VIDEO Dramatični prizori s Dinare: 'Izdimljava iz cijele planine, izgleda baš strašno'

Kopnene i zračne snage Hrvatske vojske pridružile su se gašenju požara na području Dinare- Suvog vrha u Šibensko- kninskoj županiji gdje vatrogascima na terenu pomaže protupožarni vod Oružanih snaga RH, uz potporu protupožarnog aviona, izvijestili su u srijedu iz Ministarstva obrane.

Čitateljica nam je javila situaciju s područja uz D1, gdje se nakon požara i dalje vidi dim iz cijelog dijela planine.

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- Doslovno se dimi iz cijelog ovog dijela planine, ide kanader upravo na Peruću. Ljudi zastajkuju po D1 i gledaju. Izgleda strašno, izdimljava iz cijele planine - rekla nam je čitateljica.

Pripadnici kopnenih snaga Hrvatske vojske angažirani su na požarištu na Dinari u koordinaciji s nadležnim vatrogasnim službama.

Na istoj lokaciji u gašenje požara uključena su i dva kanadera i dva Air Tractora.

Foto: 24sata

Istodobno, dva kanadera angažirana su na gašenju požara u Bosni i Hercegovini na temelju Odluke Vlade RH o pružanju humanitarne pomoći Bosni i Hercegovini.

Iz MORH-a su podsjetili da je Hrvatska vojska tijekom ovogodišnje protupožarne sezone kontinuirano angažirana u pružanju pomoći civilnim službama, odnosno u gašenju požara sa svojim zračnim, ali prema potrebi i kopnenim snagama.