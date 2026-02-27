Obavijesti

News

PLJUSKOVI POGODILI OTOK

VIDEO Golemi pitoni plutaju na Baliju: Turistički raj je pod vodom, prijete bolesti, klizišta..

VIDEO Golemi pitoni plutaju na Baliju: Turistički raj je pod vodom, prijete bolesti, klizišta..
Promet je paraliziran, stotine parkiranih motocikala i automobila ostalo je pod vodom, a spasilačke službe gumenim čamcima evakuiraju ugrožene stanovnike i turiste

Indonezijski otok Bali, poznat kao turistički raj, posljednjih se dana suočava s jednom od najtežih vremenskih nepogoda u novijoj povijesti. Nakon tri dana neprestanih i silovitih pljuskova, južni dijelovi otoka potpuno su potopljeni, a ulice su se pretvorile u rijeke. Usred kaosa i evakuacija, stanovnike i turiste dodatno je šokirala pojava golemih zmija koje plivaju poplavljenim naseljima.

Najteže su pogođena popularna turistička središta Kuta, Legian, Seminyak i Canggu te glavni grad Denpasar, gdje su meteorološke službe izdale crvenu, najvišu razinu upozorenja. U nekim dijelovima voda je dosegla visinu od 70 centimetara, potopivši vile, restorane i trgovine.

otkrivena u Indoneziji
VIDEO Guinness potvrdio: Ovo je najduža zmija na svijetu, duga 7 metara, a teška 96 kg

Promet je paraliziran, stotine parkiranih motocikala i automobila ostalo je pod vodom, a spasilačke službe gumenim čamcima evakuiraju ugrožene stanovnike i turiste. Prema službenim podacima, zabilježeno je više od 70 incidenata, a preko 350 ljudi moralo je napustiti svoje domove.

Nezvanu gosti na poplavljenim ulicama

Ono što je izazvalo najveću paniku su snimke koje prikazuju goleme pitone kako mirno gmižu kroz mutnu vodu u stambenim četvrtima. Riječ je o mrežastim pitonima, vrsti koja obitava na otoku i može narasti do pet metara. Poplave su ih istjerale iz njihovih prirodnih staništa poput kanala i šuma. Iako nisu otrovni, njihova veličina i snaga predstavljaju ozbiljnu opasnost, pogotovo u uvjetima smanjene vidljivosti. Na jednoj snimci vidi se lokalni stanovnik kako se bori s ogromnom zmijom, pokušavajući je usmjeriti dalje od kuća. Srećom, zasad nisu zabilježeni slučajevi napada ili ugriza.

PRESTRAVILA SE
Šokirana žena se probudila s pitonom dugim 2,5 metra na prsima: 'Dušo, ne miči se...'

Lokalne vlasti uputile su apel svima da izbjegavaju kretanje poplavljenim područjima zbog brojnih rizika, uključujući opasnost od strujnog udara, zaraznih bolesti i klizišta. "Prirodne katastrofe poput ekstremnog vremena, poplava i klizišta redovito se događaju. Hodanje i vožnja kroz poplavljena područja su opasni", stoji u službenom priopćenju.

Iako međunarodna zračna luka Ngurah Rai i dalje radi, putovanja po otoku su znatno otežana. Meteorolozi predviđaju da bi se nestabilno vrijeme s jakim pljuskovima moglo nastaviti i u narednim tjednima.

