VIDEO Detalji užasa u Sl. Brodu: 'U čamcu su bili migranti iz Kine i Turske. Građani su ih izvlačili'

Čamac s 14 osoba, među kojima je bilo 13 migranata, prevrnuo se u ledenu rijeku Savu u četvrtak rano ujutro. U velikoj akciji spašavanja koja je uslijedila, nažalost, potvrđena je smrt troje ljudi, dok je jedna osoba, za koju se sumnja da je organizirala ilegalni prelazak, pod kriminalističkim istraživanjem. Pronađena je putna isprava još jedne osobe, koja nije zaprimljena u bolnicu, a policija nastavlja daljnji rad u cilju pronalaska iste.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 07:33 Trojica migranata poginuli su u prevrtanju čamca u Sl. Brodu | Video: 24sata Video

O detaljima događaja novinare je izvijestio voditelj Službe za granicu PU brodsko-posavske, Ivica Ostrun. Sve je počelo oko 5 sati i 20 minuta, kada je Operativno-komunikacijski centar policije zaprimio dojavu građana.

- Zaprimili smo dojavu da se u rijeci Savi uzvodno od grada nalazi više osoba koje plutaju i traže pomoć. Građani su odmah pristupili izvlačenju nekih osoba, a zatim je na mjesto događaja stigla policija - rekao je Ostrun.

Na teren su odmah upućene sve raspoložive snage. Uključili su se granična policija, Javna vatrogasna postrojba, Hitna medicinska pomoć te HGSS. Akcija spašavanja pretvorila se u utrku s vremenom u hladnoj i brzoj rijeci.

- U događaju je sudjelovalo ukupno 14 osoba. Za 13 osoba se prosuđuje da su nezakonito prešle državnu granicu, dok se nad jednom osobom provodi kriminalističko istraživanje zbog sumnje da je počinila kazneno djelo protuzakonitog ulaženja, kretanja i boravka na području Republike Hrvatske - pojasnio je Ostrun.

Nažalost, za troje ljudi nije bilo spasa. Hladnoća i brza struja Save bili su kobni.

- Na 370. kilometru rijeke Save policijski službenici su u službenom plovilu pronašli tijelo muške osobe koje nije davalo znakove života. Na istoj lokaciji pronađena je i jedna ženska osoba koju su djelatnici Hitne medicinske pomoći uspjeli reanimirati i prevesti u bolnicu. Nažalost, u 10:20 sati je preminula - kazao je Ostrun.

Potraga se nastavila nizvodno, gdje je pronađena još jedna žrtva.

- Na 368. kilometru policajci su pronašli još jednu žensku osobu. I nju su pokušali reanimirati i prevezena je u bolnicu, no u 11:59 konstatirano je da je preminula. Nažalost, rezultat ovog nesretnog događaja su tri preminule osobe - potvrdio je voditelj Službe za granicu.

Ostali spašeni migranti su stabilno i zbrinuti su u Općoj bolnici dr. Josip Benčević u Slavonskom Brodu. Prema prvim informacijama, radi se o državljanima Kine i jednom državljaninu Turske. U grupi nije bilo djece; radilo se o sedam žena i šest muškaraca. Kako nam je ranije potvrdio ravnatelj slavonskobrodske bolnice, u pitanju su lakše ozljede.

Ovo je prvi slučaj sa smrtnim ishodom ove godine na području brodsko-posavske županije, no akcije spašavanja migranata iz nabujale Save nisu rijetkost.

- Ove godine je bilo više akcija spašavanja, najčešće na području Stare Gradiške. Kada dođe do porasta vodostaja i izlijevanja Save iz korita, stvaraju se takozvani rukavci. Migranti misle da su došli na kopno, a u biti nisu. Pokušaju onda pješice prijeći te plićake i tu dolazi do utapanja i smrzavanja. Hvataju se za stabla i grane i teško im je pristupiti - objasnio je Ostrun opasnosti s kojima se susreću i migranti i spasitelji.

Foto: Franjo Lepan/24sata

Policija, kako je istaknuo, koristi svu raspoloživu tehničku opremu kako bi spriječila ovakve tragedije, uključujući mobilne prikolice s termovizijskim kamerama koje nadziru granicu danonoćno.

Osoba osumnjičena za krijumčarenje nalazi se u policijskoj postaji na kriminalističkom istraživanju. Na upit novinara radi li se o državljaninu Bosne i Hercegovine, Ostrun je ostao suzdržan.

- U ovom trenutku ne bih odavao podatke iz kriminalističkog istraživanja. O tome ćete biti na vrijeme izviješteni kad istraga završi - zaključio je.