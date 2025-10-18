VIDEO Drama na letu: Litijska baterija izazvala požar u kabini aviona, morali prisilno sletjeti

Na letu zrakoplovne kompanije Air China iz Hangzhoua za Seul izbio je požar u putničkoj kabini. Vatra je planula nakon što se spontano zapalila litijska baterija u ručnoj prtljazi jednog od putnika. Zbog incidenta, piloti su morali hitno sletjeti u Šangaj. Zahvaljujući brzoj i profesionalnoj reakciji kabinskog osoblja, nitko nije ozlijeđen.

Zrakoplov tipa Airbus A321, s oznakom leta CA139, poletio je iz Hangzhoua u subotu, 18. listopada, u 9:47 sati po lokalnom vremenu. Predviđeni dolazak u Seul bio je u 12:20. No, otprilike 40 minuta nakon polijetanja, dok se zrakoplov nalazio na visini krstarenja, putnici su začuli glasan prasak. Ubrzo nakon toga, iz pretinca za prtljagu počeo je sukljati gusti crni dim, a zatim i otvoreni plamen. Pretinac se nalazio iznad sjedala, s desne strane u blizini izlaza za nuždu iznad krila.

Putnici su snimili događaj, a video snimke brzo su se proširile društvenim mrežama. Na njima se vidi panika u kabini, ali i hrabra borba posade i pojedinih putnika s vatrom. Na snimkama se čuju povici "Požurite!" na korejskom jeziku, dok kabinsko osoblje koristi aparate za gašenje požara kako bi obuzdalo plamen koji je prijetio širenjem.

U trenucima koji su mogli dovesti do tragedije, posada Air China pokazala je iznimnu prisebnost. Odmah po izbijanju požara, aktivirali su hitne procedure. Prema izjavama svjedoka, kabinsko osoblje je oprezno otvorilo pretinac iz kojeg je sukljao dim. Locirali su izvor vatre, torbu s prijenosnim punjačem (power bank), i ugasili plamen protupožarnim aparatima. Istovremeno su smirivali putnike i izdavali upute da ostanu na svojim sjedalima.

Piloti su za to vrijeme proglasili izvanredno stanje. Odlučili su preusmjeriti zrakoplov prema najbližoj zračnoj luci, Međunarodnoj zračnoj luci Pudong u Šangaju. Zrakoplov je sigurno sletio nešto poslije 11 sati, gdje su ga dočekale vatrogasne ekipe. Svi putnici i članovi posade evakuirani su bez ikakvih ozljeda. Kompanija je organizirala zamjenski let, kojim su putnici s nekoliko sati zakašnjenja ipak sigurno stigli na svoje odredište u Seul.

Kineska uprava za civilno zrakoplovstvo (CAAC) reagirala je na sve veći broj incidenata. Još u lipnju ove godine zabranili su unošenje prijenosnih punjača bez jasno istaknutih sigurnosnih certifikata. Mnoge druge kompanije u regiji također su uvele stroža pravila. Primjerice, Thai Airways i Singapore Airlines zabranjuju punjenje uređaja prijenosnim punjačima tijekom leta.