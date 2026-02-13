Obavijesti

VIDEO Detalji užasa: Kombijem jurio u krivom smjeru na A4. Vozača priveli, kombi još traže

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Čitatelj 24sata

Nad 40-godišnjakom se provodi istraga, a policij traži vozilo kojim je upravljao i moli građane za pomoć

Između Varaždinskih Toplica i Ljubeščice kombi vozi u krivom smjeru, javio nam je čitatelj. U četvrtak oko 18.20 sati na A4 prema Varaždinu dogodila se prometna nesreće s materijalnom štetom, a prouzročio ju je vozač (40) koji je išao u zabranjenom smjeru, priopćili su iz PU varaždinske.

Došlo je do bočnog kontakta dva vozila. Nakon toga, vozač je napustio mjesto nesreće i bez zaustavljanja nastavio voziti krivim smjerom.

Nad 40-godišnjakom se provodi istraga, a policija traži vozilo kojim je upravljao i moli građane za pomoć.

- S obzirom da još uvijek nije pronađeno vozilo kojim je isti upravljao, pozivamo građane da ukoliko imaju informacije o kombi vozilu marke Mercedes Vito đakovačkih registarskih oznaka, srebrne boje, da isto jave na broj 192 ili u najbližu policijsku postaju - napisali su u priopćenju.

Neslužbeno doznajemo da policija utvrđuje je li se vozač zabio i u naplatne kućice.

Policija provodi očevid kako bi utvrdili točne okolnosti događaja...
