VIDEO Čudo nakon katastrofe u Nepalu: Dvoje ljudi spašeno iz tunela 9 dana nakon poplava

Dvije osobe u petak su spašene iz tunela hidroelektrane devet dana nakon katastrofalnih poplava koje su pogodile Nepal, dok se više od 4000 ljudi još vodi kao nestalo, a spasilačke ekipe uz pomoć više od 500 inženjera okupljenih u WhatsApp grupi i dalje tragaju za nestalima. Dvije osobe izvučene su iz tunela povezanog s hidroelektranom Upper Trishuli 3A, rekao je zastupnik u nepalskom parlamentu. Vlasti se nadaju da je dio od oko 900 osoba koje se vode kao nestale u šest hidroelektrana preživio jer su se tijekom poplave sklonile u tunele ili radile u njima.

Više od 500 inženjera i drugih stručnjaka okupilo se u WhatsApp grupi kako bi pomogli spasilačkim ekipama u potrazi za nestalima nakon katastrofalnih poplava u dolini rijeke Trishuli. U grupi razmjenjuju nacrte hidroelektrana i tunela te informacije o njihovu rasporedu kako bi spasiteljima pomogli pronaći zatrpane ulaze i odrediti gdje bi mogli biti preživjeli.

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Pokretanje videa... VIDEO Nepalski spasioci izvukli živu osobu iz poplavljenog tunela hidroelektrane | Video: 24sata/reuters

Potragu otežava činjenica da je poplava promijenila teren oko tunela i u njih unijela velike količine mulja, kamenja i drugog materijala. Poplava je u dolini ostavila oko 2,2 milijuna tona nanosa i krhotina, a na nekim su mjestima ulazi u tunele potpuno zatrpani.

U hidroelektrani Rasuwagadhi spasitelji su uspjeli prodrijeti 250 metara u jedan tunel prije nego što su naišli na prepreku, no potraga je nastavljena. Kod hidroelektrane Upper Trishuli 3A spasiteljima je trebalo gotovo šest dana da dođu do tunela jer je ulaz bio zatrpan, a cijevima su pokušavali dovesti kisik u moguće šupljine u tunelima u slučaju da su ljudi ostali zarobljeni.

Foto: Nepal Army

U poplavama izazvanima urušavanjem ledenjaka poginulo je više od 1200 ljudi, a više od 4000 osoba još se vodi kao nestalo. Katastrofa je uništila oko deset posto nepalskih proizvodnih kapaciteta električne energije.

Članovi inženjerske skupine na WhatsAppu uz nacrte i tehničke informacije razmjenjuju i imena te brojeve mobitela nestalih radnika kako bi vlastima pomogli u njihovu pronalaženju.