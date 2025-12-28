FOTO Kod dvojice maloljetnika u Zagrebu pronašli gotovo tisuću komada opasne pirotehnike

Zagrebačka policija je u sklopu pojačane blagdanske akcije "Mir i dobro" otkrila prave male arsenale zabranjenih pirotehničkih sredstava kod dvojice maloljetnika u novozagrebačkom naselju Dugave. U odvojenim slučajevima tijekom subotnje večeri zaplijenjeno je ukupno 925 komada opasne pirotehnike, čime je vjerojatno spriječena tragedija.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Policijski službenici su u subotu oko 18:45 sati u Dugavama prvo uočili jednog maloljetnika. Kod njega je pronađeno pet komada pirotehničkih sredstava, uključujući i ona iznimno opasne kategorije F3.

Foto: PU zagrebačka

No, pravo iznenađenje uslijedilo je nakon što su policajci ishodili nalog za pretragu stana. Tamo su pronašli i oduzeli još 849 komada različitih nedozvoljenih pirotehničkih sredstava kategorija F1, F2 i F3.

Samo sat vremena kasnije, scenarij se ponovio na istoj lokaciji. Policija je zatekla drugog maloljetnika koji je kod sebe imao 17 komada pirotehnike kategorija F2, F3 i P1.

Foto: PU zagrebačka

Kao i u prvom slučaju, daljnje aktivnosti i pretraga stana otkrili su dodatne zalihe, još 54 komada sredstava kategorije F2. Protiv obojice maloljetnika bit će podneseni optužni prijedlozi Općinskom sudu u Novom Zagrebu zbog kršenja Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja.

Policija uputila jasan apel: 'Pirotehnika nije igračka'

Povodom ovih i sličnih slučajeva diljem Hrvatske, policija je još jednom uputila snažan apel roditeljima da pojačaju nadzor nad svojom djecom.

Foto: PU zagrebačka

​- Pirotehnička sredstva nisu igračke! Svako pirotehničko sredstvo je eksplozivno sredstvo - poručio je Salopek na nedavnoj konferenciji za javnost, naglasivši kako do stradavanja djece najčešće dolazi u njihovim domovima ili neposrednoj blizini, upravo zbog izostanka roditeljskog nadzora.

Pozvao je roditelje da ne kupuju djeci pirotehniku i da paze kako do nje ne bi došli ilegalnim kanalima, poput internetske prodaje. Sredstva kupljena na crnom tržištu često su neprovjerena, bez jasnih uputa i kao takva predstavljaju golemu opasnost.

Stroga pravila i visoke kazne

Zakon je vrlo jasan: prodaja pirotehnike dozvoljena je isključivo u ovlaštenim prodavaonicama u razdoblju od 15. prosinca do 1. siječnja, a njezina uporaba dopuštena je samo od 27. prosinca do Nove godine.

Djeci mlađoj od 14 godina zabranjena je uporaba bilo kakve pirotehnike, dok oni od 14 do 18 godina smiju koristiti samo sredstva najniže opasnosti (kategorija F1). Jače kategorije, F2 i F3, rezervirane su za punoljetne osobe, s tim da su petarde i redenici od 2021. godine potpuno zabranjeni za osobnu uporabu. Kazne za posjedovanje zabranjenih sredstava mogu doseći i do 1990 eura.

Foto: PU zagrebačka

Za kraj, policija nudi i rješenje za one koji se žele riješiti opasnih sredstava na siguran način. Roditelji koji kod djece pronađu pirotehniku mogu bez straha od sankcija nazvati broj 192, a policija će diskretno doći na adresu i sigurno preuzeti eksplozivna sredstva.