opravdao je navodnim neprijateljskim stavom Kanade u trgovinskim pregovorima, direktno optužujući kanadske dužnosnike.

​- Kanadski dužnosnici su ovo izveli jako loše. Oni su zli ljudi. Našim poljoprivrednicima naplaćuju carine od 400 posto - rekao je Trump.

Službeni dekret i "američka povijest"

Foto: Evan Vucci

Izvršna uredba, formalno nazvana "Počast američkoj povijesti Velikih jezera i preimenovanje jezera Ontario u jezero Amerika", nalaže ministru unutarnjih poslova da ažurira Informacijski sustav geografskih imena kako bi odražavao ovu promjenu. U službenom tekstu uredbe navodi se kako su "Sjedinjene Države najveći zaštitnik Velikih jezera" te da se preimenovanje vrši kako bi se "priznali izvanredni doprinosi američkog naroda i bogata baština naše povijesti imenovanjem velikih prirodnih znamenitosti prema našim zajedničkim postignućima".

Kritičari, međutim, ovakvu argumentaciju odbacuju kao jeftini nacionalistički paravan za ono što je u suštini geopolitička poruka Kanadi, ističući da se ime Ontario, koje potječe iz jezika plemena Irokeza i znači "prekrasno jezero", zanemaruje u korist imena koje služi isključivo trenutnim političkim ciljevima.

Ponavljanje povijesti: Od Meksičkog zaljeva do Velikih jezera

Ovaj potez nije bez presedana u Trumpovoj administraciji. Godine 2025. donesena je slična izvršna uredba kojom je Meksički zaljev za sve službene američke svrhe preimenovan u "Zaljev Amerike". I tada je odluka donesena u jeku napetosti s Meksikom, pokazujući obrazac korištenja kartografije kao alata za iskazivanje dominacije.

Čini se da predsjednikove ambicije ne staju na jezerima i zaljevima. Tijekom obraćanja novinarima, Trump je u polušali najavio i buduće, još ambicioznije planove.

​- Ako malo razmislite, imamo zaljev i imamo jezero. Sada nam treba samo ocean. Možda ćemo morati promijeniti ime Atlantika i/ili Pacifika - rekao je.

Iako izrečena s osmijehom, ovakva izjava dodatno je zabrinula diplomate i analitičare koji upozoravaju na nepredvidivost i eroziju međunarodnih normi.

Ograničeni doseg i kanadske reakcije

Unatoč snažnoj retorici iz Bijele kuće, praktični učinak ove uredbe vrlo je ograničen. Budući da je jezero Ontario binacionalno vodeno tijelo, čija se sjeverna obala nalazi u Kanadi, a južna u SAD-u, američka uredba nema nikakvu pravnu snagu u Kanadi niti unutar međunarodnih tijela. Karte, pomorski propisi i znanstvena literatura izvan SAD-a i dalje će koristiti povijesni naziv.

Reakcije iz Kanade za sada su suzdržane, ali s jasnom porukom neodobravanja. Premijer Ontarija, Doug Ford, Trumpovu je prvotnu prijetnju na društvenim mrežama nazvao "velikom retorikom", umanjujući njezin značaj. No, nakon potpisivanja uredbe, očekuje se oštriji odgovor iz Ottawe, iako su kanadski dužnosnici svjesni da je Trumpov potez prvenstveno simboličan i usmjeren na domaću publiku. Mnogi ga vide kao "provokaciju s društvenih mreža" koja je neobjašnjivo postala službena politika, svojevrsni "vic" koji je otišao predaleko.

*uz korištenje Ai-ja