VIDEO Vučić sluša Netanyahua dok se dvorana prazni, ovo je bila njegova reakcija u UN-u

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu održao je govor pred Općom skupštinom Ujedinjenih naroda u New Yorku, no njegov nastup obilježili su prosvjedi na ulicama i masovni izlazak izaslanika iz dvorane.

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa... VIDEO Netanyahu | Video: Reuters

Deseci predstavnika država napustili su dvoranu tijekom Netanyahuova govora. Odlazak je uslijedio nakon poziva palestinskog izaslanstva drugim misijama da napuste sjednicu u znak prosvjeda protiv izraelskog premijera.

Netanyahu je na odlazak reagirao s govornice.

"Ako u ovoj dvorani ima još moralnih kukavica koje nisu izašle, molim vas da to učinite sada", rekao je.

Istodobno su se ispred sjedišta UN-a u New Yorku održavali prosvjedi. Stotine ljudi blokirale su prometnice, a prosvjednici su nosili transparente i uzvikivali poruke protiv Netanyahuove politike prema Gazi. Policija je privela najmanje 30 ljudi, među njima glumice Susan Sarandon i Hannah Einbinder.

Foto: Shannon Stapleton

Prosvjed je organizirala skupina Jewish Voice for Peace, a sudionici su tražili prekid američke vojne potpore Izraelu. Policija je prosvjednike upozorila da napuste prometnicu, nakon čega je dio njih uklonjen i priveden.

Vučić ostao u dvorani

Među delegacijama koje su ostale tijekom Netanyahuova govora bila je i srpska delegacija. Na snimkama koje se šire društvenim mrežama vidi se reakcija srpskog predsjednika Aleksandra Vučića dok brojni predstavnici napuštaju dvoranu. Vučić je ostao mirno sjediti na svom mjestu dok su izaslanici jedan za drugim izlazili iz dvorane. Njegova reakcija privukla je pozornost na društvenim mrežama.

Room empties out at the UN as Netanyahu begins his speech. pic.twitter.com/plGg9wDRQ7 — Acyn (@Acyn) September 24, 2026

Netanyahu je tijekom govora branio izraelske vojne operacije, odbacio optužbe za genocid u Gazi te govorio o napadima na Iran. Također je napao gradonačelnika New Yorka Zohrana Mamdanija, kojeg je optužio za antisemitizam, dok je američkog predsjednika Donalda Trumpa nazvao ključnim partnerom Izraela.

"Pokušali ste me spriječiti da dođem ovamo. Pokušali ste me ušutkati. Ali, ne možete me ušutkati. Ne možete ušutkati istinu", rekao je Netanyahu misleći na Mamdanija.

Mamdani je u kampanji obećavao da će dati uhititi Netanyahua zbog navodnih ratnih zločina ako posjeti najveći američki grad, no kasnije je zaključio da za to nema zakonske ovlasti. Ovog je tjedna njujorški gradonačelnik Netanyahua nazvao izvršiteljem užasnog genocida nad Palestincima.

"Svima onima koji šire te laži o mojoj zemlji i našim hrabrim vojnicima, bilo da sjede u ovoj dvorani ili u uredu antisemitskog gradonačelnika New Yorka, poručujem: Sram vas bilo!"

Stojeći za govornicom, Netanyahu je podigao pejdžer aludirajući na napad koji je onesposobio pripadnike Hezbolaha u Libanonu i pokazao prijamnik za satelitski internet Starlink.

"Ostavljam ga iranskom izaslanstvu kako bi i oni mogli slobodno ispričati svoju priču na društvenim mrežama", rekao je, dodavši da je samo pitanje vremena kada će narod srušiti iranske vlasti.

Netanyahu boravi u kratkom posjetu SAD-u radi govora u UN-u, ali bez planiranog sastanka s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom kojeg je tijekom govora pohvalio.

"Nastavit ćemo braniti našu državu. Nastavit ćemo pobjeđivati ​​jer nemamo drugog izbora. U ovoj borbi protiv barbara nismo imali boljeg partnera od predsjednika Trumpa. Zahvaljujem mu na njegovu odvažnom vodstvu", istaknuo je.