Snažna detonacija u ponedjeljak je uznemirila građane na Trešnjevci, a policija je u petak objavila kako su otkrili obojicu počinitelja te su i kažnjeni. Oni su kanistar zavezali za pirotehniku i sve zapalili
VIDEO Eksplozijom šokirali pola Trešnjevke: Otkrili muškarce, obojica dobila ogromne kazne
Policija je dovršila istragu nad dvojicom muškaraca koji su krajem prosinca na Trešnjevci izazvali snažnu detonaciju i uznemirili veći broj građana.
Kako je izvijestila Policijska uprava zagrebačka, 29. prosinca oko 22.45 sati na Novoj cesti, na igralištu škole dvojica muškaraca aktivirala su improviziranu eksplozivnu napravu. U plastične kanistere ulili su zapaljivu tekućinu te je zapalili pirotehničkim sredstvom.
Zbog toga je došlo do snažne eksplozije i velikog otvorenog plamena u obliku “gljive”, uz iznimno glasnu detonaciju koja je uznemirila građane u okolici. Srećom, u incidentu nije bilo ozlijeđenih osoba niti materijalne štete.
POGLEDAJTE VIDEO
Pokretanje videa...
Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da su u događaju sudjelovali 33-godišnjak i 34-godišnjak, koji su prekršajno odgovarali prema članku 21. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.
Obojica su, uz optužni prijedlog, prepraćeni na Općinski prekršajni sud u Zagrebu. Sud je pravomoćnom presudom 33-godišnjaka kaznio novčanom kaznom od 4.000 eura, dok je 34-godišnjaku izrečena kazna od 3.500 eura.
Policija ponovno apelira na građane da se suzdrže od opasnih i neodgovornih radnji koje mogu ugroziti sigurnost ljudi i imovine.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+