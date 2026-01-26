Obavijesti

News

Komentari 1
HODALI S PODIGNUTOM DESNOM RUKOM

VIDEO Evo što je zagrebačka policija objavila o divljanju Bad Blue Boysa ulicama grada

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Evo što je zagrebačka policija objavila o divljanju Bad Blue Boysa ulicama grada
Foto: Čitatelj 24sata

Policijski službenici su navedenu skupinu cijelo vrijeme imali pod nadzorom te prilikom kretanja skupine nije bilo privedenih osoba, poručili su iz policije

Admiral

Skupina huligana iz navijačke skupine Bad Blue Boysa je u subotu na zagrebačkoj Savskoj cesti bacala baklje, derala se, blokirala promet te narušavala javni red i mir. Također, hodali su s podignutom desnom rukom u zraku, aludirajući na fašistički pozdrav iz Drugog svjetskog rata. Policiji smo povodom tog incidenta poslali upit. Kako kažu, okupljanje nije bilo prijavljeno policiju, no imali su navedenu skupinu pod nadzorom.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

BBB u Zagrebu 00:40
BBB u Zagrebu | Video: Čitatelj 24sata



- U subotu oko 16.50 sati zaprimili smo dojavu da se na Trgu kralja Tomislava okuplja skupina od više desetaka mlađih osoba u crnoj odjeći koja se zatim uputila prema sportskoj dvorani Dražen Petrović gdje se odigravala košarkaška utakmica. Policijski službenici su navedenu skupinu cijelo vrijeme imali pod nadzorom te prilikom kretanja skupine nije bilo privedenih osoba - poručili su iz policije.

Pokretanje videa...

BBB u Zagrebu 01:20
BBB u Zagrebu | Video: Čitatelj 24sata

Policija je u sklopu osiguranja, sukladno članku 79. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima, prije, za vrijeme odigravanja i nakon završetka utakmice provela audio-video snimanje u košarkaškoj dvorani i na prilaznim pravcima te će se nakon pregleda snimke i eventualno drugih saznanja u slučaju postajanja osnova sumnje u protupravnost provesti kriminalističko istraživanje.

Pokretanje videa...

BBB u Zagrebu 00:24
BBB u Zagrebu | Video: Čitatelj 24sata


 
- Sama utakmica prošla je bez postupanja policijskih službenika. Na istoj je bilo prisutno i 60-tak gostujućih navijača, koji su po policijskim službenicima dopraćeni kako u dolasku u dvoranu, tako i po završetku utakmice u odlasku. Zaključno Vas obavještavamo kako okupljanje na Trgu kralja Tomislava nije bilo prijavljeno policiji - priopćili su nam.

SJAJNA PREDSTAVA VIDEO BBB, a nisu Boysi! Bakrar i dvaput Beljo za veliko vodstvo Dinama protiv Rumunja
VIDEO BBB, a nisu Boysi! Bakrar i dvaput Beljo za veliko vodstvo Dinama protiv Rumunja

Uznemireni građani

Čitatelje koji su nam slali snimke, uznemirilo je ovo dviljanje navijača.

- U blizini Gundulićeve čuli smo da je nešto 'grunulo', kao eksplozija. Otvorim prozor, ide skupina i pjeva navijačke pjesme. Nosili su baklje, vidjeli smo da lome i staklo. Stalno se bacaju i petarde, narušavaju javni red i mir, a policija ide iza njih s dva vozila - ispričala nam je u subotu uznemirena građanka.

NAKON KOŠARKAŠKE UTAKMICE VIDEO BBB uznemirili građane: 'Lomili su stakla, prepali su nas'
VIDEO BBB uznemirili građane: 'Lomili su stakla, prepali su nas'



Drugi čitatelj javio se sa Savske ceste.

- Ovo stvarno nije u redu pustiti tako, i to bez najave. Pa tu ima i starih ljudi, nekog može i srce opaliti, bas je 'udaralo'. Sve nas je isprepadalo. Čudno nam je što je policija samo bila iza njih, a ništa nije reagirala - ispričala nam je.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
RUTA UŽASA Vozača (33) Audija lovili od Dugog Sela do Sesveta. Opkolili su ga u mirnoj uličici
SVE JE TRAJALO ČETIRI SATA

RUTA UŽASA Vozača (33) Audija lovili od Dugog Sela do Sesveta. Opkolili su ga u mirnoj uličici

Oko 2 ujutro policija je dobila dojavu o vozaču koji krivuda Audijem na cesti od Dugog Sela prema Sesvetama. Na parkiralištu firme u Ulici Ive Politea pokušao je pregaziti policajca, pa je pobjegao u Gregurićevu gdje se sakrio u kući
VIDEO Kaos na Savskoj: Sudar kod Vjesnika, preusmjerili su tramvaje. Niz nesreća u Zagrebu
GUŽVE I NA OBILAZNICI

VIDEO Kaos na Savskoj: Sudar kod Vjesnika, preusmjerili su tramvaje. Niz nesreća u Zagrebu

Povećana je gustoća prometa i na zagrebačkoj obilaznici (A3), iizmeđu čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca, vozi se uz ograničenje brzine
FOTO Najmanje sedam mrtvih u SAD-u: 'Uhvatila nas je arktička klopka, ovo je iznimno opasno'
POLARNI VAL U SAD-U

FOTO Najmanje sedam mrtvih u SAD-u: 'Uhvatila nas je arktička klopka, ovo je iznimno opasno'

Najmanje sedam ljudi je poginulo, a više od 800.000 kućanstava ostalo je bez električne energije nakon što je snažna i opasna zimska oluja zahvatila Sjedinjene Američke Države, uzrokujući masovne nestanke struje, prometni kolaps i zatvaranje škola i zračnih luka diljem zemlje.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026