VIDEO Dramatične snimke nakon pucnjave u Zagrebu: Traže nešto ispod auta...

Mirno i sunčano srijedino jutro u zagrebačkom naselju Središće prekinuli su pucnjevi. Naime, bivši policajac i glumac Leon Lučić, poznat iz serije Krim tim 2, propucao je muškarca u nogu.

Na mjestu događaja ubrzo su se pojavile jake policijske snage, hitna pomoć i specijalci. Snimke s terena prikazuju kriminalističke inspektore kako pregledavaju teren, pa i pužu ispod automobila tražeći tragove oružja ili dokaze koji bi rasvijetlili okolnosti pucnjave.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 02:10 Forenzičari na mjestu zločina | Video: čitatelj/24sata

Prema riječima susjeda, Lučić je tog jutra mirno sjedio u lokalnom kafiću.

– Bio je tih, povučen, ništa nije upućivalo da će doći do ovoga – rekao je jedan stanovnik kvarta.

Nedugo nakon što je Lučić otišao iz kafića, pojavio se drugi muškarac koji ga je tražio i, prema riječima svjedoka, sjeo u Porsche te otišao prema njegovoj zgradi. Ubrzo potom odjeknuli su pucnjevi.

– Odjednom smo čuli prasak, a zatim je sve bilo puno policije. Specijalci su trčali po ulici, a mi smo samo gledali kroz prozor – opisuje susjed koji je svjedočio dramatičnim prizorima.

Policija je potvrdila da je osumnjičeni Lučić pod njihovim nadzorom nakon što se pokušao sakriti u obližnjoj zgradi. Ranjeni muškarac prevezen je u bolnicu, a istraga je u tijeku.

Zabrinutost se proširila među stanovnicima kvarta — neki su, prema riječima očevidaca, žurno došli po djecu iz obližnje škole, dok su policijske trake i dalje blokirale dio Ulice Ede Murtića.