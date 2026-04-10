VIDEO Građanski rat čimpanzi zabilježen drugi put u povijesti: Ubijaju mlade, trgaju im testise

Godinama su dvije skupine čimpanzi živjele kao jedna, složna zajednica u Nacionalnom parku Kibale u Ugandi. Međusobno su se timarile, surađivale i zajedno patrolirale svojim teritorijem. A onda je idila naglo prekinuta. Jedna je skupina napala drugu, pokrenuvši višegodišnje krvoproliće koje znanstvenici danas uspoređuju s ljudskim građanskim ratom, piše NBC.

Od susjeda i prijatelja do smrtnih neprijatelja

Zajednica čimpanzi Ngogo, koju znanstvenici prate desetljećima, u jednom je trenutku brojala više od dvjesto jedinki, što ju je činilo najvećom poznatom skupinom divljih čimpanzi na svijetu. Istraživači poput Johna Mitanija sa Sveučilišta u Michiganu i Aarona Sandela sa Sveučilišta u Teksasu godinama su dokumentirali njihov inače skladan život. No, nešto se počelo mijenjati. Sandel se sjeća točnog dana u lipnju 2015. kada je osjetio da je dugogodišnja povezanost pukla. Dok je promatrao jednu skupinu, primijetio je da su postali nervozni kad su se približavali članovi druge skupine. Grimase i dodiri za ohrabrenje odavali su ponašanje koje čimpanze inače pokazuju prema strancima, a ne prema članovima vlastite zajednice.

Umjesto uobičajenog susreta uz viku i glasanje, nakon čega bi se smirili i nastavili s druženjem, Zapadna skupina je pobjegla, a Centralna ih je počela proganjati. Do 2018. godine, te dvije podskupine prestale su koristiti isti teritorij, a prijateljstvo se pretvorilo u otvoreno neprijateljstvo i smrtonosne napade.

​- Bio je to potpuni kaos. Počeli su vrištati, vikati, loviti jedni druge - rekao je Mitani, koji je proučavao čimpanze dva desetljeća prije izbijanja nasilja.

​- Ovdje se radi o jedinkama koje su si prije pomagale i surađivale. Sada jedni na druge gledaju kao na neprijatelje - dodao je.

Nezamisliva brutalnost

Od trajne podjele, sukob je postao jednosmjeran. Zapadne čimpanze, koje su u početku bile malobrojnija skupina, odgovorne su za sve napade. Njihova populacija je porasla sa 76 na 108, dok Centralna skupina bilježi stalan pad. Nasilje je, prema izvještajima istraživača, nezamislivo brutalno. Od početka sukoba ubijeno je najmanje 28 čimpanzi, uključujući 19 mladunaca. Napadi su koordinirani i nemilosrdni. Zabilježeno je kako čimpanze iz Zapadne skupine čupaju mladunčad iz prsa njihovih majki i udaraju ih do smrti. Napadi na odrasle mužjake podjednako su stravični. Aaron Sandel opisuje kako u njima sudjeluje više jedinki.

​- Pet ili deset čimpanzi se nabaci na njega, drže ga na tlu, grizu ga, udaraju šakama, šutiraju ga, vuku ga. Otrgnu mu testise - rekao je. Mitani priznaje da mu je sve to teško gledati.

​- Cijela me stvar deprimira - izjavio je.

Što je uzrokovalo krvavi raskol?

Znanstvenici vjeruju da je do raskola dovela kombinacija nekoliko faktora. Jedna od teorija je da je zajednica Ngogo postala "žrtva vlastitog uspjeha". Iznimna veličina grupe, koja je s dvjesto članova bila četiri puta veća od prosječne, možda je preopteretila društvene veze i pojačala natjecanje za hranu i ženke.

Društvene veze dodatno su oslabile 2014. godine, kada je unutar mjesec dana uginulo pet odraslih mužjaka, vjerojatno od bolesti. Neki od njih bili su važni "mirotvorci" koji su povezivali različite klike unutar zajednice.

Konačno, 2015. godine, otprilike u vrijeme prvih tenzija, dogodila se promjena alfa mužjaka. Takve promjene u hijerarhiji događaju se svakih šest do osam godina i gotovo uvijek unose nemir, povećavaju razinu agresije i mijenjaju društvene odnose. Ovo je tek drugi put da su znanstvenici detaljno dokumentirali kako se jedna zajednica čimpanzi raspada i okreće nasilju. Prvi put je to bio takozvani "Četverogodišnji rat" koji je tim slavne primatologinje Jane Goodall promatrao sedamdesetih godina u Nacionalnom parku Gombe u Tanzaniji. Okolnosti su bile šokantno slične: smrt starijih, prijateljski nastrojenih mužjaka i promjena alfa mužjaka prethodile su raskolu i "gangsterskim napadima".

Pogledajte video: Ovako je bilo 1974.

Znanstvenici ističu da, za razliku od ljudi, kod čimpanzi nema kulturnih okidača za rat, poput religije, etničke pripadnosti ili političke ideologije. Njihov sukob proizlazi iz sloma međusobnih odnosa i eskalacije između suparničkih frakcija.

Mitani se boji da je Centralna skupina, suočena s nemilosrdnim napadima, osuđena na propast. Zbog velikog broja ubijenih mladunaca i ženki koje bježe, vjeruje da svjedoči lokalnom izumiranju.

