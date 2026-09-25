VIDEO Delegacije napustile govor Netanyahua u UN-u: Izraelac zapisao koga sve nema

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu suočio se s masovnim bojkotom tijekom svog obraćanja na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda u New Yorku. Dok se penjao za govornicu, deseci delegata ustali su i napustili dvoranu zbog prosvjeda protiv izraelskih vojnih operacija u Gazi i Libanonu.

Potez je uslijedio nakon poziva palestinske delegacije drugim misijama da se pridruže bojkotu. Dok su predstavnici izlazili, dvoranom se prolomio žamor i zvižduci. Članovi izraelske delegacije za to su vrijeme ustali i zapljeskali svom premijeru, a predsjedavajući sjednice pozivao je prisutne na red. Prema dostupnim podacima, predstavnici više od sedamdeset zemalja bili su odsutni ili su napustili dvoranu tijekom govora. Među onima koji su otišli bili su predstavnici raznih država s Bliskog istoka, iz Azije, Afrike i Europe.

Pojedini članovi izraelskog izaslanstva pažljivo su pratili situaciju i zapisivali kojih delegacija nema u dvorani. Izraelski lider je izrazito oštro reagirao na prazna sjedala pred sobom.

​- Ako u ovoj dvorani ima još moralnih kukavica koje nisu izašle, molim vas da to učinite sada - poručio je Netanyahu s govornice.

Zatim je održao borben govor u kojem je branio postupke svoje zemlje i odbacio optužbe za genocid, prozvavši ih lažima.

Na snimci nastaloj tijekom govora vidi se izraelski diplomat kako prolazi pokraj praznih stolica i zapisuje kojih delegacija nema.