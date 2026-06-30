Dojavu o požaru Županijski vatrogasni operativni centar zaprimio je u nedjelju kasno navečer, a zahvaćena je bila trava, nisko raslinje i šuma na površini većoj od 300 hektara
VIDEO Buktinja kod Komiže je pod nadzorom: 'Cijelu noć smo dežurali. Izgorjelo 300 hektara'
Veliki požar otvorenog prostora na otoku Visu, na predjelu Podhumlje kod Komiže pod nadzorom je gasitelja, izvijestila je u utorak Hrvatska vatrogasna zajednica (HVZ), navodeći da je tijekom noći organizirano osiguranje i dežurstvo na požarištu.
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Dojavu o požaru Županijski vatrogasni operativni centar zaprimio je u nedjelju kasno navečer, a zahvaćena je bila trava, nisko raslinje i šuma na površini većoj od 300 hektara.
Tijekom jučerašnjeg dana u gašenju je sudjelovalo ukupno 105 vatrogasaca s 24 vatrogasnih vozila iz JVP Split, JVP Imotski i JVP Sinj, VZ Splitsko-dalmatinske županije te DVD-ovi Vis, Komiža, Split, Omiš i Gomilica, Trilj i Dalmacija Dugi Rat.
Kao pomoć iz zraka također su sudjelovala četiri Canadaira CL-415 i dva Air Tractora.
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