VAŽNO UPOZORENJE

VIDEO Čakovečki vatrogasci u ekstremnom zaronu pod led: 'Ako upadnete, nema izlaza...'

Piše Bogdan Blotnej,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Čakovečki vatrogasci u ekstremnom zaronu pod led: 'Ako upadnete, nema izlaza...'
Foto: JVP Čakovec

Vatrogasci ronioci JVP Čakovec u utorak su na šljunčari kraj Cirkovljana odradili trenažni zaron ispod leda. Poslali su svi ozbiljno upozorenje svima da se ne šeću po zaleđenim površinama jer može biti smrtonosno

Iako led nije bio deblji od pet centimetara, nije ga bilo moguće razbiti ispod vodene površine. Rekli su nam to vatrogasci ronioci JVP Čakovec, koji su u utorak odradili ekstremnu vježbu spašavanja iz zaleđenog jezera.

Mjesto treninga bila je zaleđena šljunčara kraj Cirkovljana, a sve kako bi ostali u formi za moguće tehničke intervencije ispod vodene površine. iako su profesionalci, upozoravaju kako svakim ulaskom u zaleđenu vodu zapravo riskiraju i svoj život.

- Zaron pod led smatra se iznimno zahtjevnim i ekstremnim, jer nije moguć izron na površinu u svakom trenutku. Isto tako obavezno je korištenje specijalizirane ronilačke opreme koja je predviđena za hladne vode kako ne bi došlo do neželjenih posljedica - kažu vatrogasci.

Foto: JVP Čakovec

Radi se o tzv. suhim odijelima koja su ih štitila od ekstremne temperature. Ronioci su bili osigurani užetom kako bi jednostavnije pronašli izlaz i bili u komunikaciji s površinom. Prema snimci koju su nam poslali, voda je bila mutna i jasno pokazivala s čim se zapravo suočavaju u akcijama spašavanja. Poslali su i upozorenje za sve da ne riskiraju živote.

Foto: JVP Čakovec

- Nemojte niti probati šetati po ledu. To je jako opasno, a ovih će dana on biti sve tanji. S time je i opasnost puno veća za propadanje u ledenu vodu - kažu vatrogasci.

Inače, posljednji ovakav trening u Međimurju imali su prije desetak godina. Zbog blagih zima jezera nisu bila zaleđena.

