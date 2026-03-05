Obavijesti

News

Komentari 2
VOĐA U INSPEKCIJI

VIDEO Diktator Kim navukao je šubaru i provozao se razaračem

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
VIDEO Diktator Kim navukao je šubaru i provozao se razaračem
6
Foto: KCNA

Kim je, prema izvješćima službene agencije KCNA, u utorak i srijedu boravio u brodogradilištu Nampho na zapadnoj obali. U fokusu posjeta bio je razarač "Choe Hyon", prvi u novoj klasi ratnih brodova od pet tisuća tona

Admiral

Sjevernokorejski vođa Kim Jong Un proveo je dva dana u inspekciji novog razarača te je osobno nadgledao probno ispaljivanje "strateških krstarećih projektila" s njegove palube, izvijestili su državni mediji. Ovim je potezom poslao snažnu poruku o namjeri ubrzanog nuklearnog naoružavanja svoje mornarice, nazivajući novi brod "simbolom pomorske obrane" zemlje.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Sjevernokorejski predsjednik Kim posjetio je razarač, javljaju državni mediji 03:23
Sjevernokorejski predsjednik Kim posjetio je razarač, javljaju državni mediji | Video: 24sata/reuters

Kim je, prema izvješćima službene agencije KCNA, u utorak i srijedu boravio u brodogradilištu Nampho na zapadnoj obali. U fokusu posjeta bio je razarač "Choe Hyon", prvi u novoj klasi ratnih brodova od pet tisuća tona. Posjet je kulminirao u srijedu kada je s obale pratio lansiranje nekoliko projektila s broda, koje su državni mediji opisali kao "strateške". Taj se termin u Pjongjangu redovito koristi kako bi se označili sustavi s potencijalnom nuklearnom sposobnošću, što sugerira da je testiranje imalo dvostruku, vojnu i političku, poruku.

Ambiciozni planovi za flotu

Nakon uspješnog testiranja, Kim Jong Un nije krio zadovoljstvo, ističući kako napori za opremanje mornarice nuklearnim oružjem "teku zadovoljavajućim tempom". U govoru je iznio i novi, vrlo ambiciozan petogodišnji plan koji predviđa značajnu ekspanziju flote.

PARTIJSKI KONGRES Hvalisavi Kim Jong Un: 'Ovih 5 godina bilo je naše ponosno razdoblje, od politike, kulture..'
Hvalisavi Kim Jong Un: 'Ovih 5 godina bilo je naše ponosno razdoblje, od politike, kulture..'

​- Svake godine, tijekom novog petogodišnjeg plana, moramo izgraditi dva površinska ratna broda, bilo ove klase ili više klase - poručio je Kim, a prenosi Al Jazeera.

North Korean leader Kim Jong Un sails on board the Choe Hyon naval destroyer during a visit to inspect the vessel at the Nampho Shipyard
Foto: KCNA

Dodao je kako ovi uspjesi predstavljaju prekretnicu za obranu zemlje.

​- Svi ovi uspjesi čine radikalnu promjenu u obrani našeg pomorskog suvereniteta, nešto što nismo postigli pola stoljeća - rekao je.

DELEGATI DELIRIČNO APLAUDIRAJU FOTO/VIDEO Ma tko bi rekao? Diktator Kim osvojio stranačke izbore. Evo kako ga slave...
FOTO/VIDEO Ma tko bi rekao? Diktator Kim osvojio stranačke izbore. Evo kako ga slave...

U sjeni prošlogodišnjeg fijaska

Ova demonstracija moći dolazi nakon velikog neuspjeha iz svibnja 2025. godine, kada se drugi razarač iste klase, "Kang Kon", prevrnuo tijekom porinuća pred samim Kimom. Incident, koji je sjevernokorejski vođa nazvao "kriminalnim činom", bacio je sjenu na program modernizacije mornarice. Iako je brod navodno popravljen, strani stručnjaci sumnjaju u njegovu punu operativnost.

North Korean leader Kim Jong Un visits a shooting contest of Korean People's Army snipers in Pyongyang
Foto: KCNA

U međuvremenu je u Namphu već u tijeku izgradnja trećeg razarača, čiji se završetak očekuje do listopada na godišnjicu osnutka Radničke partije.
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Iran najavio bombardiranje nuklearke ako se sruši režim
IZ MINUTE U MINUTU

Iran najavio bombardiranje nuklearke ako se sruši režim

Peti dan rata, Iran je dobio novog vrhovnog vođu. Marco Rubio i Donald Trump najavljuju još žešće udare i da bi rat mogao trajati 4-5 tjedana. Iran prijeti da još uvijek nije iskoristio najmodernije oružje
Andrija Jarak odgovorio na poziv ubojice Srđana Mlađana
TRAŽI I SVE SNIMKE

Andrija Jarak odgovorio na poziv ubojice Srđana Mlađana

Mlađan je zatražio i da se kao svjedok pozove novinar Andrija Jarak, koji je s Bijelićem radio intervju u emisji Dosje Jarak, kao i da se pribavi sav snimljeni materijal u kojem se Bijelić pojavljuje, bez obzira na to je li objavljen ili nije
Doznajemo! Pala ukrajinska mega tvornica pilića u Sisku. Ministarstvo objavilo razloge
KAKO SMO I NAJAVILI

Doznajemo! Pala ukrajinska mega tvornica pilića u Sisku. Ministarstvo objavilo razloge

Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije je upravo objavilo rješenje kojim obustavlja Studiju utjecaja na okoliš za taj ključni projekt. Bez Studije nema niti daljnjeg postupka, ishođenja dozvola za gradnju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026