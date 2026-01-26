VIDEO Evo što je zagrebačka policija objavila o divljanju Bad Blue Boysa ulicama grada

Skupina huligana iz navijačke skupine Bad Blue Boysa je u subotu na zagrebačkoj Savskoj cesti bacala baklje, derala se, blokirala promet te narušavala javni red i mir. Također, hodali su s podignutom desnom rukom u zraku, aludirajući na fašistički pozdrav iz Drugog svjetskog rata. Policiji smo povodom tog incidenta poslali upit. Kako kažu, okupljanje nije bilo prijavljeno policiju, no imali su navedenu skupinu pod nadzorom.

- U subotu oko 16.50 sati zaprimili smo dojavu da se na Trgu kralja Tomislava okuplja skupina od više desetaka mlađih osoba u crnoj odjeći koja se zatim uputila prema sportskoj dvorani Dražen Petrović gdje se odigravala košarkaška utakmica. Policijski službenici su navedenu skupinu cijelo vrijeme imali pod nadzorom te prilikom kretanja skupine nije bilo privedenih osoba - poručili su iz policije.

Policija je u sklopu osiguranja, sukladno članku 79. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima, prije, za vrijeme odigravanja i nakon završetka utakmice provela audio-video snimanje u košarkaškoj dvorani i na prilaznim pravcima te će se nakon pregleda snimke i eventualno drugih saznanja u slučaju postajanja osnova sumnje u protupravnost provesti kriminalističko istraživanje.

- Sama utakmica prošla je bez postupanja policijskih službenika. Na istoj je bilo prisutno i 60-tak gostujućih navijača, koji su po policijskim službenicima dopraćeni kako u dolasku u dvoranu, tako i po završetku utakmice u odlasku. Zaključno Vas obavještavamo kako okupljanje na Trgu kralja Tomislava nije bilo prijavljeno policiji - priopćili su nam.

Uznemireni građani

Čitatelje koji su nam slali snimke, uznemirilo je ovo dviljanje navijača.

- U blizini Gundulićeve čuli smo da je nešto 'grunulo', kao eksplozija. Otvorim prozor, ide skupina i pjeva navijačke pjesme. Nosili su baklje, vidjeli smo da lome i staklo. Stalno se bacaju i petarde, narušavaju javni red i mir, a policija ide iza njih s dva vozila - ispričala nam je u subotu uznemirena građanka.





Drugi čitatelj javio se sa Savske ceste.

- Ovo stvarno nije u redu pustiti tako, i to bez najave. Pa tu ima i starih ljudi, nekog može i srce opaliti, bas je 'udaralo'. Sve nas je isprepadalo. Čudno nam je što je policija samo bila iza njih, a ništa nije reagirala - ispričala nam je.