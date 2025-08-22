Obavijesti

POČASTILI I VUĆIĆA UVREDAMA

VIDEO Dodika brutalno izviždali na utakmici u Beogradu. Vikali 'pumpaj', Srbi 'navinuli' razglas

Piše Iva Tomas,
VIDEO Dodika brutalno izviždali na utakmici u Beogradu. Vikali 'pumpaj', Srbi 'navinuli' razglas
Mogli su se čuti i povici „pumpaj” koji su postali popularni među mladima tijekom prosvjeda, a nije ni Vučić ostao neprimijećen

Milorad Dodik, sada bivši predsjednik Republike Srpske, gledao je košarkašku utakmicu između Srbije i Slovenije u Beogradu, a kada se ustao na poluvremenu, publika ga je popratila žestokim zvižducima.

Osim toga, mogli su se čuti i povici „pumpaj” koji su postali popularni među mladima tijekom prosvjeda koji traju već nekoliko mjeseci u Srbiji. Tad je i pojačan razglas kako bi nadjačao zvižduke i povike protiv Dodika, ali i Vučića. 

U pitanju je bila prijateljska utakmica Srbije i Slovenije, kao generalna proba za Europsko prvenstvo.

