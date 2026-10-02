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'TO NIJE IGRAČKA'

VIDEO Božinović komentirao nesreću u Dugom Selu i najavio strože kazne u vezi romobila

Piše HINA,
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VIDEO Božinović komentirao nesreću u Dugom Selu i najavio strože kazne u vezi romobila
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Zagreb: Davor Božinović nazočio primopredaji 522 vozila za obavljanje policijskih poslova | Foto: Marko Seper/PIXSELL
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Nakon prometne nesreće u kojoj su ozlijeđena dva maloljetnika, ministar Božinović najavio je strože zakonske mjere za korištenje romobila, naglašavajući odgovornost roditelja u osiguravanju sigurnosti djece.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović poručio je u petak, nakon što je ranije ujutro zabilježena prometna nesreća u Dugom Selu u kojoj su lakše ozlijeđena dva maloljetnika, da romobili nisu igračka te najavio postroženje zakona kojim se regulira korištenje električnih romobila. Božinović je istaknuo da trenutak nepažnje kod djece i mladih može dovesti do ozbiljnih posljedica te da policija postupa u sličnim situacijama, kao i da su izmjene Zakona o sigurnosti prometa na cestama, kojim se dodatno postrožavaju odredbe vezane za električne romobile, u javnom savjetovanju'', istaknuo je Božinović.

"Međutim, nikakvo policijsko postupanje ili nadzor ne može zamijeniti ono što je dužnost roditelja, a to je da vode brigu o svojoj djeci, da ne kupuju električne romobile djeci te da prate odskaču li ta vozila po svojoj snazi od propisanih gabarita", ocijenio je Božinović.

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Davor Božinović o prometnim nesrećama u Dugom Selu VIDEO
Davor Božinović o prometnim nesrećama u Dugom Selu | Video: 24sata/Marko Šeper/Pixsell

Rekao je i da Ministarstvo unutarnjih poslova kao institucija koja je odgovorna za sigurnost na prometnicama analizira situaciju, mijenja zakone i pooštrava kazne.

Ministar Božinović nazočio je u petak u Policijskoj akademiji „Prvi hrvatski redarstvenik” primopredaji 522 novih vozila za obavljanje policijskih poslova na području cijele Hrvatske.

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KRUŽI SNIMKA U Dugom Selu ozlijeđena dva maloljetnika na romobilu, završili pod BMW-om

Tom prilikom je istaknuo da mu je kao ministru važno da policajci imaju sredstva koja su sigurna za njih i za zadaće koje svakodnevno obavljaju. Rekao je i da će novonabavljena vozila tijekom današnjeg dana krenuti prema svojim matičnim policijskim postajama.

Nadodao je i da je pri nabavi vozila odabrana najpovoljnija ponuda te da se MUP pri odabiru vodio željama i iskustvima policajaca jer oni, kako je naglasio, najbolje mogu procijeniti koja su im vozila potrebna na terenu.

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