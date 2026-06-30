Obavijesti

News

Komentari 0
ZAHVATILO ŠUMU

VIDEO Buktinja kod Komiže je pod nadzorom: 'Cijelu noć smo dežurali. Izgorjelo 300 hektara'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Buktinja kod Komiže je pod nadzorom: 'Cijelu noć smo dežurali. Izgorjelo 300 hektara'
Foto: HVZ
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Dojavu o požaru Županijski vatrogasni operativni centar zaprimio je u nedjelju kasno navečer, a zahvaćena je bila trava, nisko raslinje i šuma na površini većoj od 300 hektara

Veliki požar otvorenog prostora na otoku Visu, na predjelu Podhumlje kod Komiže pod nadzorom je gasitelja, izvijestila je u utorak Hrvatska vatrogasna zajednica (HVZ), navodeći da je tijekom noći organizirano osiguranje i dežurstvo na požarištu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Komiža - Podhumlje VIDEO
Komiža - Podhumlje | Video: 24sata/Hrvatska vatrogasna zajednica

Dojavu o požaru Županijski vatrogasni operativni centar zaprimio je u nedjelju kasno navečer, a zahvaćena je bila trava, nisko raslinje i šuma na površini većoj od 300 hektara.

VATRA SVE GUTA Iscrpljeni vatrogasci bore se s požarom na Visu: 'Vi ste heroji!'
Iscrpljeni vatrogasci bore se s požarom na Visu: 'Vi ste heroji!'
DRAMATIČNA NOĆ FOTO Veliki požar kod Komiže! Deseci vatrogasaca bore se s buktinjom, gase i 4 kanadera
FOTO Veliki požar kod Komiže! Deseci vatrogasaca bore se s buktinjom, gase i 4 kanadera

Tijekom jučerašnjeg dana u gašenju je sudjelovalo ukupno 105 vatrogasaca s 24 vatrogasnih vozila iz JVP Split, JVP Imotski i JVP Sinj, VZ Splitsko-dalmatinske županije te DVD-ovi Vis, Komiža, Split, Omiš i Gomilica, Trilj i Dalmacija Dugi Rat.

Kao pomoć iz zraka također su sudjelovala četiri Canadaira CL-415 i dva Air Tractora.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Objavili su nove cijene goriva!
VOZIMO SE JEFTINIJE

Objavili su nove cijene goriva!

Visine trošarine su korigirane prema gore, i to za 0,03 eura po litri na bezolovni motorni benzin i za 0,04 eura po litri za dizelsko gorivo, a visine premija za 0,03 eura po litri za dizel i 0,035 eura po litri za plavi dizel, te 0,02 eura po kilogramu za smjesu propan-butan.
Detalji tragedije kod Buzeta: Dječak pao s bicikla u subotu, jutros ga pronašli kako ne diše
REANIMIRALI GA SAT VREMENA

Detalji tragedije kod Buzeta: Dječak pao s bicikla u subotu, jutros ga pronašli kako ne diše

Kako neslužbeno doznajemo, radi se o dječaku (13) koji je u subotu pao s bicikla. U nedjelju je bio dobro, a u ponedjeljak ujutro pronađen je kako ne diše.
VIDEO Tuča veličine teniske loptice kod Vrlike: 'Strašno je lupalo, uništeni su nam vrtovi'
NEVRIJEME U DALMATINSKOJ ZAGORI

VIDEO Tuča veličine teniske loptice kod Vrlike: 'Strašno je lupalo, uništeni su nam vrtovi'

Lokalno su mogući izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom i prolazno jakim, na udare i olujnim vjetrom. Moguća je obilnija oborina u kratkom vremenskom razdoblju, osobito u Lici - upozorava DHMZ

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026