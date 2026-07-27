Od ponoći poskupljuje gorivo, a evo gdje možete točiti jeftinije

Od ponoći na snagu stupaju nove cijene goriva, a vozače očekuje osjetno poskupljenje svih naftnih derivata. Litra benzina bit će skuplja za osam centi, dok će cijena dizela porasti čak 16 centi. Razlog je rast cijena sirove nafte na svjetskom tržištu, potaknut novim napetostima na Bliskom istoku.

Prema novom cjeniku, litra benzina stajat će 1,62 eura, umjesto dosadašnjih 1,54 eura. Litra dizela poskupljuje sa 1,59 na 1,75 eura, dok će plavi dizel umjesto 1,02 eura stajati 1,21 euro po litri. Ove cijene ne odnose se na premium goriva niti na benzinske postaje uz autoceste, gdje distributeri i dalje slobodno određuju cijene.

Po gorivo se i dalje isplati u BiH

Unatoč poskupljenju, vozačima koji žive uz granicu s Bosnom i Hercegovinom i dalje se isplati natočiti gorivo preko granice.

Cijena benzina u BiH kreće se između 1,28 i 1,54 eura po litri, ovisno o gradu i benzinskoj postaji. Eurodizel ondje stoji između 1,43 i 1,67 eura, što ga čini među najjeftinijima u regiji, piše tportal.

Povoljan dizel može se pronaći i u Crnoj Gori, gdje litra stoji oko 1,65 eura, dok se u Mađarskoj cijene kreću od 1,32 do 1,88 eura.

S druge strane, najskuplje gorivo i dalje plaćaju vozači u Italiji. Ondje benzin stoji oko dva eura po litri, a dizel između 2,17 i 2,23 eura, ovisno o regiji. Dizel je skuplji nego u Hrvatskoj i u Srbiji, gdje se cijena kreće od 1,85 do 1,91 eura, dok na pojedinim benzinskim postajama u Sloveniji prelazi dva eura po litri.

Autoplin i dalje povoljniji

Vozači koji koriste autoplin i dalje prolaze znatno jeftinije. Najniže cijene LPG-a bilježi Crna Gora, gdje litra stoji oko 0,58 eura, dok se u Hrvatskoj kreće između 0,69 i 0,74 eura.

Najskuplji autoplin u regiji je u Mađarskoj, gdje litra može dosegnuti 1,36 eura, dok se u Srbiji kreće između 0,89 i 0,94 eura. U Bosni i Hercegovini cijene znatno variraju, od 0,62 do 0,98 eura po litri.