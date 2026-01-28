VIDEO Čakovečki vatrogasci u ekstremnom zaronu pod led: 'Ako upadnete, nema izlaza...'

Iako led nije bio deblji od pet centimetara, nije ga bilo moguće razbiti ispod vodene površine. Rekli su nam to vatrogasci ronioci JVP Čakovec, koji su u utorak odradili ekstremnu vježbu spašavanja iz zaleđenog jezera.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:38 Vatrogasci ronioci iz Čakovca zaronili pod led i odradili zahtjevan trening | Video: JVP Čakovec

Mjesto treninga bila je zaleđena šljunčara kraj Cirkovljana, a sve kako bi ostali u formi za moguće tehničke intervencije ispod vodene površine. iako su profesionalci, upozoravaju kako svakim ulaskom u zaleđenu vodu zapravo riskiraju i svoj život.

- Zaron pod led smatra se iznimno zahtjevnim i ekstremnim, jer nije moguć izron na površinu u svakom trenutku. Isto tako obavezno je korištenje specijalizirane ronilačke opreme koja je predviđena za hladne vode kako ne bi došlo do neželjenih posljedica - kažu vatrogasci.

Foto: JVP Čakovec

Radi se o tzv. suhim odijelima koja su ih štitila od ekstremne temperature. Ronioci su bili osigurani užetom kako bi jednostavnije pronašli izlaz i bili u komunikaciji s površinom. Prema snimci koju su nam poslali, voda je bila mutna i jasno pokazivala s čim se zapravo suočavaju u akcijama spašavanja. Poslali su i upozorenje za sve da ne riskiraju živote.

Foto: JVP Čakovec

- Nemojte niti probati šetati po ledu. To je jako opasno, a ovih će dana on biti sve tanji. S time je i opasnost puno veća za propadanje u ledenu vodu - kažu vatrogasci.

Inače, posljednji ovakav trening u Međimurju imali su prije desetak godina. Zbog blagih zima jezera nisu bila zaleđena.