VIDEO Diktator Kim navukao je šubaru i provozao se razaračem

Sjevernokorejski vođa Kim Jong Un proveo je dva dana u inspekciji novog razarača te je osobno nadgledao probno ispaljivanje "strateških krstarećih projektila" s njegove palube, izvijestili su državni mediji. Ovim je potezom poslao snažnu poruku o namjeri ubrzanog nuklearnog naoružavanja svoje mornarice, nazivajući novi brod "simbolom pomorske obrane" zemlje.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 03:23 Sjevernokorejski predsjednik Kim posjetio je razarač, javljaju državni mediji | Video: 24sata/reuters

Kim je, prema izvješćima službene agencije KCNA, u utorak i srijedu boravio u brodogradilištu Nampho na zapadnoj obali. U fokusu posjeta bio je razarač "Choe Hyon", prvi u novoj klasi ratnih brodova od pet tisuća tona. Posjet je kulminirao u srijedu kada je s obale pratio lansiranje nekoliko projektila s broda, koje su državni mediji opisali kao "strateške". Taj se termin u Pjongjangu redovito koristi kako bi se označili sustavi s potencijalnom nuklearnom sposobnošću, što sugerira da je testiranje imalo dvostruku, vojnu i političku, poruku.

Ambiciozni planovi za flotu

Nakon uspješnog testiranja, Kim Jong Un nije krio zadovoljstvo, ističući kako napori za opremanje mornarice nuklearnim oružjem "teku zadovoljavajućim tempom". U govoru je iznio i novi, vrlo ambiciozan petogodišnji plan koji predviđa značajnu ekspanziju flote.

​- Svake godine, tijekom novog petogodišnjeg plana, moramo izgraditi dva površinska ratna broda, bilo ove klase ili više klase - poručio je Kim, a prenosi Al Jazeera.

Foto: KCNA

Dodao je kako ovi uspjesi predstavljaju prekretnicu za obranu zemlje.

​- Svi ovi uspjesi čine radikalnu promjenu u obrani našeg pomorskog suvereniteta, nešto što nismo postigli pola stoljeća - rekao je.

U sjeni prošlogodišnjeg fijaska

Ova demonstracija moći dolazi nakon velikog neuspjeha iz svibnja 2025. godine, kada se drugi razarač iste klase, "Kang Kon", prevrnuo tijekom porinuća pred samim Kimom. Incident, koji je sjevernokorejski vođa nazvao "kriminalnim činom", bacio je sjenu na program modernizacije mornarice. Iako je brod navodno popravljen, strani stručnjaci sumnjaju u njegovu punu operativnost.

Foto: KCNA

U međuvremenu je u Namphu već u tijeku izgradnja trećeg razarača, čiji se završetak očekuje do listopada na godišnjicu osnutka Radničke partije.

