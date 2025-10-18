Obavijesti

News

Komentari 1
NEMA OZLIJEĐENIH

VIDEO Drama na letu: Litijska baterija izazvala požar u kabini aviona, morali prisilno sletjeti

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: 2 min
VIDEO Drama na letu: Litijska baterija izazvala požar u kabini aviona, morali prisilno sletjeti
Foto: Screenshot/

Zbog incidenta, piloti su morali hitno sletjeti u Šangaj. Zahvaljujući brzoj i profesionalnoj reakciji kabinskog osoblja, nitko nije ozlijeđen

Na letu zrakoplovne kompanije Air China iz Hangzhoua za Seul izbio je požar u putničkoj kabini. Vatra je planula nakon što se spontano zapalila litijska baterija u ručnoj prtljazi jednog od putnika. Zbog incidenta, piloti su morali hitno sletjeti u Šangaj. Zahvaljujući brzoj i profesionalnoj reakciji kabinskog osoblja, nitko nije ozlijeđen. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Zrakoplov tipa Airbus A321, s oznakom leta CA139, poletio je iz Hangzhoua u subotu, 18. listopada, u 9:47 sati po lokalnom vremenu. Predviđeni dolazak u Seul bio je u 12:20. No, otprilike 40 minuta nakon polijetanja, dok se zrakoplov nalazio na visini krstarenja, putnici su začuli glasan prasak. Ubrzo nakon toga, iz pretinca za prtljagu počeo je sukljati gusti crni dim, a zatim i otvoreni plamen. Pretinac se nalazio iznad sjedala, s desne strane u blizini izlaza za nuždu iznad krila.

Putnici su snimili događaj, a video snimke brzo su se proširile društvenim mrežama. Na njima se vidi panika u kabini, ali i hrabra borba posade i pojedinih putnika s vatrom. Na snimkama se čuju povici "Požurite!" na korejskom jeziku, dok kabinsko osoblje koristi aparate za gašenje požara kako bi obuzdalo plamen koji je prijetio širenjem.

OPTUŽEN PO TRI TOČKE Zapalio Los Angeles: Taksist izazvao požar koji je ubio 12 ljudi, prijeti mu 45 god. zatvora
Zapalio Los Angeles: Taksist izazvao požar koji je ubio 12 ljudi, prijeti mu 45 god. zatvora

U trenucima koji su mogli dovesti do tragedije, posada Air China pokazala je iznimnu prisebnost. Odmah po izbijanju požara, aktivirali su hitne procedure. Prema izjavama svjedoka, kabinsko osoblje je oprezno otvorilo pretinac iz kojeg je sukljao dim. Locirali su izvor vatre, torbu s prijenosnim punjačem (power bank), i ugasili plamen protupožarnim aparatima. Istovremeno su smirivali putnike i izdavali upute da ostanu na svojim sjedalima.

Piloti su za to vrijeme proglasili izvanredno stanje. Odlučili su preusmjeriti zrakoplov prema najbližoj zračnoj luci, Međunarodnoj zračnoj luci Pudong u Šangaju. Zrakoplov je sigurno sletio nešto poslije 11 sati, gdje su ga dočekale vatrogasne ekipe. Svi putnici i članovi posade evakuirani su bez ikakvih ozljeda. Kompanija je organizirala zamjenski let, kojim su putnici s nekoliko sati zakašnjenja ipak sigurno stigli na svoje odredište u Seul.

TOTALNA ŠTETA DRAMATIČNA SNIMKA Na A3 kod Ikee izgorio Golf: 'Vozač je uspio maknuti se s obilaznice'
DRAMATIČNA SNIMKA Na A3 kod Ikee izgorio Golf: 'Vozač je uspio maknuti se s obilaznice'

Kineska uprava za civilno zrakoplovstvo (CAAC) reagirala je na sve veći broj incidenata. Još u lipnju ove godine zabranili su unošenje prijenosnih punjača bez jasno istaknutih sigurnosnih certifikata. Mnoge druge kompanije u regiji također su uvele stroža pravila. Primjerice, Thai Airways i Singapore Airlines zabranjuju punjenje uređaja prijenosnim punjačima tijekom leta.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Sve o istrazi protiv Matanića i poslovima: Ima 4 prijave, žrtve čekaju, a on šalje film u Dansku
ZAŠTO SE 'OPRAO'

Sve o istrazi protiv Matanića i poslovima: Ima 4 prijave, žrtve čekaju, a on šalje film u Dansku

24sata neslužbeno doznaju da su podnesene četiri kaznene prijave. Matanić je svoju izjavu 'Kajem se' iz 2024., u kojoj priznaje da je bio neprimjeren, nekidan praktički povukao
Što nakon propalog ugovora? Evo tko bi mogao dovršiti ratne brodove iz splitskog Brodosplita
RASKINUT UGOVOR

Što nakon propalog ugovora? Evo tko bi mogao dovršiti ratne brodove iz splitskog Brodosplita

NOVI EXPRESS Nakon što je Brodosplit jednostrano raskinuo ugovor za tri preostala broda, tvrdeći da su troškovi gradnje porasli, MORH se, kažu insajderi, sprema na poteze koje u vojnim krugovima zovu “pravnim manevrima”.
VIDEO Evo tko je Hrvat kojeg su izručili iz Kostarike: Kokainski boss bio je u bijegu 10 godina!
MIROSLAV MIKE ANIČIĆ

VIDEO Evo tko je Hrvat kojeg su izručili iz Kostarike: Kokainski boss bio je u bijegu 10 godina!

Na suđenju je tvrdio da je mislio da prevozi novac ili zlato, a ne drogu, te da su ga na to prisilili Kolumbijci kojima je navodno dugovao četiri milijuna dolara

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025