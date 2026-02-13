Obavijesti

A LANI SU GA OBNOVILI

VIDEO Havarija u riječkoj luci. Turski brod udario Titov Galeb: 'Tek ćemo sutra znati štetu!'

Piše Meri Tomljanović, Julia Očić,
Foto: Čitatelj 24sata

Vidjeli smo da nema šanse da se zaustavi, a sve je na kraju završilo sudarom, kaže nam čitatelj koji je svjedočio sudaru u Rijeci. Tek će se sutra znati šteta na brodu koji je lani doplovio u Rijeku

Admiral

Turski teretni brod udario je večeras u brod Galeb u Rijeci. Kako nam javljaju čitatelji, brod je tijekom isplovljavanja udario u Galeba, a brzo nakon nesreće intervenirale su policija i Lučka kapetanija.

- Bila sam tamo i brod je taman isplovljavao i djelovalo je kao da radi preveliki luk te se na kraju čuo udarac. Zakačio je Galeba i povukao ga - govori nam naša čitateljica.

Havarija u riječkoj luci. Turski brod udario Titov Galeb: 'Tek ćemo sutra znati štetu!' 02:49
Havarija u riječkoj luci. Turski brod udario Titov Galeb: 'Tek ćemo sutra znati štetu!' | Video: Čitatelj 24sata

- Teretni brod je bio tamo i krenuo je isploviti, vidjeli smo da nema šanse da se zaustavi, a sve je na kraju završilo sudarom. Gurnuo je Galeba skroz uz obalu, a onda je došla i policija - govori nam drugi čitatelj.

Informaciju su nam potvrdili i iz Lučke kapetanije te iz PU primorsko-goranske.

Foto: Čitatelj 24sata

- Teretni brod s pilotom je isplovljavao i pri tome je izgubio pogon. Oborili su dva sidra, no ipak je došlo do sraza s Galebom. Pretrpljena je šteta, no do sutra se neće znati kolika je. Nema stradalih ni onečišćenja. Brod je dobio zabranu isplovljavanja. Na mjesto su otišli inspektori Lučke kapetanije - rekao je Darko Glažar, lučki kapetan iz Rijeke.

Titov Galeb u riječku luku je doplovio prije godinu dana nakon obnove u kraljevičkom brodogradilištu Dalmont.  "Galeb" je obnavljan u kraljevičkom brodogradilištu od 2019. godine, ujedno su obavljeni restauratorski radovi unutrašnjosti broda.  

Obnova i opremanje, odnosno prenamjena u brod-muzej, stajala je 12,4 milijuna eura, od čega su 4,2 milijuna eura pokriveni bespovratnim iznosom iz europskih fondova. Grad Rijeka je uložio dodatnih 1,6 milijuna eura za različite namjene, od kupnje broda do projektiranja.

Rijeka: Brod Galeb dotegljen je u riječku luku Rijeka: Brod Galeb dotegljen je u riječku luku Rijeka: Brod Galeb dotegljen je u rije?ku luku
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL - ilustrativna fotografija

