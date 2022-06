VIDEO HDZ-ovcu i zamjeniku sude za trgovanje utjecajem. Puljašić na sudu mahao kameri

Na Županijskom sudu u Osijeku pred sukinjom Azrom Salitrežić započelo je suđenje bivšem požeškom gradonačelniku Darku Puljašiću, članu HDZ-a i bivšem Saborskom zastupniku te njegovom zamjeniku Mariu Pilonu.

Optužnicom USKOK-a iz rujna 2021. godine njih se tereti za kazneno djelo trgovanja utjecajem jer su tijekom siječnja 2022. godine, koristeći autoritete gradonačelnika i dogradonačelnika te predsjednika skupštine požeškog poduzeća Komunalac, zatražili od direktora Josipa Viteza da pogoduje točno određenim izvođačima u postupku javne nabave za izradu energetskih certifikata i glavnih projekata za energetsku obnovu zgrada kojima upravlja ta tvrtka.

USKOK tvrti da su Puljašić i Pilon od Viteza tražiti da u postupku nabave za svaku pojedinu zgradu, uputi pozive za dostavljanje ponuda za energetsku obnovu onim ponuditeljima na kojega ga oni upute, a ti će ponuditelji prema dogovoru osigurati još dvije ponude ostalih ponuditelja.

Optuženi su naveli da će ponuditelji svoje ponude međusobno uskladiti tako da najpovoljniji budu upravo oni izvođači koje su oni odredili, pri čemu bi se postigle najviše dopuštene cijene koje za sufinanciranje prihvaća Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Vitez je takav način odbio te je tijekom 2020. godine proveo javni natječaj suprotno njihovom traženju.

Sudski postupak je počeo čitanjem optužnice i izjavama optuženika o krivnji. I Puljašić i Pilon istaknuli su se kako se ne osjećaju krivim i odbijaju ikakvu odgovornost. Puljašić je na upit o imovini rekao da je zaposlen u Slavoniji d.o.o., a Pilon je rekao da je nezaposlen. Predstavnik USKOK-a sudu je podnio dokazne prijedloge no, branitelj Darka Pulješića usprotivio se nekima od njih navodeći kako će obrana tijekom postupka dokazivati da se optužnica temelji na nezakonitim dokazima.

Odmah potom na svjedočenje je pozvan glavni svjedok Josip Vitez, bivši direktor Komunalca d.o.o. Požega.

- Direktor Komunalca bio sam od veljače 2019. do studenog 2020. godine. Imenovan sam direktnim imenovanjem Nadzornog odbora na preporuku gradonačelnika i dogradonačelnika Požege. Imao sam stalne nesuglasice sa gradonačelnikom i dogradonačelnikom. Uoči mog imenovanja gradonačelnik Puljašić zatražio je od mene da potpišem bjanko ostavku i tada mi je bilo jasno da se od mene kao direktora očekuje samo da budem poslušan inače ću biti smijenjen. Nisam to htio potpisati. Nakon dva dana Pilon je došao kod mene doma i satima me nagovarao da potpišem tu bjanko izjavu. Rekao je da taj papir moram donijeti na imenovanje. Već tada sam došao u sukob s njima. Puljašić je rekao da sam ga iznevjerio jer je u mene imao veliko povjerenje i da ću se sada morati jako truditi vratiti ga" počeo je svoje višesatno svjedočenje na sudu zviždač Vitez. Sve što mu se događalo dijelio je u povjerljivim razgovorima s Željkom Glavićem, predsjednikom Gradskog vijeća koji mu je savjetovao da sve radi po zakonu. "Energetska obnova stambenih zgrada u Požegi krenula je u prvom kvartalu 2020. godine. Komunalac je trebao sudjelovati u tim poslovima jer on inače obavlja i poslove stanouprave za stotinjak zgrada i objekata na području Požege i okolnih općina. Održali smo sastanak s predstavnicima zgrada i već tada je veći broj zainteresiranih za energetsku obnovu.

- Do početka radova imali smo dogovorene radove za 41 zgradu. Čim se počelo govoriti o energetskoj obnovi do mene su počele dolaziti informacije da projektanti u Požegi već međusobno dijele zgrade te da to čine u dogovoru s dogradonačelnikom. To mi je rekao i Mihael Peček koji je bio na sastanku s dogradonačelnikom te od njega dobio popis koje zgrade on može raditi. O tome postoji i audio snimka između Pečeka i Pilona koju je snimio Peček. Istu informaciju dobio sam i od Denisa Solde koji je pozvan kod dogradonačelnika na razgovor. Dan prije je došao kod mene i pitao me kako da se postavi u tom slučaju. Rekao sam mu da Pilonu kaže da je moj plan transparentno provesti postupak nabave. Moj rođak Stjepan Vidović, koji je već radio na programu energetske obnove, rekao mi je da budem oprezan na razgovoru kod dogradonačelnika jer to što će se od mene tražiti neće biti zakonito" pričao je dalje na sudu Vitez.

Sa dogradonačelnikom Pilonom imao je, kaže, ranije nekoliko razgovora kada mu je rečeno da ne pokreće ništa vezano za postupak energetske obnove i certificiranja. U vrijeme kada je taj posao trebao započeti inicirao je sastanak s Pilonom poslavši mu poruku.

- Sastanak je bio 7. siječnja. Morao sam ostaviti svoj mobitel vani. Razgovarali smo o postupku nabave za projektiranje i energetsko certificiranje. Prvo je bilo neformalno, a onda je Pilon postao izrazito jasan na koji način ja taj postupak trebam provesti. Rekao je da su on i gradonačelnik tijekom vikenda sjeli i dogovorili popis ljudi koji mogu raditi taj posao. Postojala je lista ovlaštenih projektanata i certifikatora koji mogu raditi takve složene stambene jedinice, na listi je bilo 15-tak. Taj popis je imao Pilon i sa tog popisa oni su izdvojili 7 projektanata koji mogu raditi te poslove. To su bile tvrtke ARCH Denisa Solde, trgovačko društvo Continum vlasnika Mihaela Pačeka, tvrtka Gaudi vlasnika Boškića, projektantski ured Novak, Mars inženjering, tvrtka KID te Termoprojekt. Rekao mi je koje projektante ne smijem uključiti u projekat, među njima i Lidiju Jug" rekao je Vitez.

Odabrani projektanti trebali su obavijestiti Viteza koje će zgrade i certifikate oni raditi te mu dostaviti imena potencijalnih izvođača. Pilon i gradonačelnik Puljašić su određivali koje će zgrade raditi koji projektanti. Vitez je upozorio da je takav postupak proziran i da će eventualne kontrole OLAF-a iz EU to razotkriti.

- Upozorio sam ga da je takav postupak udruživanje u kartel, da je te protuzakonito i da bi mogli dobiti penale. Kao odgovorna osoba u Komunalcu nisam htio da moje trgovačko društvo ima problema. Rekao sam Pilonu da neće biti dosta novca za sve zgrade koje su se prijavile za energetsku obnovu te da kroz postupak javne nabave možemo dobiti jeftinije cijene, ali Pilon je ljutito rekao da nećemo projektantima skidati marže jer je to ionako novac EU i treba izvući maksimum. Pitao sam ga da li je grad Požega spreman platiti sve financijske korekcije koje ćemo morati možda u budućnosti platiti, a on se samo nasmijao. Rekao je da u slučaju kontrola samo trebam pokazati projekte, tri ponude i reći da sam ja odlučio o projektantima. Na sve to rekao sam mu da to neću učiniti nego ću postupak javne nabave obaviti transparentno, kako sam i zamislio, da u njemu sudjeluje veći broj projektanata i certifikatora. No, Pilon mi je rekao da ne radim ništa dok se gradonačelnik ne vrati s puta.

- Samo napravi kako je napravljeno prošli puta jer je tada sve savršeno odrađeno - rekao mi je Pilon.

Odmah nakon sastanka Viteza je nazvao gradonačelnik Puljašić i rekao mu da ništa ne radi slijedećih tjedan dana dok se on ne vrati. Vitez je rekao kako mu je postao jasno da bi mogao biti žrtveno janje pa je tražio savjet odvjetnika. On mu je rekao da sve razgovore ubuduće snima jer će te snimke biti zakonite na sudu obzirom da su nastale u interesu zaštite javnog interesa.

Stoga je Vitez snimio sve razgovore vezane za postupak energetske obnove. Dio njih na kojima su Pilon i Puljašić predao je direktno PNUSKOK-u u studenom 2002. godine.

- Nakon sastanka našao sam se s Lidijom Jug, 10.siječnja, i pitao ju zašto je nepoželjna na listi, a ona mi je rekla da je u prošlom postupku energetske obnove od nje i ostalih projektanata traženo da 20 posto odobrenih sredstava moraju vratiti u sustav. To ona nije htjela zato je postala nepoželjna. Ta sredstva trebala su biti uplaćivana na razne račune" posvjedočio je Vitez koji se potom ponovo sastao s predsjednikom Gradskog Vijeća Željkom Glavićem i ispričao mu tijek sastanka s Pilonom.

Dao mu je listu preferiranih projektanata koju je sastavio dogradonačelnik. Također mu je rekao i da postoje svjedoci koji znaju da se posao namješta na što mu je Glavić rekao da se strogo držim procedura i da zanemari preferirane projektante.

- Sastanak s Pulješićem bio je 14. siječnja. Smireno mi je rekao je da me ne želi dovesti u situaciju da kršim zakon ali je također ponovio da tih sedam projektanata, plus jedan novi, tvrtka Šulc, treba obaviti taj posao i da su oni dovoljni za to. Rekao je da tako šaljemo poruku svima koji podržavaju gradonačelnika i koji plaćaju njegova sponzorstva kada on to zatraži, da je tim ljudima 'slatko', i da bi svi drugi tako trebali raditi. Rekao je da je on lokal patriota i ne može dopustiti tvrtkama van grada Požege da rade na našim poslovima. Rekao mi je i da budem svjestan da ću snositi posljedice ako ga ne poslušam. Također se referirao na Jug, da mu je odbila platiti sponzorstvo kada je on to tražio, da Darko Domičić nije podoban jer je druga politička opcija, projektant Larva navodno radi protiv njegova prijatelja Bobana načelnika općine u Velikoj, te Ceca koji radi protiv njegovog stranačkog prijatelja Budimira i rekao je da takvi ljudi ne mogu dobiti poslove. Rekao sam mu da imamo 152 milijuna kuna raspoloživo, da to nije dosta za sve zgrade i da će one zgrade koje ne prođu na natječaju morati sami platiti troškove certificiranja i glavnog projekta. A on je rekao 'neka plate, i ja sam plaćao sam svoje prozore'. Rekao je da, ako ja pristanem na njegove projektante, on osobno ide kod ministra Štromara te će izlobirati da što veći broj zgrada dobije sredstva, a ako na to ne pristanem, da ćemo dobiti nula, da će svi projekti biti odbačeni a ja ću tako naljutiti i njega i stanare svih zgrada i projektante" kazivao je dalje Vitez koji je potom svojoj voditeljici nabave rekao da pošalje upite zgradama koje bi radile obnovu jer je uskoro očekivalo otvaranje natječaja.

Iako je imao direktne upute što da radi, ipak tako nije učinio.

- Obzirom da je postupak nabave već bio kompromitiran ja sam u sve ipak uključio i neke projektante koje nitko ne zna, 4 ili 5 tvrtki van grada Požege. Na čelu projektnog tima, kojega sam imenovao, stavio sam Tomislava Didovića koji uživa povjerenje gradonačelnika i dogradonačelnika. On je također bio kompromitirana osoba koja je sudjelovala u prvom postupku energetske obnove koja je provedena na nezakonit način. Htio sam im pokazati da sve radim po njihovom, ali nisam. Za projektiranje i energetsko certificiranje 41 zgrade bilo je procijenjeno 2,5 milijuna kuna po maksimalnim cijenama, a mi smo ostvarili da se taj isti posao može izvršiti za 1.8 milijuna kuna, što je ušteda oko 700 tisuća, a to je taman onih 20 posto koji bi se 'unosili u sustav'. Na kraju je sve to otkazano jer je nastupilo vrijeme pandemije Covida i potres u Zagrebu" govori Vitez na sudu.

Njegovo svjedočenje dvojica optuženika prate slušajući sa klupe i povremeno u negodovanju okreću glavama i međusobno komentiraju.

- Počelo se govoriti o mojoj smjeni no, to im nije bilo dovoljno nego su mi htjeli napakovati navodni seksualni mobing koji sam ja vršio prema nekome iz Komunalca. Nisam mogao dopustiti da me se kompromitira izmišljenim mobingom pa sam zamolio Glavića za pomoć. Rekao sam mu da nije moja ostavka nije problem. Njemu sam predao sve snimke koje sam načinio a on ih je predao policiji nakon što su se novinari počeli raspitivati o njima" kaže Vitez dodajući kako je smijenjen 23. prosinca 2020. godine odlukom Nadzornog odbora.

Na njegovo mjesto došao je Tomislav Didović, a on je od tada izložen stalnim pritiscima, izravnim i neizravnim, čak i prema članovima obitelji.

- Puljašić je u lipnju prošle godine, kada je imao rođendan, ulazio u svoj auto koji je bio parkiran ispred salona moje supruge i tada joj je određenom radnjom pokazao da kod sebe ima nož. Nju je to jako uznemirilo - kazao je Vitez.

