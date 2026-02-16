VIDEO Dabro na tomboli osvojio vepra u Vinkovcima. Sljedeći dan je pjevao o Anti Paveliću

Noć prije nego su ga snimili kako na pokladnom jahanju pjeva o Paveliću kao vođi svih Hrvata, Josip Dabro je bio i na jubilarnoj 60. Šumarskoj zabavi u Vinkovcima. Zabavu su organizirali pripadnici Hrvatskog šumarskog društva iz Vinkovaca, a osim Dabre tamo je bilo još nekoliko zastupnika, šef Hrvatskih šuma... A za sudionike je organizirana i tombola na kojoj je glavna nagrada bio - vepar.

Kojeg je osvojio baš Josip Dabro.

On se našalio na svoj račun istaknuvši kako ga je ulovio bez ispaljenog metka, piše Vinkulja.

A istu je 'šalu' imao i na svom Facebooku gdje je napisao "Ubi vepra na 60. Šumarskoj zabavi (ogranak Vinkovci) bez ispaljenog metka… nije mi to fora". Uz to je dodao i broj 7,62, što je inače i kalibar kalašnjikova.

- To je tradicionalna zabava, svake godine se daruje vepar. Ove godine je izvučena karta od Josipa Dabre na tomboli, pa je on vepra i dobio. Bio je jako veseo, bila je dobra zabava - rekao nam je jedan od sudionika zabave.