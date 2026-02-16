Obavijesti

'UBI VEPRA BEZ METKA'

VIDEO Dabro na tomboli osvojio vepra u Vinkovcima. Sljedeći dan je pjevao o Anti Paveliću

Foto: Josip Dabro/Facebook

Zabavu su organizirali pripadnici Hrvatskog šumarskog društva iz Vinkovaca, a osim Dabre tamo je bilo još nekoliko zastupnika, šef Hrvatskih šuma. Na tomboli je glavni pobjednik bio upravo Josip Dabro

Admiral

Noć prije nego su ga snimili kako na pokladnom jahanju pjeva o Paveliću kao vođi svih Hrvata, Josip Dabro je bio i na jubilarnoj 60. Šumarskoj zabavi u Vinkovcima. Zabavu su organizirali pripadnici Hrvatskog šumarskog društva iz Vinkovaca, a osim Dabre tamo je bilo još nekoliko zastupnika, šef Hrvatskih šuma...  A za sudionike je organizirana i tombola na kojoj je glavna nagrada bio - vepar. 

Kojeg je osvojio baš Josip Dabro.

On se našalio na svoj račun istaknuvši kako ga je ulovio bez ispaljenog metka, piše Vinkulja.

A istu je 'šalu' imao i na svom Facebooku gdje je napisao "Ubi vepra na 60. Šumarskoj zabavi (ogranak Vinkovci) bez ispaljenog metka… nije mi to fora". Uz to je dodao i broj 7,62, što je inače i kalibar kalašnjikova.

- To je tradicionalna zabava, svake godine se daruje vepar. Ove godine je izvučena karta od Josipa Dabre na tomboli, pa je on vepra i dobio. Bio je jako veseo, bila je dobra zabava - rekao nam je jedan od sudionika zabave.

