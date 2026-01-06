VIDEO Hercegovina pod vodom: 'Ne pamtimo ovoliku poplavu'

U svoje 62 godine ne pamtim da je ikada bilo ovako. Kiša pada, a najavljuju je još, ispričao nam je Mustafa Batlak iz Blagaja, malenog mjesta kraj Mostara koje su pogodile velike poplave.

Zbog obilnih padavina koje su zahvatile Hercegovinu nastale su velike poplave, a došlo je i do klizišta.

- Kad sam čuo da je došlo do poplava, odmah sam otišao vidjeti što se događa. U kakvom je stanju mjesto. Ima kuća, to jest dvorišta, koje su poplavljene, polja. Na mjestima voda još nije stigla do kuća - rekao nam je Mustafa koji je dodao kako ga nije strah da bi se stanje moglo pogoršati, iako ga je obilna kiša iznenadila.

- Nadamo se da neće biti kao što je bilo u Jablanici. Najavljuju kišu, ali što možemo. Ako i uđe u kuće, popravit ćemo sve. Borit ćemo se - zaključio je Mustafa.

Naša čitateljica Petra iz Mostara ispričala nam je kako je građane strah jer kiša ne prestaje padati.

- Nismo se bojali poplave do sada, kiša ne prestaje padati pa je realno da nas je strah. Iako je poplava van Mostara, nije nam svejedno. Sinoć po gradu nije bilo nikakvih poplava, bilo je sve u redu, a za danas nismo sigurni - kazala nam je Petra.

Građane, kako nam kaže Denis iz Mostara, najviše brinu klizišta i izlijevanja vode.

- Imamo dva klizišta. Toga nas je najviše strah. Promet je obustavljen. Voda je ušla u dvorišta, srećom nije još u kuće. Rekreacijski centar Buna je u najgorem stanju trenutno. Stariji građani kažu da nikada nisu vidjeli da se ovolika količina vode izlila iz korita - rekao je Denis.

Stanje na području Hercegovačko-neretvanske županije jutros se djelomično smiruje, potvrđeno je nakon više od 72 sata neprekidnog praćenja terena od strane Stožera civilne zaštite HNŽ-a, piše Bljesak. Prema informacijama s jutarnjeg sastanka, tijekom noći je došlo do vidnog poboljšanja hidrološke situacije, a vodostaji rijeka, uključujući Neretvu i njezine pritoke, bilježe značajan pad.

Kako je izjavio Pero Pavlović iz Operativnog centra civilne zaštite HNŽ-a, Stožer je u stalnom kontaktu sa svim jedinicama lokalne samouprave, a unatoč poboljšanju stanje se i dalje pažljivo nadzire. Na inzistiranje županijskih službi zatražen je i novi satelitski snimak područja kako bi se tijekom dana imala jasnija slika mogućeg razvoja situacije. Iako se u poslijepodnevnim satima očekuju nove padaline, one ne bi trebale biti ni približno intenzivne kao prethodnih dana. Poruka nadležnih je da je stanje ozbiljno, ali nema razloga za paniku.

Unatoč smirivanju, posljedice obilnih padalina već su znatne. Zabilježena su izlijevanja rijeka i vodotoka, bujične i urbane poplave, kao i klizišta. Poplavljeno je više naselja i obiteljskih kuća, među njima naselje Malo Polje, dok je u mostarskom naselju Cim aktivirano novo klizište zbog kojeg je osam kuća ostalo odsječeno. Vatrogasne postrojbe intervenirale su na više lokacija zbog prodora podzemnih i oborinskih voda u stambene objekte.

Zbog višednevnih kiša došlo je i do urušavanja zida u neposrednoj blizini Sevri-hadži Hasanove džamije u mostarskom naselju Donja Mahala. Zid se urušio uslijed natopljenog tla, a incident se dogodio u blizini jednog od najznačajnijih povijesnih sakralnih objekata u gradu. Riječ je o zaštićenom spomeniku kulturne baštine, izgrađenom 1620. godine, te se očekuje izlazak nadležnih službi na teren radi procjene štete i poduzimanja mjera zaštite i sanacije.

Agencija za vodno područje Jadranskog mora izvijestila je da je zbog rasta vodostaja proglašena redovna obrana od poplava na rijekama Neretvi, Trebižatu, Buni i Radobolji. Istodobno, Civilna zaštita upozorava na moguće ugrožavanje života i zdravlja stanovništva, poteškoće u prometu, prekide u opskrbi električnom energijom i otežan pristup pojedinim naseljima. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH najavilo je da će Izbjegličko-prihvatni centar Salakovac u Mostaru omogućiti privremeni smještaj građanima čiji su domovi ugroženi.

Stožer civilne zaštite Hercegovačko-neretvanske županije ranije je upozorio na nove obilne oborine, pri čemu se lokalno očekuje i više od 200 litara kiše po četvornom metru. Takva količina padalina može uzrokovati bujične poplave, izlijevanje rijeka iz korita i nova klizišta.

Podsjetimo, slične su vremenske nepogode u jesen 2024. godine dovele do tragičnih posljedica u Bosni i Hercegovini, među kojima i katastrofalnih poplava i klizišta na području Jablanice. Tada je život izgubilo 27 osoba.