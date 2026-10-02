VIDEO Božinović komentirao nesreću u Dugom Selu i najavio strože kazne u vezi romobila

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović poručio je u petak, nakon što je ranije ujutro zabilježena prometna nesreća u Dugom Selu u kojoj su lakše ozlijeđena dva maloljetnika, da romobili nisu igračka te najavio postroženje zakona kojim se regulira korištenje električnih romobila. Božinović je istaknuo da trenutak nepažnje kod djece i mladih može dovesti do ozbiljnih posljedica te da policija postupa u sličnim situacijama, kao i da su izmjene Zakona o sigurnosti prometa na cestama, kojim se dodatno postrožavaju odredbe vezane za električne romobile, u javnom savjetovanju'', istaknuo je Božinović.

"Međutim, nikakvo policijsko postupanje ili nadzor ne može zamijeniti ono što je dužnost roditelja, a to je da vode brigu o svojoj djeci, da ne kupuju električne romobile djeci te da prate odskaču li ta vozila po svojoj snazi od propisanih gabarita", ocijenio je Božinović.

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Pokretanje videa... VIDEO Davor Božinović o prometnim nesrećama u Dugom Selu | Video: 24sata/Marko Šeper/Pixsell

Rekao je i da Ministarstvo unutarnjih poslova kao institucija koja je odgovorna za sigurnost na prometnicama analizira situaciju, mijenja zakone i pooštrava kazne.

Ministar Božinović nazočio je u petak u Policijskoj akademiji „Prvi hrvatski redarstvenik” primopredaji 522 novih vozila za obavljanje policijskih poslova na području cijele Hrvatske.

Tom prilikom je istaknuo da mu je kao ministru važno da policajci imaju sredstva koja su sigurna za njih i za zadaće koje svakodnevno obavljaju. Rekao je i da će novonabavljena vozila tijekom današnjeg dana krenuti prema svojim matičnim policijskim postajama.

Nadodao je i da je pri nabavi vozila odabrana najpovoljnija ponuda te da se MUP pri odabiru vodio željama i iskustvima policajaca jer oni, kako je naglasio, najbolje mogu procijeniti koja su im vozila potrebna na terenu.