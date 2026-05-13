VIDEO Heroji u tragediji: 'Spasili smo 47 pasa iz kuće strave na Učki. Pružit ćemo im ljubav...'

U kući na osami, okruženoj zelenilom i šumom, godinama se odvijao horor koji nitko nije mogao ni zamisliti. Sve se otkrilo nakon što je vlasnik pasa poginuo u prometnoj nesreći početkom svibnja, nakon čega su volonteri u kući zatekli horor. Više od 30 uginulih pasa u zamrzivačima, ormarima, na podu, u kadi, a njih 47 spasili su iz te kuće strave. I dok je javnost još u šoku zbog stravičnih prizora, golemi val ljudskosti ujedinio je Rijeku, okolicu, ali i cijelu Hrvatsku. Psi koji nikad nisu osjetili travu pod šapama niti vidjeli svjetlo dana i koji su živjeli skriveni iza zamračenih prozora danas prvi put dobivaju ono što im je cijelog života nedostajalo - sigurnost, dodir, hranu, toplinu i ljubav. Jučer smo ispred kuće strave zatekli zgroženu vlasnicu objekta, koja je prije četiri godine iznajmila novouređenu kuću stanaru, ni ne sluteći što će iza zatvorenih vrata ostati skrivano godinama.

- To je bio uglađen, elokventan, pristojan i uvijek lijepo obučen bivši policajac, za kojeg se ispostavilo da je manipulator. Svi se sad pitaju kako nisam znala što se u kući zbiva, a nisam jer, kad god bih došla pred kuću, imao je izgovore zašto me ne pušta unutra, te radovi, te čisti se... Uvijek je plaćao na vrijeme, nekoliko puta mi je pomogao oko selidbe starog namještaja iz kuće moje pokojne majke, a prije nekoliko godina je čak plakao govoreći da mu je uginuo pas, čiji je leš sad pronađen u kući. Ništa nije upućivalo na to kako je riječ o takvom čovjeku - govori potresena vlasnica. Njenu priču potvrđuju susjedi, koji kažu da je bila riječ o čovjeku koji ničim nije odavao da u kući krije mračnu tajnu.

- Uvijek je bio ljubazan i iznimno fin, a jadni psi nisu lajali jer očito nisu imali snage za to, pa nismo ni znali da ih drži - ističu još u šoku. U prostorijama se i dalje osjeća težak smrad koji nagriza oči, u ormarima su pronađene vreće sa psećim izmetom, uništen namještaj i tragovi života koji je godinama bio skriven od očiju javnosti. U toj kući živjeli su čovjek i žena koju je predstavljao kao sestru. Prvi koji su ušli bili su djelatnici veterinarske ambulante Crikvenica - Mladen i Magdalena Mirić, Nenad Skorupan i Luka Kovačević. Prizori koje su tamo zatekli proganjat će ih, kažu, cijeli život.

- U našim dugogodišnjim karijerama nikad nismo imali ovakav slučaj i nadam se da više nikad ni nećemo – govore još vidno potreseni veterinari. Kažu kako ih je u kući dočekala žena koja se predstavljala kao pokojnikova sestra te im kroz prozor predavala pse jednog po jednog.

Mnogi od njih izgledaju poput štenaca, no razlog tome je strašan - godinama su se međusobno parili i kotili u zatvorenom prostoru, pa danas gotovo svi nalikuju jedni na druge. No sreća u nesreći je da se iz sveg tog užasa počela rađati i druga priča. Ona koja je cijeli horor iznjedrila u javnost i ujedinila ljude u nastojanju da se preživjelim psima pomogne...

Ispred riječkog azila Društvo za zaštitu životinja Rijeka posljednjih dana stvaraju se kolone automobila. Ljudi strpljivo čekaju red s prtljažnicima punim hrane, dekica, plahti, lijekova, posuda, sredstava za čišćenje i svega što će neishranjenim i iznemoglim psima pomoći da prežive prve dane slobode.

- Često dođem u azil pomoći, a sad je to bilo neupitno. Morao sam reagirati jer smatram da je to ljudski - govori Davor Vularić dok iz automobila istovaruje pune vreće potrepština. Među ljudima koji dolaze pomoći ima i onih koji su zbog pasa prevalili stotine kilometara. U azilu smo zatekli Georgea i Stephanie iz Njemačke, koji su stigli kako bi jednom od spašenih pasa pružili novi život.

– Čuli smo za ovu tragediju i odmah se odlučili reagirati i bar jednom psu pružiti potrebnu njegu i ljubav. To je najmanje što možemo učiniti - govore dok u naručju drže jednog od pasa, koji je prvi put mirno zaspao na ljudskim rukama.

Šefica azila Meri Ferk priznaje da nikad nije doživjela nešto ovakvo.

- U mojih 20 godina rada u azilu nikad nisam imala susret sa psima u tako lošem psihičkom i fizičkom stanju. Zahvalna sam tako velikom odazivu ljudi iz Rijeke, ali i iz svih krajeva Hrvatske, pa i šire, koji su pomogli donacijama, uključujući novčane – govori. Posebno poziva u pomoć lokalne zajednice jer azil i dalje nema ono osnovno - vodu.

- Bez struje ćemo preživjeti, ali voda je ključna, pa ovim putem molim ljude iz Grada da nam barem to omoguće. Bez struje se da, ali voda je ključna - poručuje.

Osim Rijeke, u pomoć se uključila Pula. Veterinarka Andrea Faggian Matić putem društvenih mreža pokrenula je akciju prikupljanja isključivo medicinske hrane i pomoći za najteže stradale pse. U samo pet sati od njezine objave, u veterinarsku ambulantu počeli su pristizati građani noseći vreće hrane, lijekove i donacije, a prikupljeno je gotovo 30 kilograma medicinske hrane za pse koji se nalaze u katastrofalnom stanju.

- Šokirana sam i revoltirana. Ne znam kako to uopće komentirati. Nažalost, ovakvih stvari ima svuda oko nas. I ja i pulska udruga Snoopy s tim se susrećemo gotovo svakodnevno, s izgladnjelim psima, psima koji umiru na lancu od gladi, bez vode, bez kućice, ostavljeni usred šume. Ali slučaj pasa s Učke zaista je šokantan. Ali žalosno je što se moraju dogoditi ovakve stvari da bismo se pokrenuli - kazala je Andrea.