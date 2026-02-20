Puljak je objavila fotografiju na kojoj DP-ovom saborskom zastupniku Josipu Dabri poklanja knjigu Ilije Jakovljevića "Konclogor na Savi"
VIDEO Cirkus u Saboru. Puljak: Kolegi Dabri poklanjam knjigu. Dabro: Neka vam ju muž pročita
Kolegi Dabri poklanjam knjigu svjedočanstva logoraša Ilije Jakovljevića ‘Konclogor na Savi’ da nauči što je radio režim koji veliča, napisala je saborska zastupnica stranke Centar Marijana Puljak u objavi na društvenim mrežama.
Puljak je svoju objavu naslovila: “STVARNA OSTAVŠTINA ANDREJA PLENKOVIĆA: NAJGORA RADIKALIZACIJA ZEMLJE”, poručivši da se u Saboru ne odlučuje samo o ministru, nego o smjeru države. Njezinu objavu prenosimo u cijelosti:
- Danas ovdje ne glasamo o ministru, nego o tome ima li ova država kormilo ili je predana onima koji slave mrak naše povijesti.
Dok nas uvjeravaju u stabilnost, gledamo snimke dužnosnika većine kako veličaju zločinačke režime. I dok od HSLS-a čujemo naknadnu pamet u pokušaju spašavanja obraza u vladi koja trguje ekstremizom, jasno je: ovo nije glasanje o ministru već test opstojnosti Andreja Plenkovića i njegove trgovačke koalicije.
Suočimo se s istinom. Andrej Plenković se hvali cestama i EU fondovima. No, istina je mnogo mračnija. Nakon deset godina njegove vladavine, u 26. godini 21. stoljeća, njegova stvarna ostavština nije rast BDP-a, nego najbrutalnija radikalizacija društva i najdublja ideološka podjela u posljednjih 30 godina.
Zbog svoje neutažive želje za vlašću, on je otvorio vrata onima koji nas vraćaju u 1941. godinu. Radi vlastitog opstanka, spreman je trgovati temeljnim vrijednostima Hrvatske.
Može premijer obilaziti svjetske forume, ali povijest će ga pamtiti po tome što je:
- Zbog šake ruku u Saboru normalizirao ekstremizam.
- Podijelio narod dublje nego itko prije njega.
- Radi moći, bio spreman riskirati budućnost ove zemlje.
Gospodine Plenkoviću, ovo je vaša "stabilnost": Vlada u kojoj se trguje ekstremizmom, dok se država raspada po šavovima ideoloških podjela.
Zato tražim stanku. Da vidimo tko još ima obraza podržati ovakvu trgovinu dušom Hrvatske.
A kolegi Dabri poklanjam knjigu svjedočanstva logoraša Ilije Jakovljevića ‘Konclogor na Savi’ da nauči što je radio režim koji veliča", napisala je Puljak.
Dabro joj odgovorio: 'Neka vam ju muž pročita'
Saborski zastupnik Domovinskog pokreta Josip Dabro odgovorio joj je u Saboru.
- Možda aludirate na pjevanje vašeg supruga koje smo vidjeli prije mjesec dana. Pjevao je "Juru i Bobana", nemojte vi meni o nacizmu. Tu knjigu ponesite kući, neka vam ju muž pročita - rekao je Dabro.
