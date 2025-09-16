VIDEO Majko mila, za ovo ih plaćamo! Pogledajte kako su se vrijeđali saborski zastupnici

Red uvreda i optužbi, brojne povrede Poslovnika i niz opomena... Gotovo sedam sati vladala je takva atmosfera u Hrvatskom saboru tijekom aktualnog prijepodneva nakon dvomjesečne ljetne stanke. 'Aktualac' se sveo na raspravu oko ustaštva i ustaškog pozdrava 'Za dom spremni', za koji je šef SDP-a, Siniša Hajdaš Dončić, ustvrdio da je laž i obmana smatrati ga domoljubnim pozdravom.

Premijera Andreja Plenkovića je upitao ima li hrabrosti potaknuti raspravu te inicirati izmjene Prekršajnog i Kaznenog zakona. On je pak dodao da zabrane nisu rješenje te poručio da SDP-ova inicijativa neće proći, u čemu se, prema njegovim riječima, slaže cijela parlamentarna većina. Smatra da je rješenje u obrazovnom sustavu. Prozivke Sandre Benčić za "puštanje malo fašizma u javnost" nazvao je bluesom, a oporbu optužio da godinama provodi dehumanizaciju političkih protivnika.

- Mi smo ovaj tjedan, od nedjelje, uvidjeli da je Andrej Plenković, zajedno sa svojim 'nazovi ministrima', ali i predsjednikom Sabora, otvoreno, bez dosadašnjeg hodanja po rubu, rehabilitirao NDH i ustaštvo - rekla je Benčić te konstantirala kako ga rehabilitiraju bilo kroz ustaški pozdrav, sljepilom na pjevanje Jure i Bobana, a sada "aktivno, službeno i institucionalno, odobravajući ustaški pozdrav u sabornici". "Ako nitko pjesmu 'Čavoglave' nije sankcionirao 30 godina, neće ni danas. Nemojte nam imputirati kukavičluk, povijesni revizionizam jer ga nema", uzvratio joj je Plenković.

Benčić: 'Plenković je odlijepljen od stvarnosti, politički anemičan'

Benčić je prozvala Plenkovića da je odlijepljen od stvarnosti kad za radikalizaciju optužuje ljevicu, navodeći da je politički anemičan jer nema stav i vrijednosti. Vladajući su prozivali oporbu da je dosadna i naporna, spočitavali Trnjanske kresove, komunističke zločine, lijeva strana sabornice pozdravljala se: "Zdravo, drugovi skojevci, skraćeno ZDS", dok se ljevica pozvala na odluku Ustavnog suda o "ZDS-u", podsjećali su da je prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman bio partizanski general i antifašist.

Urša Rakar Gamulin (Možemo!) prozvala je premijera da vodi zemlju u autokraciju i da uništava neovisne institucije.

- Prvi ste zaštitnik korupcije i postali ste mecena ustašizacije. Ne držite se Ustava, ne poštujete ga. Vaše djelovanje je duboko nedomoljubno i povijest će vam kad-tad suditi. Po vama se ništa neće zvati - kazala je zastupnica Možemo!.

Anušić oporbi: 'Informer i Vučić vas se ne bi postidjeli'

I ministar obrane Ivan Anušić govorio je o ZDS-u, koji se spominje u pjesmi "Čavoglave", navodeći kako on nije problematičan, a sve drugo je neprihvatljivo. Poručio je da će pjevati navedenu pjesmu jer je ona budnica uz koju je Hrvatska pobijedila.

- Još niste izašli iz vašega komunističkog mentalnog sklopa i vjerojatno nikad nećete. Informer i Aleksandar Vučić vas se ne bi postidjeli - kazao je Anušić oporbi.

Arsen Bauk (SDP) naveo je da dokumenti i izjave prvog hrvatskog predsjednika Tuđmana pokazuju kako se borio protiv HOS-a i njegova koketiranja s ustaštvom, da je HOS-ovce smatrao opasnim provokatorima iza kojih stoji jugoslavenska tajna služba KOS.

- Znači li to da su i ovi koji sad podržavaju HOS provokatori KOS-a? Slažete li se s procjenom prvog hrvatskog predsjednika - pitao je Bauk ministra obrane. Anušić mu je odgovorio da je "Tuđman imao svoju karijeru i u vrijeme Jugoslavije i Drugog svjetskog rata. Nakon što ga je jugoslavenski režim zatvorio, shvatio je da to ne ide tako, da se Hrvatska mora osamostaliti", rekao je, navodeći da Tuđman mora biti izvan ovih prizemnih rasprava.

Plenković: 'Aktualac' je potrošen bez i jedne riječi o ekonomiji, socijali, paketu mjera...

Nezavisni Josip Jurčević poručio je Plenkoviću da je "nasjeo na laž da je ZDS ustaški pozdrav, već je stari hrvatski pozdrav koji su koristili pripadnici gotovo svih brigada" upitavši ga "je li i on za dom spreman", na što ga je predsjednik Sabora Gordan Jandroković opomenuo da vodi računa što govori.

Ovaj je 'aktualac' potrošen bez jedne jedine riječi o ekonomiji, socijali, energetskoj politici, paketu mjera za građane. To narodne zastupnike očito ne zanima, kazao je premijer.

- Današnja rasprava je potvrdila jedan intenzivno fabricirani polarizirajući ton u društvu. Imate dehumanizatore, bilo koga tko nema isti stav kao i oni, to je ovaj lijevi bazen, i vas koji se lovite za tračak vidljivosti da nešto što smo vrlo snažno i temeljito pojasnili, a vezano za Domovinski rat, pokušate na svaki način generalizirati i uprljati. S ovim što vi govorite, mi podvlačimo jasnu crtu. Dajete povoda ljevici da vam plasira ustašizaciju i povijesni revizionizam, ali ne da bi bacila kantu prljave vode vama na glavu, nego meni i Vladi - rekao je, odgovarajući Jurčeviću.

Jandroković: 'Jedan od gorih 'Aktualaca' koje sam vodio'

Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković ocijenio je da je Aktualno prijepodne na početku jesenskog saborskog zasjedanja bilo poprilično bizarno, između politike i patologije i jedno od gorih koje je vodio, a lijevu oporbu prozvao je da parazitira na temi ustaštva.

- Meni je ovo danas bilo poprilično bizarno - da je lijeva politička opcija, i Možemo i SDP, 90 posto svojih rasprava ustvari usmjerila na pitanje pokliča 'za dom spremni'. To je meni bilo između politike i patologije. Toliko etiketa, toliko govora koji je ispod razine onoga što bi trebalo biti u Saboru - rekao je Jandroković u intervjuu na RTL Danas.

Dodao je i da je već puno puta vodio Aktualno prijepodne, ali mu je ovo, rekao je, bilo jedno od gorih.

Na 'Aktualcu' je, naravno, tema bila i koncert Marka Perkovića Thompsona. Na primjedbu novinarke kako oporba tvrdi da je upravo HDZ koketiranjem s desnicom 'pustio duh ustaštva iz boce', Jandroković je prozvao SDP i Možemo da parazitiraju na toj temi.

- Ne slažem se s tom ocjenom. Moj je dojam da SDP i Možemo! parazitiraju na toj temi od kraja šestog mjeseca. Od prije koncerta Marka Perkovića Thompsona krenula je ta bujica riječi, optužbi, negativnih konotacija vezanih uz koncert - rekao je.

Podsjetio je na plašenje ljudi da će biti mrtvih, da će kolabirati zdravstveni i prometni sustav, kao i da se nakon koncerta govorilo ustaškom derneku, piru, a spomenuo je i izraz saborske zastupnice Dalije Orešković (DOSIP) 'hipodromska kopita' za one koji su bili na koncertu.

- Vrlo ružne riječi, etikete, neprimjerena komunikacija, dehumanizacija ljudi koji su tamo bili, a koncert je prošao bez ikakvog problema i incidenta - rekao je. Nije htio odgovoriti na pitanje je li pjesmu 'Bojna Čavoglave' na koncertu otpjevao "do kraja”, s pokličem, rekavši da "ono što je bilo na Hipodromu neka ostane na Hipodromu”.

- Već dva i pol mjeseca trošimo energiju na tu temu. Taj koncert nije bio nikakva ustaški dernek, to je bio jedan dobar rock koncert na kojem je bilo 500.000 ljudi, mahom mladih - dodao je.

Prepucavanje oko priznavanje Palestine

Završnicu 'Aktualca' obilježilo je prepucavanje zastupnika Možemo! i HDZ-a oko priznavanja Palestine.

- Od početka sukoba u Gazi vaša Vlada i zastupnici glasali su protiv primirja, priznanja Palestine, primanja Palestine u članstvo UN-a, hitnog okončanja humanitarne krize, zaštite novinara u Gazi, a onda ste primili izraelskog ministra iz Vlade koja provodi genocid nad palestinskim narodom. Vaš ministar šutke stoji kraj čovjeka koji je nedavno izjavio da u Gazi gladi nema - istaknula je Ivana Kekin (Možemo!).

Navodeći podatak kako većina hrvatskih građana želi bezuvjetno priznanje Palestine jer "prepoznaju pravu stranu povijesti", zastupnica je upitala premijera Andreja Plenkovića kada će skupiti zrno ljudskosti i konačno osuditi genocid te priznati Palestinu.

- Nakon što tri godine zajedno s Milanovićem šutite kao mali miševi na rusku agresiju na Ukrajinu, vi nama docirate o vanjskopolitičkim temama. Kad je bio potres vezivali ste se ispred sabora, a mi donijeli za Zagreb tri milijarde eura. Kad ste se vi založili za prava Hrvata u BiH? Huškali ste EU zastupnike da kritiziraju postupanje policije ne bi li usporili članstvo Hrvatske u Schengen - odgovorio je Plenković protupitanjima. Naglasio je da je "neistina" da je Hrvatska glasala protiv svega što je Kekin navela.

- Ministar Grlić Radman je prvo pozvao palestinsku ministricu, a potom i izraelskog ministra jer želimo biti akter koji pokušava svoje iskustvo žrtve i rješavanja sukoba staviti u funkciju iznalaženja cjelovitog rješenja za izraelsko-palestinski sukob koji traje desetljećima. Konzistentna politika svih hrvatskih vlada u kontekstu izraelsko-palestinskog sukoba je bila dvodržavno rješenje koje podrazumijeva da Palestinci dobiju državu i da Izrael živi u miru - istaknuo je.

Kekin je istaknula kako ga se "mnogi stide već danas, a da će ga se stidjeti i buduće generacije", na što je HDZ-ov Andro Krstulović Opara uzvratio da populizam Možemo! neće spasiti civile i riješiti humanitarnu krizu.

- 147 zemalja je priznalo Palestinu, taoci su i dan danas u podrumima, djeca i dalje ginu, ništa se nije promijenilo, pustite diplomaciju da radi svoj posao - dodao je.