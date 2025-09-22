Zatvaraju centar Zagreba: Tramvaji i bicikli besplatni!

Europski dan bez automobila obilježava se u ponedjeljak, u Zagrebu se za promet automobila od 8 do 20 sati zatvara gradsko središte, a Grad Zagreb je osigurao besplatan prijevoz ZET-ovim tramvajima i autobusima na području cijelog grada te besplatno korištenje javnih bicikala Bajs. S obzirom da se brojne ulice Gornjeg i Donjeg Grada zatvaraju za promet motornih vozila, iz zagrebačke gradske uprave građanima preporučuju da dnevne obveze obave pješice ili biciklom, na raspolaganju im je i besplatan javni bicikl Bajs, a javni gradski prijevoz je također besplatan za sve.

Grad je na Zrinjevcu od 15 do 21 sat priredio raznolik program za sve uzraste. Moći će uživati u ponudi OPG-ova s oznakom "Plavi ceker", sudjelovati u sportskim i edukativnim aktivnostima, okušati se u atraktivnoj "Alki na Bajsu" te posjetiti radionice i zdravstvene kutke. Najmlađe očekuje Dječja biciklijada od 17 sati, a cijelo događanje pratit će i glazbeni program.

Tradicionalna "Zagrebačka žbica", biciklistička vožnja zagrebačkim ulicama počet će na Zrinjevcu u 18 sati. Trasa vožnje bit će Zrinjevac - Ulica grada Vukovara - Ulica Hrvatske bratske zajednice - Slavonska - Savski nasip (Greenway) - Savska – povratak na Zrinjevac. Organizira je Grad u suradnji s MUP-om i udrugom Sindikat biciklista.

Danom bez automobila završava Europski tjedan mobilnosti, jedna od vodećih kampanja Europske komisije za podizanje svijesti o održivoj urbanoj mobilnosti, obilježava se svake godine od 16. do 22. rujna, a ove godine na temu "Mobilnost za sve".

Grad Zagreb je od 19. rujna za motorna vozila privremeno do 23. rujna u 14 sati zatvorio i Gajevu ulicu sjeverno od Berislavićeve te Teslinu između Gajeve i Praške. Time su, kako kažu, 'označili pokretanje postupka za proširenje pješačke zone na te ulice, što bi se trebalo dogoditi kroz godinu dana'.

"Širenjem pješačkih zona smanjuje se prometno opterećenje u središtu grada, poboljšava kvaliteta zraka i razina buke, a javni prostor postaje sigurniji i ugodniji za boravak. Pješačke zone potiču zdravije načine kretanja, jačaju lokalnu ekonomiju jer privlače više posjetitelja i povećavaju korištenje terasa i trgovina, a dodavanjem zelenila stvaraju se hladovitija i ljepša mjesta za druženje", poručili su iz zagrebačke gradske uprave.

Dodaj i da su izmjene i dopune Generalnoga urbanističkog plana (GUP) omogućile pokretanje procedure za cjelovito uređenje nove pješačke zone od Gundulićeve do Praške, uključujući i sjeverni dio Preradovićeve i Gajeve. U planu je, kažu, proširenje pješačke zone i na druge lokacije, za Ulicu Pod zidom za to postoje višegodišnji zahtjevi, a dio Martićeve kod HNB-a također se planira zatvoriti za promet i rekonstruirati.

"Zagreb širenjem pješačkih zona slijedi primjer europskih gradova koji godinama ulažu u javne prostore i kvalitetniji život u centru", naveli su iz Grada.