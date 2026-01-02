VIDEO Eksplozijom šokirali pola Trešnjevke: Otkrili muškarce, obojica dobila ogromne kazne

Policija je dovršila istragu nad dvojicom muškaraca koji su krajem prosinca na Trešnjevci izazvali snažnu detonaciju i uznemirili veći broj građana.

Kako je izvijestila Policijska uprava zagrebačka, 29. prosinca oko 22.45 sati na Novoj cesti, na igralištu škole dvojica muškaraca aktivirala su improviziranu eksplozivnu napravu. U plastične kanistere ulili su zapaljivu tekućinu te je zapalili pirotehničkim sredstvom.

Zbog toga je došlo do snažne eksplozije i velikog otvorenog plamena u obliku “gljive”, uz iznimno glasnu detonaciju koja je uznemirila građane u okolici. Srećom, u incidentu nije bilo ozlijeđenih osoba niti materijalne štete.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da su u događaju sudjelovali 33-godišnjak i 34-godišnjak, koji su prekršajno odgovarali prema članku 21. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Obojica su, uz optužni prijedlog, prepraćeni na Općinski prekršajni sud u Zagrebu. Sud je pravomoćnom presudom 33-godišnjaka kaznio novčanom kaznom od 4.000 eura, dok je 34-godišnjaku izrečena kazna od 3.500 eura.

Policija ponovno apelira na građane da se suzdrže od opasnih i neodgovornih radnji koje mogu ugroziti sigurnost ljudi i imovine.