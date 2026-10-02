VIDEO Grmoja: 'Institucije su znale sve o otpadu, ali nisu ništa poduzeli jer su uvezani...'

Predsjednik Mosta Nikola Grmoja ustvrdio je u petak kako je nakon jučerašnje sjednice Odbora za nacionalnu sigurnost jasno da su svi sve znali u najvišim državnim institucijama kada je obznanjeno da je SOA 2022. imala informaciju o otpadu u Gospiću, ali nisu ništa poduzeli jer su 'svi uvezani'. Predsjednik i saborski zastupnik Mosta Nikola Grmoja kazao je kako je jako razočaran reakcijom hrvatskih medija nakon jučerašnje sjednice Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost na kojoj su dobili informaciju da je SOA 2022. godine znala za trovanje Like, a to nije bila udarna vijest većine medija.

"Ako je SOA 2022. godine znala za to, postavlja se pitanje što je nastavila raditi, je li odradila operativnu akciju, jesu prikupljane informacije u Italiji vezano uz talijansku mafiju koja je uz pomoć hrvatske mafije trovala Liku i jesu li te informacije predane hrvatskim institucijama, DORH-u i policiji", zapitao je.

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Pokretanje videa... VIDEO Nikola Grmoja o SOA-i | Video: 24sata/Patrik Macek/Pixsell

Istaknuo je da je SOA, ako je znala, o tome morala obavijestiti predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, predsjednika Republike Zorana Milanovića i predsjednika Vlade Andreja Plenkovića. Ako ih nije obavijestila, to znači da je SOA u službi mafije i da se hrvatski građani s takvom SOA-om ne mogu osjećati sigurni ni obaviješteni, tvrdi Grmoja.

Još je gore ako su državni čelnici bili obaviješteni, rekao je čelnik Mosta, dodavši kako od medija očekuje da Jandrokovića, Milanovića i Plenkovića pitaju je li ih SOA obavijestila i, ako jest, zašto ništa nisu poduzeli i što čekaju s vlastitom ostavkom.

Smatra da ta informacija potvrđuje da su svi sve znali, a ništa nisu poduzeli, što se, kaže, može okarakterizirati narodnom uzrečicom 'psi laju, a šleperi opasnog otpada prolaze'.

Ocijenio je da to nije bila velika medijska tema "zato što su svi u tome".

"U SOA-i su svi, i Milanović i Plenković, i SDP i HDZ, i sasvim je jasno da je SOA znala za ovo, a nije napravila dovoljno jer da je napravila dovoljno jučer bi se netko iz SOA-e pojavio na Odboru umjesto što su poslali kratko izvješće, za koje je predsjednik Odbora Ranko Ostojić rekao da je sasvim dovoljno", ustvrdio je, upitavši kakav je to parlamentarni nadzor.

Sad je sasvim jasno da su svi akteri ispod površine uvezani, ocijenio je.

Za povišene razine PFAS spojeva u krvi građana Like, na koje je jučer ukazao eurozastupnik Gordan Bosanac iz redova grupacije Zeleni/ESA Gordan Bosanac (Možemo!), kazao je da bi trebalo proširiti ispitivanje te naglasio da posljedice onoga što se događalo u Lici još ne mogu u potpunosti biti vidljive, ali će s protekom vremena sve više ljudi biti u opasnosti te će se za godinu, dvije znati razmjeri te katastrofe.

Građane Istre i Našica pozvao je da ustanu protiv dovoženja otpada iz Like u tamošnje cementare, kazavši da ne smiju oni plaćati posljedice onoga što su napravili ljudi u Vladi i hrvatske institucije.

Vezano za trodnevno putovanje u Strasbourg na koje je SDP-ova eurozastupnica Romana Jerković po pisanju medija vodila sestru i prijatelje, što je plaćeno javnim novcem, Grmoja je rekao da bi Jerković trebala dati ostavku i vratiti mandat.

"SDP često napada HDZ, a po broju korupcijskih afera vidimo da bi, da su oni na vlasti, bilo slično", dodao je Grmoja.

Najnoviji rast inflacije smatra posljedicom politika Vlade, a ne samo vanjskih faktora.